"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье - 09.10.2023 Украина.ру
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"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье
"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье - 09.10.2023 Украина.ру
"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье
Противник вынужден перебрасывать все больше подкреплений на Купянское направление, где ВС РФ ведут медленное наступление, сохраняя постоянную угрозу прорыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-10-09T13:12
2023-10-09T13:12
новости
запорожье
резервы
купянское направление
киев
харьков
наступление
вс рф
бои
краснолиманское направление
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Перед российскими войсками не стоит задача прорыва фронта на Купянском направлении. При этом важно создать настолько реальную угрозу группировке ВСУ, чтобы противник в нее поверил, пока ВС РФ это успешно удается, рассказал эксперт.У Украины накоплены резервы в Киевской и Харьковской области, а также в других регионах. Они должны были поступать на запорожский фронт и развивать прорыв в глубину до Черного моря. Но сейчас перебрасываются на сватовское, краснолиманское и купянское направления, добавил он.Это трагедия для тех частей ВСУ, которые сейчас находятся на запорожском и южно-донецком направлениях, потому что они лишаются подкреплений, которых итак катастрофически не хватает киевскому режиму, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231009/1050009539.html
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новости, запорожье, резервы, купянское направление, киев, харьков, наступление, вс рф, бои, краснолиманское направление, донецкое направление, всу
Новости, Запорожье, резервы, Купянское направление, Киев, Харьков, наступление, ВС РФ, бои, Краснолиманское направление, Донецкое направление, ВСУ

"Лишаются подкреплений": военный эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на Запорожье

13:12 09.10.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP / LIBKOS
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Противник вынужден перебрасывать все больше подкреплений на Купянское направление, где ВС РФ ведут медленное наступление, сохраняя постоянную угрозу прорыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Перед российскими войсками не стоит задача прорыва фронта на Купянском направлении. При этом важно создать настолько реальную угрозу группировке ВСУ, чтобы противник в нее поверил, пока ВС РФ это успешно удается, рассказал эксперт.
"Мы наступаем здесь достаточно медленно, создавая угрозу группировке противника от наших границ до излучины Северского Донца, чуть севернее Северска. Поэтому противник неизбежно перебрасывает все больше и больше подкреплений", - подчеркнул Онуфриенко.
У Украины накоплены резервы в Киевской и Харьковской области, а также в других регионах. Они должны были поступать на запорожский фронт и развивать прорыв в глубину до Черного моря. Но сейчас перебрасываются на сватовское, краснолиманское и купянское направления, добавил он.
Это трагедия для тех частей ВСУ, которые сейчас находятся на запорожском и южно-донецком направлениях, потому что они лишаются подкреплений, которых итак катастрофически не хватает киевскому режиму, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Полищук интервью
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