Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов - 06.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов
Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов - 06.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов
Киев обязательно продолжит наступление и попытается форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T05:50
2023-10-06T05:50
новости
украина
херсонская область
купянск
артемовск
вс рф
всу
резервы
днепр
морпехи
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Наступления ВСУ обязательно состоится, потому что Для президента Украины Владимира Зеленского это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Киев продолжит наступление, которое будет достаточно активным. Поэтому на фронт будут брошены все резервы, рассказал эксперт.В Херсонской области также создается серьезная группировка ВСУ. Это морпехи, перед которыми могут поставить задачу форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС, добавил он.В общем, у Украины еще остались солидные резервы. Возможно, они не столько мотивированы и подготовлены, как предыдущие бригады ВСУ, но хорошо подходят для "мясных штурмов", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049867119.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, херсонская область, купянск, артемовск, вс рф, всу, резервы, днепр, морпехи, владимир зеленский
Новости, Украина, Херсонская область, Купянск, Артемовск, ВС РФ, ВСУ, резервы, Днепр, морпехи, Владимир Зеленский

Военный эксперт сообщил, как ВС РФ давят ВСУ под Купянском, пока Украина стягивает под Херсон морпехов

05:50 06.10.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP / LIBKOS
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Киев обязательно продолжит наступление и попытается форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Наступления ВСУ обязательно состоится, потому что Для президента Украины Владимира Зеленского это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. Киев продолжит наступление, которое будет достаточно активным. Поэтому на фронт будут брошены все резервы, рассказал эксперт.
В Херсонской области также создается серьезная группировка ВСУ. Это морпехи, перед которыми могут поставить задачу форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС, добавил он.
"Также остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское, где ВСУ смогли продвинуться, но так и не заняли ключевые высоты. Севернее Купянска наши десантники сдавливают противника и двигаются вперед", - подчеркнул Кнутов.
В общем, у Украины еще остались солидные резервы. Возможно, они не столько мотивированы и подготовлены, как предыдущие бригады ВСУ, но хорошо подходят для "мясных штурмов", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 06:41
Полковник Алёхин раскрыл, когда Россия погонит ВСУ за Оскол и зачем Сырский "заливает бетоном" КупянскВ случае ухода противника за Оскол можно ли рассчитывать на то, что ВСУ также придётся оставить левобережье реки Северский Донец. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиУкраинаХерсонская областьКупянскАртемовскВС РФВСУрезервыДнепрморпехиВладимир Зеленский
 
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