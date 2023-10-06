Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Киев обязательно продолжит наступление и попытается форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Наступления ВСУ обязательно состоится, потому что Для президента Украины Владимира Зеленского это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Киев продолжит наступление, которое будет достаточно активным. Поэтому на фронт будут брошены все резервы, рассказал эксперт.
В Херсонской области также создается серьезная группировка ВСУ. Это морпехи, перед которыми могут поставить задачу форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС, добавил он.
"Также остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское, где ВСУ смогли продвинуться, но так и не заняли ключевые высоты. Севернее Купянска наши десантники сдавливают противника и двигаются вперед", - подчеркнул Кнутов.
В общем, у Украины еще остались солидные резервы. Возможно, они не столько мотивированы и подготовлены, как предыдущие бригады ВСУ, но хорошо подходят для "мясных штурмов", резюмировал собеседник издания.
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