Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности - 06.10.2023 Украина.ру
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Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности
Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности - 06.10.2023 Украина.ру
Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности
В пятницу, 6 октября, на пресс-коференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин подвёл итоги участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября
2023-10-06T16:00
2023-10-06T16:00
эксклюзив
россия
украина
сша
дипломатия
сергей вершинин
запад
владимир путин
турция
владимир зеленский
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Мир не крутится вокруг одной только УкраиныВопросы на Генеральной Ассамблее ООН обсуждались в новой атмосфере, отметил дипломат: в атмосфере становления такого мирового порядка, которого хочет Россия и который определялся бы уважением интересов всех государств, признанием их суверенитета, равенства. Признанием того, что именно эти государства определяют своё будущее."Деятельность российской делегации была сложной и плодотворной, но она позволила увидеть главное – не секрет, что коллективный Запад в последнее время, особенно после начала специальной военной операции, старается всё подчинить своим интересам, интересам того, чтобы обеспечить поражение России, удержать свою монополию в мировых финансовых и политических делах, поэтому и в прошлом, и в этом году были попытки сделать из Украины главное. Мне кажется, что это не получилось, потому что происходит осознание того, что очень много вызовов и проблем сегодня существует в мире, и они не должны быть забыты, не должны быть подчинены агрессивным стремлениям Запада удержать свою монополию", – заявил Вершинин.И с этой точки зрения произошёл возврат к нормальности, к традиционным вопросам.На Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он провёл переговоры с лидерами других стран, принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине. Мероприятиями на площадке Всемирной Организации его поездка не ограничилась – глава государства, помимо Нью-Йорка, посетил американскую столицу, а потом отправился в Канаду."На мой взгляд, визит получился блёклым. Визит в Нью-Йорк, в Вашингтон и потом, наконец, как квинтэссенция всего посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом Гунько. Всё это показывает: то, что происходит становится ясно людям, представителям стран, народов", – сказал Вершинин.В канадском парламенте Зеленский рукоплескал 98-летнему бойцу дивизии СС "Галичина" Ярославу Гунько, эмигрировавшему в Канаду после Второй Мировой войны, что впоследствии вылилось в международный политический скандал. Председатель Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота, инициировавший приглашение Гунько, был вынужден подать в отставку, а власти Польши призвали привлечь ветерана к уголовной ответственности за действия в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", отличавшейся особой жестокостью по отношению к евреям, полякам, белорусам и словакам. Более того, комиссия по расследованию преступлений против народа при Институте национальной памяти Польши приступила к сбору в архиве доказательств причастности Гунько к геноциду.Россию услышалиВ Нью-Йорк российская делегация ехала, чтобы продолжить работу по хорошо известным инициативам: ограничение гонки вооружений, разоружение, устойчивое развитие, предотвращение гонки вооружений в космосе, противодействие героизации фашизма и нацизма.В своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил Запад в срыве Минских соглашений, что привело к развалу Украины и разжиганию гражданской войны", а также подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, и обратился к присутствовавшему в зале госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением по запуску мирного процесса. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что нынешнего кризиса в Европе не было бы, если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ по сотрудничеству. Помимо этого, с трибуны ООН Лавров назвал Запад империей лжи и заявил, что военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, направленное против РФ и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряжённости, призвав мир не допустить скатывания к большой войне."Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, была абсолютно честной и откровенной. Подчас, может быть, и жёсткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу. Был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят", – заявил Вершинин.Всего российская делегация провела около 30 встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Что в очередной раз разбивает миф, продвигаемый Западом, о международной изоляции РФ на международной арене."Есть слова, а есть дела"Одной из тем, которые обсуждались в штаб-квартире ООН, была зерновая сделка, действие которой прекращено с 18 июля.Москва не отказывается от контактов по этому вопросу, но требования российской стороны не выполняются, подчеркнул Вершинин. В отличие от пункта об экспорте украинского зерна, та часть черноморской инициативы, которая касается беспрепятственного доступа на мировой рынок российской с/х продукции и удобрений, не работает."