Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез - 06.10.2023 Украина.ру
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Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез
Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез - 06.10.2023 Украина.ру
Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез
Остальные депутаты тоже не отказали себе в удовольствии сострить на эту тему. Видео опубликовал 6 октября Телеграм-канал "Клименко тайм"
2023-10-06T14:27
2023-10-06T14:27
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верховная рада
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Вопрос о падении рождаемости на Украине поднял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.Депутат добавил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 снизился до 1,3, а в 2023 составил уже 0,7. Также он указал на нищенские выплаты на детей до трех лет – 860 грн, в то время как одна упаковка памперсов обходятся в 1850 грн.На эти заявления депутаты отреагировали бурным весельем и шутками. Депутат от "Слуги народа", а также экономист и общественный деятель Роксолана Пидласа попросила Алексея "отпустить ее повышать рождаемость в стране".Спикеру Руслану Стефанчуку минутка юмора коллег пришлась по нраву. Он смеялся взахлёб. Веселиться и заниматься своими делами – похоже, это в чести Верховной Рады Украины. 5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.
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новости украины, новости, верховная рада, рождаемость
Новости Украины, Новости, Верховная Рада, рождаемость

Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез

14:27 06.10.2023
 
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
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Остальные депутаты тоже не отказали себе в удовольствии сострить на эту тему. Видео опубликовал 6 октября Телеграм-канал "Клименко тайм"
Вопрос о падении рождаемости на Украине поднял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"У нас есть проблемы с рождаемостью. Через 20 лет нам некого будет представлять в этом зале", – сообщил Гончаренко.
Депутат добавил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 снизился до 1,3, а в 2023 составил уже 0,7. Также он указал на нищенские выплаты на детей до трех лет – 860 грн, в то время как одна упаковка памперсов обходятся в 1850 грн.
На эти заявления депутаты отреагировали бурным весельем и шутками. Депутат от "Слуги народа", а также экономист и общественный деятель Роксолана Пидласа попросила Алексея "отпустить ее повышать рождаемость в стране".
Спикеру Руслану Стефанчуку минутка юмора коллег пришлась по нраву. Он смеялся взахлёб.
Веселиться и заниматься своими делами – похоже, это в чести Верховной Рады Украины. 5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
11:16
Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУДепутаты от партии "Слуга народа" блокируют финансирование ВСУ, заявила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина. Такое заявила Федина сделала 6 октября в своём телеграм-канале
 
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