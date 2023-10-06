https://ukraina.ru/20231006/1049975183.html

Михаил Онуфриенко: Когда Россия разобьет резервы ВСУ под Купянском, на юге начнется катастрофа

Михаил Онуфриенко: Когда Россия разобьет резервы ВСУ под Купянском, на юге начнется катастрофа - 06.10.2023 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Когда Россия разобьет резервы ВСУ под Купянском, на юге начнется катастрофа

Любой массовый десант ВСУ в Крым закончится сотнями пленных, поэтому командование хунту ограничивается показательными акциями, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-10-06T17:24

2023-10-06T17:24

2023-10-06T17:24

интервью

всу

купянск

херсон

крым

десант

запорожская аэс

днепр

алешки

оборона

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.ВКС России за стуки нанесли 19 ударов по скоплениям ВСУ на купянском направлении. Общие потери противника составили до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов, два БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.- Михаил Борисович, что сейчас происходит под Купянском: огневая и авиационная подготовка начавшегося наступления?- Нет, задача стратегического наступления, прорыва фронта и освобождения Купянска сейчас не стоит. Основные усилия наших войск сосредоточены на том, чтобы максимальное количество войск противника оттянуть на купянское и сватовское направление. Мы наступаем здесь достаточно медленно, создавая угрозу группировке противника от наших границ до излучины Северского Донца, чуть севернее Северска. Поэтому противник неизбежно перебрасывает все больше и больше подкреплений. Мы уничтожили за последние недели как минимум пять мостов на этом участке фронта, затруднив логистику противнику. И теперь бьем по скоплениям резервов, которые он перебрасывает на этот фронт.Это совершенно безупречная тактика, которая может продлиться до начала сезона дождей, и до тех пор, пока противник по факту не осознает безнадежность попыток прорвать наш фронт на любом из участков и не перейдет к обороне.Здесь грамотно нужно будет выбрать время перехода в наступление, скорее всего, с наступлением холодов. Точнее сказать сложно, это тайна великая есть. Но суть в том, что пока задача прорыва фронта не стоит, важно создать угрозу прорыва настолько реальную, чтобы противник в нее поверил. Пока это успешно удается.Почти повсеместно вооруженные силы хунты перешли к обороне. Позавчера генштаб хунты признал, что на всех участках фронта отражено 45 атак наших вооруженных сил. И только в предпоследнем абзаце сводки двумя казенными фразами сообщается о том, что продолжается продвижение на мелитопольском направлении и бахмутском направлении.- А речь идет о переброске резервов ВСУ с запорожского и южно-донецкого направлений под Купянск?- Нет, речь идет о переброске резервов из глубины территории. Есть резервы и в Киевской, и в Харьковской области, и в других регионах, контролируемых киевским режимом. Они должны были поступать на запорожский фронт, развивать прорыв в глубину до Черного моря и в Крым. Но сейчас перебрасываются в Серебрянское лесничество, на сватовское, краснолиманское и купянское направления.Это трагедия для тех частей ВСУ, которые находятся на запорожском и южно-донецком направлениях, потому что они лишаются подкреплений, которых катастрофически хунте не хватает.- Последние попытки ВСУ наступать утонут в осенней грязи?- Скорее, они утонут под огнем нашей артиллерии и авиации, потому что мясные штурмы без поддержки бронетехники не только обречены на провал, но и ведут к колоссальным потерям личного состава. А распутица поставит в этом жирную точку и даст формальный предлог хунте прекратить наступление, объяснив это именно непогодой. Не неудачами в планировании, не тем, что их войска были разбиты в гибкой обороне, а погодными условиями. Как всегда, будут виноваты не криворукие западные специалисты и генштаб хунты, а погодные условия. Во всех неудачах европейцев на нашем театре военных действий виноваты генералы Грязь, Мороз, Зима, Весна, Осень.- Как бы вы оценили обстановку на Херсонском направлении? Сейчас оно редко появляется в сводках, но есть информация, что там концентрируется группировка морских пехотинцев, которые могут захватить Запорожскую АЭС.- Тема наступления через Днепр ушла из информационной повестки на второй план в силу того, что ее эксплуатируют уже несколько месяцев. После подрыва дамбы Каховской ГЭС часто говорили о том, что на правом берегу концентрируются войска хунты, которые сегодня-завтра начнут стратегическое наступление то в район Энергодара ЗАЭС, от Херсона на Алешки или еще где-либо.Но преодоление Днепра возможно только легкими пехотными частями, которые можно переправить на моторных лодках, да хоть на плотах, в количестве, которое вам не жалко. Но обеспечить их поддержкой бронетехники, снабжать их боеприпасами, топливом вы не сможете. И само преодоление водной преграды приведет к большим потерям, чем преодоление аналогичного расстояния на том же Запорожском фронте.Это больше конспирологические теории, попытки противника отвлечь внимание и создать информационную картинку: мы продолжаем удерживать плацдарм под Антоновским мостом, высадились на какой-то остров, высадились у Казачьих Лагерей, но были разбиты, поэтому упоминать об этом больше не будем. По сути, все, что происходит вдоль Днепра – попытка создать информационную картинку для Запад и подконтрольного населения, что какие-то успехи вроде бы есть.Точно так же, как высадка мелких диверсионных групп в Крыму. Они не могут решить никакую задачу, кроме демонстрации флага, и заканчиваются эти попытки печально. Противник мог бы, если бы стояла такая задача, высадить там и тысячу человек. Несложно собрать пару сотен лодок, и гидроциклов и все это забросить. Но в Киеве понимают, что за победной картинкой первых суток неизбежно последует расплата. Им не жалко личный состав, но они понимают, что будет несколько сот пленных. Поэтому на подобные авантюры они не идут. Это единственная причина.

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

https://ukraina.ru/20231006/1049960365.html

https://ukraina.ru/20231004/1049904303.html

купянск

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, купянск, херсон, крым, десант, запорожская аэс, днепр, алешки, оборона