https://ukraina.ru/20231006/1049968294.html
Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра
Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра - 06.10.2023 Украина.ру
Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра
Гражданин нескольких государств, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский сохраняет хорошее настроение. Об этом он заявил 6 октября на заседании Киевского апелляционного суда.
2023-10-06T14:54
2023-10-06T14:54
2023-10-06T14:54
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украина
игорь коломойский
суд
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уголовное производство
киев
олигархи
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Суд рассматривает очередное обращение защиты Коломойского на изменение меры пресечения. В материалах судебного следствия есть сведения о том, что у арестованного и содержащегося под стражей предпринимателя имеются паспорта как минимум трёх стран – Украины, Кипра и Израиля.Коломойский сообщил, что миграционная служба не присылала ему уведомления о лишении его украинского гражданства. Он также подтвердил своё гражданство Израиля и Кипра.В общении с прессой Коломойский заявил, что настроение у него хорошее. Предприниматель находится в зале суда не за решёткой, а рядом со своими защитниками (адвокатами).СБУ арестовала Коломойского 2 сентября по обвинению в мошенничестве и легализации полученного преступным путём имущества на 5,8 млрд гривен (15,7 млрд руб.). По решению суда предприниматель со 2 сентября взят под стражу с возможностью выхода под залог, который теперь составляет 3,9 млрд гривен. Суд отклонил ходатайство прокуратуры о закрытом процессе.Коломойский активно поддержал госпереворот 2014 года. Он спонсировал создание и деятельность карательных "добробатов", терроризировавших гражданское население Донбасса. Коломойский считался одним из самых влиятельных украинских олигархов.* внесен в российский перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20230925/1049683281.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, игорь коломойский, суд, уголовное дело, уголовное производство, киев, олигархи, постсоветское пространство
Новости, Украина, Игорь Коломойский, Суд, уголовное дело, уголовное производство, Киев, олигархи, постсоветское пространство
Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра
Гражданин нескольких государств, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский сохраняет хорошее настроение. Об этом он заявил 6 октября на заседании Киевского апелляционного суда.
Суд рассматривает очередное обращение защиты Коломойского на изменение меры пресечения. В материалах судебного следствия есть сведения о том, что у арестованного и содержащегося под стражей предпринимателя имеются паспорта как минимум трёх стран – Украины, Кипра и Израиля.
Коломойский сообщил, что миграционная служба не присылала ему уведомления о лишении его украинского гражданства. Он также подтвердил своё гражданство Израиля и Кипра.
В общении с прессой Коломойский заявил, что настроение у него хорошее. Предприниматель находится в зале суда не за решёткой, а рядом со своими защитниками (адвокатами).
СБУ арестовала Коломойского 2 сентября по обвинению в мошенничестве и легализации полученного преступным путём имущества на 5,8 млрд гривен (15,7 млрд руб.). По решению суда предприниматель со 2 сентября взят под стражу с возможностью выхода под залог, который теперь составляет 3,9 млрд гривен. Суд отклонил ходатайство прокуратуры о закрытом процессе.
Коломойский активно поддержал госпереворот 2014 года. Он спонсировал создание и деятельность карательных "добробатов", терроризировавших гражданское население Донбасса. Коломойский считался одним из самых влиятельных украинских олигархов.
* внесен в российский перечень экстремистов и террористов