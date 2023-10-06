https://ukraina.ru/20231006/1049969151.html

Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности

Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности - 06.10.2023 Украина.ру

Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности

В пятницу, 6 октября, на пресс-коференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин подвёл итоги участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября

2023-10-06T16:00

2023-10-06T16:00

2023-10-06T16:00

эксклюзив

россия

украина

сша

дипломатия

сергей вершинин

запад

владимир путин

турция

владимир зеленский

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Мир не крутится вокруг одной только УкраиныВопросы на Генеральной Ассамблее ООН обсуждались в новой атмосфере, отметил дипломат: в атмосфере становления такого мирового порядка, которого хочет Россия и который определялся бы уважением интересов всех государств, признанием их суверенитета, равенства. Признанием того, что именно эти государства определяют своё будущее."Деятельность российской делегации была сложной и плодотворной, но она позволила увидеть главное – не секрет, что коллективный Запад в последнее время, особенно после начала специальной военной операции, старается всё подчинить своим интересам, интересам того, чтобы обеспечить поражение России, удержать свою монополию в мировых финансовых и политических делах, поэтому и в прошлом, и в этом году были попытки сделать из Украины главное. Мне кажется, что это не получилось, потому что происходит осознание того, что очень много вызовов и проблем сегодня существует в мире, и они не должны быть забыты, не должны быть подчинены агрессивным стремлениям Запада удержать свою монополию", – заявил Вершинин.И с этой точки зрения произошёл возврат к нормальности, к традиционным вопросам.На Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он провёл переговоры с лидерами других стран, принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине. Мероприятиями на площадке Всемирной Организации его поездка не ограничилась – глава государства, помимо Нью-Йорка, посетил американскую столицу, а потом отправился в Канаду."На мой взгляд, визит получился блёклым. Визит в Нью-Йорк, в Вашингтон и потом, наконец, как квинтэссенция всего посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом Гунько. Всё это показывает: то, что происходит становится ясно людям, представителям стран, народов", – сказал Вершинин.В канадском парламенте Зеленский рукоплескал 98-летнему бойцу дивизии СС "Галичина" Ярославу Гунько, эмигрировавшему в Канаду после Второй Мировой войны, что впоследствии вылилось в международный политический скандал. Председатель Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота, инициировавший приглашение Гунько, был вынужден подать в отставку, а власти Польши призвали привлечь ветерана к уголовной ответственности за действия в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", отличавшейся особой жестокостью по отношению к евреям, полякам, белорусам и словакам. Более того, комиссия по расследованию преступлений против народа при Институте национальной памяти Польши приступила к сбору в архиве доказательств причастности Гунько к геноциду.Россию услышалиВ Нью-Йорк российская делегация ехала, чтобы продолжить работу по хорошо известным инициативам: ограничение гонки вооружений, разоружение, устойчивое развитие, предотвращение гонки вооружений в космосе, противодействие героизации фашизма и нацизма.В своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил Запад в срыве Минских соглашений, что привело к развалу Украины и разжиганию гражданской войны", а также подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, и обратился к присутствовавшему в зале госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением по запуску мирного процесса. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что нынешнего кризиса в Европе не было бы, если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ по сотрудничеству. Помимо этого, с трибуны ООН Лавров назвал Запад империей лжи и заявил, что военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, направленное против РФ и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряжённости, призвав мир не допустить скатывания к большой войне."Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, была абсолютно честной и откровенной. Подчас, может быть, и жёсткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу. Был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят", – заявил Вершинин.Всего российская делегация провела около 30 встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Что в очередной раз разбивает миф, продвигаемый Западом, о международной изоляции РФ на международной арене."Есть слова, а есть дела"Одной из тем, которые обсуждались в штаб-квартире ООН, была зерновая сделка, действие которой прекращено с 18 июля.Москва не отказывается от контактов по этому вопросу, но требования российской стороны не выполняются, подчеркнул Вершинин. В отличие от пункта об экспорте украинского зерна, та часть черноморской инициативы, которая касается беспрепятственного доступа на мировой рынок российской с/х продукции и удобрений, не работает."У нас претензий нет, есть только одно – если мы каких-то договорённостей достигали и если мы каждый раз слышим из Вашингтона, Лондона и Парижа, что не применяются санкции против продовольствия и удобрений из России, то надо соответствовать тому, что говоришь. Этого не было. У нас был опыт годового общения и консультаций с ООНовским руководством по этим вопросам. И дело не в предложениях – да, были предложения, - но дело не в том, чтобы что-то предлагать, надо реализовывать. Такой реализации не было", – подчеркнул Вершинин.Позиция российской стороны, которую озвучивал президент, такова: давайте добьёмся результатов по тому, чтобы наша сельхозпродукция и удобрения не подвергались санкциям, и тогда можно говорить о возобновлении каких-то других частей стамбульских договорённостей. До этого в течение года обещания России давались, но не выполнялись.При этом меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, заключённый на 3 года, продолжает действовать, в чём ООН заверила Москву.9 октября в Москву для консультаций прибудут генеральный секретарь ЮНКТАД (ведущее учреждение ООН, занимающееся вопросами торговли и развития), которому поручено от лица ООН работать по меморандуму Россия-ООН, Ребека Гринспен, и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который работал по черноморской инициативе применительно к вывозу украинского продовольствия через Босфор и Стамбул.Несмотря на срыв черноморской инициативы, Россия продолжает вести себя как надёжный поставщик зерна. Сейчас прорабатывается схема, предложенная Владимиром Путиным: РФ поставит Турции 1 млн тонн зерна по преференциальной цене, которое переработают на местных предприятиях, после чего безвозмездно передадут беднейшим странам, содействие в транспортировке окажет Катар."Это будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдёт в страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года", – отметил Вершинин.Кроме того, заместитель главы МИД РФ напомнил о принятом на саммите Россия-Африка решении о безвозмездной поставке по 25-50 тысяч тонн зерна 6 африканским странам: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее – полностью за российский счёт."Это реальная помощь. Есть слова, а есть дела", – подчеркнул дипломат.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, дипломатия, сергей вершинин, запад, владимир путин, турция, владимир зеленский, зерно, канада