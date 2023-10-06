США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне" - American Conservative - 06.10.2023 Украина.ру
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США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне" - American Conservative
США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне" - American Conservative - 06.10.2023 Украина.ру
США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне" - American Conservative
Шесть ошибок США привели к конфликту с Россией, однако Путин несёт ответственность за начало СВО на Украине, которую надо остановить мирными переговорами. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в опубликованной 5 октября статье для American Conservative
2023-10-06T09:06
2023-10-06T09:31
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По мнению американского аналитика, российско-украинский конфликт, в котором Вашингтон делает всё возможное, кроме активных боевых действий, чтобы "убивать российских солдат и уничтожать российскую технику", является для Америки наиболее опасной международной ситуацией."Нигде больше США и их союзники по договору [НАТО] не приблизились так близко к конфликту с ядерной державой", - отмечает Бэндоу.В сложившейся ситуации Бэндоу признаёт допущенные США ошибки, которые "безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших конфликт", выделяя шесть из них.Во-первых, это была решимость США доминировать в Европе путём расширения НАТО до границ России, несмотря на многочисленные заверения, данные московским лидерам, и неоднократные предупреждения со стороны России о недопустимости этих действий. Незаконное нападение НАТО на Сербию также оказало крайне негативное влияние на общественное мнение и мнение элиты в России.Третьей ошибкой США, по словам Бэндоу, стало "циничное отношение к Минским соглашениям", как способу выиграть время, а не достичь мира в Донбассе. Четвёртой - недостаточная реакция на "угрозы" российского лидера по поводу расширения военного сотрудничества между Украиной и НАТО.Последние два просчёта американцев - срыв российско-украинских переговоров в марте 2022 года и раздувание украинских военных амбиций в борьбе "до последнего украинца".Бэндоу настаивает, что "ничто из этого не умаляет ответственности Москвы за войну, незаконный превентивный конфликт, который привёл к огромным жертвам и разрушениям на Украине, унёс жизни десятков тысяч россиян и вызвал серьёзные экономические трудности по всей Европе и по всему миру".Но он также отмечает, что Вашингтон и европейские правительства "не только разделяют ответственность за этот ужасный конфликт, но и используют украинскую кровь для достижения своих собственных целей".По мнению аналитика, США и Европа должны определить приоритеты стратегии прекращения войны."Цель любой дополнительной помощи должна заключаться в том, чтобы помочь Киеву вступить в переговоры, в ходе которых он, подобно Финляндии после Второй мировой войны, сможет сохранить свои независимые и демократические институты, если не свои предпочтительные границы и внешнюю политику", - резюмирует автор American Conservative.
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Новости, США, Россия, Владимир Путин, Украина, СВО

США допустили ошибки, но Путин всё равно "виноват в преступной войне" - American Conservative

09:06 06.10.2023 (обновлено: 09:31 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Шесть ошибок США привели к конфликту с Россией, однако Путин несёт ответственность за начало СВО на Украине, которую надо остановить мирными переговорами. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в опубликованной 5 октября статье для American Conservative
По мнению американского аналитика, российско-украинский конфликт, в котором Вашингтон делает всё возможное, кроме активных боевых действий, чтобы "убивать российских солдат и уничтожать российскую технику", является для Америки наиболее опасной международной ситуацией.
"Нигде больше США и их союзники по договору [НАТО] не приблизились так близко к конфликту с ядерной державой", - отмечает Бэндоу.
В сложившейся ситуации Бэндоу признаёт допущенные США ошибки, которые "безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших конфликт", выделяя шесть из них.
Во-первых, это была решимость США доминировать в Европе путём расширения НАТО до границ России, несмотря на многочисленные заверения, данные московским лидерам, и неоднократные предупреждения со стороны России о недопустимости этих действий. Незаконное нападение НАТО на Сербию также оказало крайне негативное влияние на общественное мнение и мнение элиты в России.
Третьей ошибкой США, по словам Бэндоу, стало "циничное отношение к Минским соглашениям", как способу выиграть время, а не достичь мира в Донбассе. Четвёртой - недостаточная реакция на "угрозы" российского лидера по поводу расширения военного сотрудничества между Украиной и НАТО.
Последние два просчёта американцев - срыв российско-украинских переговоров в марте 2022 года и раздувание украинских военных амбиций в борьбе "до последнего украинца".
Бэндоу настаивает, что "ничто из этого не умаляет ответственности Москвы за войну, незаконный превентивный конфликт, который привёл к огромным жертвам и разрушениям на Украине, унёс жизни десятков тысяч россиян и вызвал серьёзные экономические трудности по всей Европе и по всему миру".
Но он также отмечает, что Вашингтон и европейские правительства "не только разделяют ответственность за этот ужасный конфликт, но и используют украинскую кровь для достижения своих собственных целей".
По мнению аналитика, США и Европа должны определить приоритеты стратегии прекращения войны.
"Цель любой дополнительной помощи должна заключаться в том, чтобы помочь Киеву вступить в переговоры, в ходе которых он, подобно Финляндии после Второй мировой войны, сможет сохранить свои независимые и демократические институты, если не свои предпочтительные границы и внешнюю политику", - резюмирует автор American Conservative.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Вчера, 22:56
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