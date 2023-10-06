Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Депутаты от партии "Слуга народа" блокируют финансирование ВСУ, заявила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина. Такое заявила Федина сделала 6 октября в своём телеграм-канале
Федина рассказала, что 5 октября до 11 вечера депутаты Верховной рады рассматривали правки к законопроекту по изменениям госбюджета 2023 года.
Она заявила, что члены партии "Слуга народа" пытаются обвинить "Европейскую солидарность" в том, что те блокируют процесс.
"Но хочу напомнить, что Верховная Рада тупо не хотела рассматривать правки, которые выделяли бы средства для ВСУ. И всеми силами выгораживали финансирование Бюро экономической безопасности, Кабмин, Министерство юстиции, финансирование „московских узников“ и т.д.", - рассказала Федина.
Она отметила, что в зале находилось около 20 депутатов, которые пытались донести информации о необходимости передачи сред для ВСУ.
"До „слуг“ не доходит, и они за это заплатят", - сказала Федина.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале опубликовал результаты голосования по изменениям бюджета Украины.
"За" проголосовали 22 депутата, двое воздержались. Решение не принято.
10:14Оружия у ВСУ осталось на месяц-полтора, если США не выдадут денег Если в США не утвердят бюджет для Украины, оружие у ВСУ закончится через месяц-полтора, заявила 5 октября руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова в эфире национального телемарафона