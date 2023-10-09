https://ukraina.ru/20231009/1050030331.html

Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядов

Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядов - 09.10.2023 Украина.ру

Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядов

Бойцы ХАМАС в первые часы вторжения действовали очень слаженно. Если так пойдет и дальше, отсутствие опыта наземных операций отрицательно скажется на боеспособности армии Израиля, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-10-09T16:14

2023-10-09T16:14

2023-10-09T16:14

интервью

израиль

всу

хамас

сектор газа

сша

армия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Армия Израиля объявила о наступательной фазе военной операции против движения ХАМАС, атаковавшего территорию страны.- Алексей Петрович, как можно объяснить то, что 7 октября далеко не слабая армия, какой считался ЦАХАЛ, спасовала перед людьми на планерах, пикапах и бульдозерах?- Есть такое выражение – недооценка сил противника. Потому что все, что применил ХАМАС 7 и 8 числа, говорило о смене тактики и подготовке к этим боевым действиям. И даже потери среди мирного населения говорят о том, что они отдавали себе отчет в том, что пони будет ответный удар. Подготовка проводилась в такой тайне, что знаменитый МОССАД не смогла оценить масштабы вторжения с парапланерами, ракетами "Кассам", с подвижными мобильными группами, действующих в духе сетецентрических войн, против которых ЦАХАЛ и полицейские силы не могли организовать вменяемую оборону в первые часы.Подозреваю, что руководство ХАМАС сделало работу над ошибками и влило в свои ряды боевиков с опытом боевых действий. Возможно, эти боевики в Сирии воевали на противоположной нам стороне.- Первоначальный шок у израильского руководства прошел, движению ХАМАС объявили войну, и министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ полностью блокировать сектор Газа.Удастся ли наземная оборона армии обороны Израиля, и повторит ли Газа судьбу Артемовска в виде затяжных кровопролитных боев?- Пока сложно ответить на этот вопрос. Крупные наземные операции Израиль проводил давно. В чем он поднаторел, так это в нанесении авиационных ударов. Авиация уже накрыла свыше тысячи объектов, но результат оказался не такой, как обычно. Как правило после действий авиации ХАМАС выкидывает белый флаг и требует переговоров. Сейчас мы это не видим. ХАМАС идёт до конца, видимо, он рассчитывает на определенный результат и не все резервы задействует.Не зря в окружении Нетаньяху сказали, что война будет долгой. Если после предыдущих выступлений ХАМАС они говорили, что все быстро закончится, то сейчас они использовали пункт 40 алеф и призвали 300 тысяч резервистов. Все будет серьезно, а в чью сторону качнется чаша весов – вопрос открытый, потому что, когда сирийская армия столкнулась с подразделениями ИГИЛ*, то все, конечно, ставили на регулярную армию, но ИГИЛ, применявший тактику сетецентрических войн поставил армию Сирии на грань разгрома.Первые минуты вторжения бойцов ХАМАС с территории Сектора Газа показали, что они действуют координированно, четко понимают, какая группировка какую задачу выполняет. Если так пойдет и дальше, то отсутствие опыта наземных операций отрицательно скажется на боеспособности армии Израиля. Она может быть боеготова, но вопрос боеспособна ли остается открытым. Потому что они были атакованы первоначально воинские гарнизоны, была захвачена бронетехника в качестве трофеев, были убиты военнослужащие, захвачены в заложники генералы и полковники. То есть состояние армии вызывает вопросы, если страна живет в режиме ожидания террористических атак.В этот раз повышенная боеготовность не сработала, если она не сработала на границе с Сектором Газа, то что говорить об армии, которая находится далеко от мест боевых столкновений. Так что я бы не стал говорить, что Израилю все удастся легко.- Сейчас часто вспоминают пророчество покойного Владимира Жириновского о том, что на Ближнем Востоке разгорится крупный конфликт, из-за которого об Украине забудут.- В принципе, так и произошло. Первые страницы ведущих мировых СМИ посвящены Израилю и Палестине. И военная помощь от США Израилю выделена из пакета, который предназначался Украине.У нас, конечно, открывается окно возможностей, но недооценивать ВСУ тоже не стоит. Реальные объемы поставок боеприпасов на Украину могут оказаться большими, чем те, которые декларировались публично. Интенсивность обстрелов, которые ведутся со стороны ВСУ, говорит о том, что снарядов у них гораздо больше. Думать о том, что сегодня прекратятся поставки с Запада, и у противника закончатся снаряды, я бы не стал.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20231009/1050025859.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, израиль, всу, хамас, сектор газа, сша, армия