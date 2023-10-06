Путин сорвал план США по окружению России - Sabah - 06.10.2023 Украина.ру
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Путин сорвал план США по окружению России - Sabah
Путин сорвал план США по окружению России - Sabah - 06.10.2023 Украина.ру
Путин сорвал план США по окружению России - Sabah
Россия сорвала попытку США поставить под угрозу выживание страны, используя Украину, но и США достигли некоторых своих целей. Об этом турецкий обозреватель Берджан Тутар 5 октября написал в материале Sabah
2023-10-06T07:06
2023-10-06T07:07
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Вашингтон также не смог мобилизовать на поддержку антироссийских санкций большинство стран за пределами Европы.Однако США смогли подорвать экономические и стратегические отношения России с Европейским Союзом, благодаря своей роли "архитектора украинского кризиса" подчинить и консолидировать страны Европы и НАТО.По мнению автора статьи, в итоге "великие державы получили то, что им причиталось". И в настоящее время США "сокращают свою военную и логистическую поддержку" режиму Владимира Зеленского."Естественно, украинский раскол на Западе углубляется. Почти все придерживаются мнения, что война проиграна и Киеву следует сесть за мирный стол с Россией", - считает Тутар.Напомним, Россия регулярно заявляет о готовности к мирным переговорам, хотя Киев законодательно их запретил. По мнению Кремля, в настоящее время нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло.
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новости, россия, владимир путин, сша, украина, европа, турция
Новости, Россия, Владимир Путин, США, Украина, Европа, Турция

Путин сорвал план США по окружению России - Sabah

07:06 06.10.2023 (обновлено: 07:07 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Россия сорвала попытку США поставить под угрозу выживание страны, используя Украину, но и США достигли некоторых своих целей. Об этом турецкий обозреватель Берджан Тутар 5 октября написал в материале Sabah
"Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России", — отметил он.
Вашингтон также не смог мобилизовать на поддержку антироссийских санкций большинство стран за пределами Европы.
Однако США смогли подорвать экономические и стратегические отношения России с Европейским Союзом, благодаря своей роли "архитектора украинского кризиса" подчинить и консолидировать страны Европы и НАТО.
По мнению автора статьи, в итоге "великие державы получили то, что им причиталось". И в настоящее время США "сокращают свою военную и логистическую поддержку" режиму Владимира Зеленского.
"Естественно, украинский раскол на Западе углубляется. Почти все придерживаются мнения, что война проиграна и Киеву следует сесть за мирный стол с Россией", - считает Тутар.
Напомним, Россия регулярно заявляет о готовности к мирным переговорам, хотя Киев законодательно их запретил. По мнению Кремля, в настоящее время нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло.
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Вчера, 22:56
Новый мир, где остановится СВО, русская Одесса, причины гибели Пригожина: главное из выступления Путина В четверг, 5 октября, президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
 
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Заголовок открываемого материала
07:06Путин сорвал план США по окружению России - Sabah
06:52Как Макрон использует Украину для форматирования ЕС под себя
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