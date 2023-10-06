https://ukraina.ru/20231006/1049954712.html

Путин сорвал план США по окружению России - Sabah

Путин сорвал план США по окружению России - Sabah - 06.10.2023 Украина.ру

Путин сорвал план США по окружению России - Sabah

Россия сорвала попытку США поставить под угрозу выживание страны, используя Украину, но и США достигли некоторых своих целей. Об этом турецкий обозреватель Берджан Тутар 5 октября написал в материале Sabah

2023-10-06T07:06

2023-10-06T07:06

2023-10-06T07:07

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Вашингтон также не смог мобилизовать на поддержку антироссийских санкций большинство стран за пределами Европы.Однако США смогли подорвать экономические и стратегические отношения России с Европейским Союзом, благодаря своей роли "архитектора украинского кризиса" подчинить и консолидировать страны Европы и НАТО.По мнению автора статьи, в итоге "великие державы получили то, что им причиталось". И в настоящее время США "сокращают свою военную и логистическую поддержку" режиму Владимира Зеленского."Естественно, украинский раскол на Западе углубляется. Почти все придерживаются мнения, что война проиграна и Киеву следует сесть за мирный стол с Россией", - считает Тутар.Напомним, Россия регулярно заявляет о готовности к мирным переговорам, хотя Киев законодательно их запретил. По мнению Кремля, в настоящее время нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло.

https://ukraina.ru/20231005/1049950895.html

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2023

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новости, россия, владимир путин, сша, украина, европа, турция