У нас претензий нет, есть только одно – если мы каких-то договорённостей достигали и если мы каждый раз слышим из Вашингтона, Лондона и Парижа, что не применяются санкции против продовольствия и удобрений из России, то надо соответствовать тому, что говоришь. Этого не было. У нас был опыт годового общения и консультаций с ООНовским руководством по этим вопросам. И дело не в предложениях – да, были предложения, - но дело не в том, чтобы что-то предлагать, надо реализовывать. Такой реализации не было", – подчеркнул Вершинин.Позиция российской стороны, которую озвучивал президент, такова: давайте добьёмся результатов по тому, чтобы наша сельхозпродукция и удобрения не подвергались санкциям, и тогда можно говорить о возобновлении каких-то других частей стамбульских договорённостей. До этого в течение года обещания России давались, но не выполнялись.При этом меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, заключённый на 3 года, продолжает действовать, в чём ООН заверила Москву.9 октября в Москву для консультаций прибудут генеральный секретарь ЮНКТАД (ведущее учреждение ООН, занимающееся вопросами торговли и развития), которому поручено от лица ООН работать по меморандуму Россия-ООН, Ребека Гринспен, и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который работал по черноморской инициативе применительно к вывозу украинского продовольствия через Босфор и Стамбул.Несмотря на срыв черноморской инициативы, Россия продолжает вести себя как надёжный поставщик зерна. Сейчас прорабатывается схема, предложенная Владимиром Путиным: РФ поставит Турции 1 млн тонн зерна по преференциальной цене, которое переработают на местных предприятиях, после чего безвозмездно передадут беднейшим странам, содействие в транспортировке окажет Катар."Это будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдёт в страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года", – отметил Вершинин.Кроме того, заместитель главы МИД РФ напомнил о принятом на саммите Россия-Африка решении о безвозмездной поставке по 25-50 тысяч тонн зерна 6 африканским странам: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее – полностью за российский счёт."Это реальная помощь. Есть слова, а есть дела", – подчеркнул дипломат.
https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, украина, сша, дипломатия, сергей вершинин, запад, владимир путин, турция, владимир зеленский, зерно, канада
Эксклюзив, Россия, Украина, США, дипломатия, Сергей Вершинин, Запад, Владимир Путин, Турция, Владимир Зеленский, зерно, Канада

Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности

16:00 06.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
© POOL
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу, 6 октября, на пресс-коференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин подвёл итоги участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября
Мир не крутится вокруг одной только Украины
Вопросы на Генеральной Ассамблее ООН обсуждались в новой атмосфере, отметил дипломат: в атмосфере становления такого мирового порядка, которого хочет Россия и который определялся бы уважением интересов всех государств, признанием их суверенитета, равенства.
Признанием того, что именно эти государства определяют своё будущее.
"Деятельность российской делегации была сложной и плодотворной, но она позволила увидеть главное – не секрет, что коллективный Запад в последнее время, особенно после начала специальной военной операции, старается всё подчинить своим интересам, интересам того, чтобы обеспечить поражение России, удержать свою монополию в мировых финансовых и политических делах, поэтому и в прошлом, и в этом году были попытки сделать из Украины главное.
Мне кажется, что это не получилось, потому что происходит осознание того, что очень много вызовов и проблем сегодня существует в мире, и они не должны быть забыты, не должны быть подчинены агрессивным стремлениям Запада удержать свою монополию", – заявил Вершинин.
И с этой точки зрения произошёл возврат к нормальности, к традиционным вопросам.
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкП/к заместителя Министра иностранных дел РФ С. Вершинина
П/к заместителя Министра иностранных дел РФ С. Вершинина - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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На Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Он провёл переговоры с лидерами других стран, принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине. Мероприятиями на площадке Всемирной Организации его поездка не ограничилась – глава государства, помимо Нью-Йорка, посетил американскую столицу, а потом отправился в Канаду.
"На мой взгляд, визит получился блёклым. Визит в Нью-Йорк, в Вашингтон и потом, наконец, как квинтэссенция всего посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом Гунько. Всё это показывает: то, что происходит становится ясно людям, представителям стран, народов", – сказал Вершинин.
В канадском парламенте Зеленский рукоплескал 98-летнему бойцу дивизии СС "Галичина" Ярославу Гунько, эмигрировавшему в Канаду после Второй Мировой войны, что впоследствии вылилось в международный политический скандал.
