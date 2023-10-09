"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье

Александр Полищук: Даже если Ка-52 не сожгут все "Абрамсы", ВСУ ждут "святой чугуний" и другие сюрпризы

Израильский ЦАХАЛ в субботу, 7 октября, по своей готовности к внезапному нападению мало чем отличался от Красной армии 22 июня 1941 года, но главное, какие выводы из этого будут сделаны, считает военный историк Александр Полищук