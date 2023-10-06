https://ukraina.ru/20231006/1049967518.html

Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез

Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез - 06.10.2023 Украина.ру

Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез

Остальные депутаты тоже не отказали себе в удовольствии сострить на эту тему. Видео опубликовал 6 октября Телеграм-канал "Клименко тайм"

2023-10-06T14:27

2023-10-06T14:27

2023-10-06T14:27

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Вопрос о падении рождаемости на Украине поднял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.Депутат добавил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 снизился до 1,3, а в 2023 составил уже 0,7. Также он указал на нищенские выплаты на детей до трех лет – 860 грн, в то время как одна упаковка памперсов обходятся в 1850 грн.На эти заявления депутаты отреагировали бурным весельем и шутками. Депутат от "Слуги народа", а также экономист и общественный деятель Роксолана Пидласа попросила Алексея "отпустить ее повышать рождаемость в стране".Спикеру Руслану Стефанчуку минутка юмора коллег пришлась по нраву. Он смеялся взахлёб. Веселиться и заниматься своими делами – похоже, это в чести Верховной Рады Украины. 5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.

https://ukraina.ru/20231006/1049957482.html

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2023

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новости украины, новости, верховная рада, рождаемость