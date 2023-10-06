Боррель засомневался, что Украина войдёт в ЕС уже в 2030 году - 06.10.2023 Украина.ру
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Боррель засомневался, что Украина войдёт в ЕС уже в 2030 году
Боррель засомневался, что Украина войдёт в ЕС уже в 2030 году - 06.10.2023 Украина.ру
Боррель засомневался, что Украина войдёт в ЕС уже в 2030 году
Украину не обязательно примут именно в 2030 году, это ориентировочная дата, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи ЕС в Гранаде
2023-10-06T12:20
2023-10-06T12:20
новости
ес
евросоюз
украина
жозеп боррель
вступление
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Евросоюз потратил "слишком много времени на процесс расширения“, считает дипломат. Он также добавил, что Украина, ставшая последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, "толкает" эту очередь вперед.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее предположил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей. Он также не исключил приема и других новых членов к этой дате.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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новости, ес, евросоюз, украина, жозеп боррель, вступление
Новости, ЕС, Евросоюз, Украина, Жозеп Боррель, вступление

Боррель засомневался, что Украина войдёт в ЕС уже в 2030 году

12:20 06.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Украину не обязательно примут именно в 2030 году, это ориентировочная дата, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи ЕС в Гранаде
"Это политический ориентир. Цель назначения даты – мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение… Но это не означает точные сроки", - сказал Боррель.
Евросоюз потратил "слишком много времени на процесс расширения“, считает дипломат. Он также добавил, что Украина, ставшая последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, "толкает" эту очередь вперед.
"Теперь движение будет быстрым", - заявил Боррель.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее предположил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей. Он также не исключил приема и других новых членов к этой дате.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября, 13:57
Орбан об Украине: как принять в ЕС территорию без границ и населения?Евросоюзу необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем начнутся переговоры о вступлении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 29 сентября сообщили журналисты Reuters
 
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