Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области - 09.10.2023 Украина.ру
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Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области
Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области - 09.10.2023 Украина.ру
Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области
Вандалы разрисовали красной краской ворота Петро-Павловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ярмолинцы Хмельницкой области. Об этом 9 октября сообщили на сайте УПЦ
2023-10-09T12:13
2023-10-09T12:13
упц
вандалы
краска
новости
храм
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Инцидент произошел ночью в минувшие выходные.Прихожане храма готовят заявление в полицию для установления лиц правонарушителей, привлечения их к ответственности и предотвращения актов вандализма в будущем.Кроме того, как передает УПЦ, в Дунаевецком районе Хмельницкой области на въезде в село Балин неизвестные сожгли придорожный крест.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
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упц, вандалы, краска, новости, храм
УПЦ, вандалы, краска, Новости, храм

Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области

12:13 09.10.2023
 
© church.ua
© church.ua
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Вандалы разрисовали красной краской ворота Петро-Павловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ярмолинцы Хмельницкой области. Об этом 9 октября сообщили на сайте УПЦ
Инцидент произошел ночью в минувшие выходные.
Прихожане храма готовят заявление в полицию для установления лиц правонарушителей, привлечения их к ответственности и предотвращения актов вандализма в будущем.
Кроме того, как передает УПЦ, в Дунаевецком районе Хмельницкой области на въезде в село Балин неизвестные сожгли придорожный крест.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
5 октября, 17:09
Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦВерховная Рада Украины устранила одно из препятствий на пути принятия решения о запрете Украинской Православной Церкви. Об этом 5 октября сообщает ТГ-канал Klymenko Time.
 
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