Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ - 06.10.2023 Украина.ру
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Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ
Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ - 06.10.2023 Украина.ру
Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ
Депутаты от партии "Слуга народа" блокируют финансирование ВСУ, заявила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина. Такое заявила Федина сделала 6 октября в своём телеграм-канале
2023-10-06T11:16
2023-10-06T11:16
новости
украина
верховная рада
софия федина
ярослав железняк
бюджет
слуга народа
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Федина рассказала, что 5 октября до 11 вечера депутаты Верховной рады рассматривали правки к законопроекту по изменениям госбюджета 2023 года.Она заявила, что члены партии "Слуга народа" пытаются обвинить "Европейскую солидарность" в том, что те блокируют процесс.Она отметила, что в зале находилось около 20 депутатов, которые пытались донести информации о необходимости передачи сред для ВСУ.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале опубликовал результаты голосования по изменениям бюджета Украины."За" проголосовали 22 депутата, двое воздержались. Решение не принято.
https://ukraina.ru/20231006/1049956816.html
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новости, украина, верховная рада, софия федина, ярослав железняк, бюджет, слуга народа
Новости, Украина, Верховная Рада, София Федина, Ярослав Железняк, бюджет, Слуга народа

Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУ

11:16 06.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Депутаты от партии "Слуга народа" блокируют финансирование ВСУ, заявила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина. Такое заявила Федина сделала 6 октября в своём телеграм-канале
Федина рассказала, что 5 октября до 11 вечера депутаты Верховной рады рассматривали правки к законопроекту по изменениям госбюджета 2023 года.
Она заявила, что члены партии "Слуга народа" пытаются обвинить "Европейскую солидарность" в том, что те блокируют процесс.

"Но хочу напомнить, что Верховная Рада тупо не хотела рассматривать правки, которые выделяли бы средства для ВСУ. И всеми силами выгораживали финансирование Бюро экономической безопасности, Кабмин, Министерство юстиции, финансирование „московских узников“ и т.д.", - рассказала Федина.

Она отметила, что в зале находилось около 20 депутатов, которые пытались донести информации о необходимости передачи сред для ВСУ.

"До „слуг“ не доходит, и они за это заплатят", - сказала Федина.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём телеграм-канале опубликовал результаты голосования по изменениям бюджета Украины.
"За" проголосовали 22 депутата, двое воздержались. Решение не принято.
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Оружия у ВСУ осталось на месяц-полтора, если США не выдадут денег Если в США не утвердят бюджет для Украины, оружие у ВСУ закончится через месяц-полтора, заявила 5 октября руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова в эфире национального телемарафона
 
НовостиУкраинаВерховная РадаСофия ФединаЯрослав ЖелезнякбюджетСлуга народа
 
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