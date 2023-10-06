https://ukraina.ru/20231006/1049936330.html

Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов

Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов - 06.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов

Киев обязательно продолжит наступление и попытается форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-06T05:50

2023-10-06T05:50

2023-10-06T05:50

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морпехи

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Наступления ВСУ обязательно состоится, потому что Для президента Украины Владимира Зеленского это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Киев продолжит наступление, которое будет достаточно активным. Поэтому на фронт будут брошены все резервы, рассказал эксперт.В Херсонской области также создается серьезная группировка ВСУ. Это морпехи, перед которыми могут поставить задачу форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС, добавил он.В общем, у Украины еще остались солидные резервы. Возможно, они не столько мотивированы и подготовлены, как предыдущие бригады ВСУ, но хорошо подходят для "мясных штурмов", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049867119.html

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новости, украина, херсонская область, купянск, артемовск, вс рф, всу, резервы, днепр, морпехи, владимир зеленский