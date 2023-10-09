Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области
Вандалы разрисовали красной краской ворота Петро-Павловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ярмолинцы Хмельницкой области. Об этом 9 октября сообщили на сайте УПЦ
Инцидент произошел ночью в минувшие выходные.
Прихожане храма готовят заявление в полицию для установления лиц правонарушителей, привлечения их к ответственности и предотвращения актов вандализма в будущем.
Кроме того, как передает УПЦ, в Дунаевецком районе Хмельницкой области на въезде в село Балин неизвестные сожгли придорожный крест.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.