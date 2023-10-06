https://ukraina.ru/20231006/1049957482.html

Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ

Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ - 06.10.2023 Украина.ру

Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ

Депутаты от партии "Слуга народа" блокируют финансирование ВСУ, заявила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина. Такое заявила Федина сделала 6 октября в своём телеграм-канале

2023-10-06T11:16

2023-10-06T11:16

2023-10-06T11:16

новости

украина

верховная рада

софия федина

ярослав железняк

бюджет

слуга народа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/86/1031758611_0:99:1848:1139_1920x0_80_0_0_64ce51f1d1d77b6e7635d77d7a447bfd.jpg

Федина рассказала, что 5 октября до 11 вечера депутаты Верховной рады рассматривали правки к законопроекту по изменениям госбюджета 2023 года.Она заявила, что члены партии "Слуга народа" пытаются обвинить "Европейскую солидарность" в том, что те блокируют процесс.Она отметила, что в зале находилось около 20 депутатов, которые пытались донести информации о необходимости передачи сред для ВСУ.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале опубликовал результаты голосования по изменениям бюджета Украины."За" проголосовали 22 депутата, двое воздержались. Решение не принято.

https://ukraina.ru/20231006/1049956816.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, софия федина, ярослав железняк, бюджет, слуга народа