Председатель Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота, инициировавший приглашение Гунько, был вынужден подать в отставку, а власти Польши призвали привлечь ветерана к уголовной ответственности за действия в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС "Галичина", отличавшейся особой жестокостью по отношению к евреям, полякам, белорусам и словакам.
Более того, комиссия по расследованию преступлений против народа при Институте национальной памяти Польши приступила к сбору в архиве доказательств причастности Гунько к геноциду.
27 сентября, 16:58
Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
Россию услышали
В Нью-Йорк российская делегация ехала, чтобы продолжить работу по хорошо известным инициативам: ограничение гонки вооружений, разоружение, устойчивое развитие, предотвращение гонки вооружений в космосе, противодействие героизации фашизма и нацизма.
В своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил Запад в срыве Минских соглашений, что привело к развалу Украины и разжиганию гражданской войны", а также подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров, и обратился к присутствовавшему в зале госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением по запуску мирного процесса.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что нынешнего кризиса в Европе не было бы, если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ по сотрудничеству. Помимо этого, с трибуны ООН Лавров назвал Запад империей лжи и заявил, что военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, направленное против РФ и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряжённости, призвав мир не допустить скатывания к большой войне.
"Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, была абсолютно честной и откровенной. Подчас, может быть, и жёсткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу.
Был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят", – заявил Вершинин.
Всего российская делегация провела около 30 встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Что в очередной раз разбивает миф, продвигаемый Западом, о международной изоляции РФ на международной арене.
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"Есть слова, а есть дела"
Одной из тем, которые обсуждались в штаб-квартире ООН, была зерновая сделка, действие которой прекращено с 18 июля.
Москва не отказывается от контактов по этому вопросу, но требования российской стороны не выполняются, подчеркнул Вершинин. В отличие от пункта об экспорте украинского зерна, та часть черноморской инициативы, которая касается беспрепятственного доступа на мировой рынок российской с/х продукции и удобрений, не работает.
"У нас претензий нет, есть только одно – если мы каких-то договорённостей достигали и если мы каждый раз слышим из Вашингтона, Лондона и Парижа, что не применяются санкции против продовольствия и удобрений из России, то надо соответствовать тому, что говоришь. Этого не было.
У нас был опыт годового общения и консультаций с ООНовским руководством по этим вопросам. И дело не в предложениях – да, были предложения, - но дело не в том, чтобы что-то предлагать, надо реализовывать. Такой реализации не было", – подчеркнул Вершинин.
Позиция российской стороны, которую озвучивал президент, такова: давайте добьёмся результатов по тому, чтобы наша сельхозпродукция и удобрения не подвергались санкциям, и тогда можно говорить о возобновлении каких-то других частей стамбульских договорённостей.
До этого в течение года обещания России давались, но не выполнялись.
При этом меморандум РФ-ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, заключённый на 3 года, продолжает действовать, в чём ООН заверила Москву.
9 октября в Москву для консультаций прибудут генеральный секретарь ЮНКТАД (ведущее учреждение ООН, занимающееся вопросами торговли и развития), которому поручено от лица ООН работать по меморандуму Россия-ООН, Ребека Гринспен, и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который работал по черноморской инициативе применительно к вывозу украинского продовольствия через Босфор и Стамбул.
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 06:49
Невидимая победа России. Что не так с украинским черноморским зерновым коридоромBloomberg отрапортовал, что порты Большой Одессы посетили 10 сухогрузов, позволив Украине "окупить смелую ставку на создание собственного зернового коридора"
Несмотря на срыв черноморской инициативы, Россия продолжает вести себя как надёжный поставщик зерна.
Сейчас прорабатывается схема, предложенная Владимиром Путиным: РФ поставит Турции 1 млн тонн зерна по преференциальной цене, которое переработают на местных предприятиях, после чего безвозмездно передадут беднейшим странам, содействие в транспортировке окажет Катар.
"Это будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдёт в страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года", – отметил Вершинин.
Кроме того, заместитель главы МИД РФ напомнил о принятом на саммите Россия-Африка решении о безвозмездной поставке по 25-50 тысяч тонн зерна 6 африканским странам: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее – полностью за российский счёт.
"Это реальная помощь. Есть слова, а есть дела", – подчеркнул дипломат.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАдипломатияСергей ВершининЗападВладимир ПутинТурцияВладимир ЗеленскийзерноКанада
 
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