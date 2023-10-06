https://ukraina.ru/20231006/1049968294.html

Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра

Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра - 06.10.2023 Украина.ру

Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра

Гражданин нескольких государств, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский сохраняет хорошее настроение. Об этом он заявил 6 октября на заседании Киевского апелляционного суда.

2023-10-06T14:54

2023-10-06T14:54

2023-10-06T14:54

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Суд рассматривает очередное обращение защиты Коломойского на изменение меры пресечения. В материалах судебного следствия есть сведения о том, что у арестованного и содержащегося под стражей предпринимателя имеются паспорта как минимум трёх стран – Украины, Кипра и Израиля.Коломойский сообщил, что миграционная служба не присылала ему уведомления о лишении его украинского гражданства. Он также подтвердил своё гражданство Израиля и Кипра.В общении с прессой Коломойский заявил, что настроение у него хорошее. Предприниматель находится в зале суда не за решёткой, а рядом со своими защитниками (адвокатами).СБУ арестовала Коломойского 2 сентября по обвинению в мошенничестве и легализации полученного преступным путём имущества на 5,8 млрд гривен (15,7 млрд руб.). По решению суда предприниматель со 2 сентября взят под стражу с возможностью выхода под залог, который теперь составляет 3,9 млрд гривен. Суд отклонил ходатайство прокуратуры о закрытом процессе.Коломойский активно поддержал госпереворот 2014 года. Он спонсировал создание и деятельность карательных "добробатов", терроризировавших гражданское население Донбасса. Коломойский считался одним из самых влиятельных украинских олигархов.* внесен в российский перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20230925/1049683281.html

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новости, украина, игорь коломойский, суд, уголовное дело, уголовное производство, киев, олигархи, постсоветское пространство