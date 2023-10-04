Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России - 04.10.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России
Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России - 04.10.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России
Современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты, поэтому даже несколько десятков "Абрамсов" могут эффективно решать боевые задачи на фронте, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-04T17:15
2023-10-04T17:15
интервью
юрий кнутов
всу
купянск
вкс
работино
сергей шойгу
нато
риши сунак
великобритания
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Великобритания отправила в Польшу звено истребителей "Тайфун" якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов. По словам главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне "высокой угрозы российского вмешательства".- Юрий Альбертович, как это может помешать проведению СВО?- Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации ситуации на Украине. Было заявление министра обороны Шэппса о том, что Британия собирается послать войска на Украину, направить британский флот для конвоирования украинских судов, в том числе и с оружием.Если по этим пунктам премьер-министр Сунак сделал опровержение, то в случае с самолётами Шэппса удалось продавить решение направить истребители-бомбардировщики в Польшу. Опасность заключается в том, что эти самолеты могут быть задействованы в операциях на границе с Белоруссией и Калининградом, что может привести к нарушению воздушного пространства и прямому столкновению с нашими ВКС и белорусской ПВО. В случае уничтожения такого самолета может возникнуть конфликт, чреватый началом Третьей мировой войны. Действия британцев - недальновидные и не соответствуют возможностям Великобритании претендовать на роль доминирующей силы в регионе.Но Британия постоянно пытается показать, что она является чуть ли не сверхдержавой равной России, а то и превосходящей нашу страну. И предпринимает провокации, которые имеют целью задействовать статью 5 НАТО и начать мировую войну со всеми печальными последствиями. То, что Сунак периодически одергивает своего министра обороны, - позитивный момент. Здравомыслие одной части британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию другой части парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным.- Тем временем под Купянском ВСУ готовят круговую оборону, а по версии главы ДНР Дениса Пушилина украинское командование бережет западную технику для очередной попытки наступления. Что можно сказать о планах противника на ближайшее время?- Была информация, что с 5 по 15 октября будут попытки атаковать наши позиции на разных участках. На мой взгляд, также остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское, где ВСУ смогли продвинуться, но так и не заняли ключевые высоты. Севернее Купянска наши десантники сдавливают противника и двигаются вперед. В Херсонской области также создается серьезная группировка ВСУ. Это морпехи, перед которыми могут поставить задачу форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС.В общем, резервы у Украины есть. Они, может быть, не столько мотивированы и подготовлены, как были бригады до этого. Но сегодня Украина меняет тактику. Они перешли к тактике SAS, британского спецназа. То есть на передовую бросают в мясные штурмы некоторое количество слабо подготовленных мобилизованных, цель которых - изматывать наших в обороне. Затем в бой идут наиболее подготовленные подразделения, которые пытаются пробиться на наиболее слабом участке. Мы понимаем эту тактику и оказываем противодействие артиллерией и авиацией, но сделать это не всегда удается в силу того, что расстояние между нашими солдатами и украинскими маленькое, что усложняет применение этих средств поражения.Наступления ВСУ ожидать стоит. Для Зеленского это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. У него была делегация в составе генсека НАТО Столтенберга, министра обороны Франции, главы генштаба Великобритании. Они договорились продолжить наступление, которое будет достаточно активным. Поэтому все резервы будут брошены на фронт.- Как вы оцениваете перспективы танков "Абрамс" на фронте специальной военной операции?- В современной войне полностью пересмотрена концепция применения бронетехники. Танки сейчас используются как самоходные артиллерийские орудия. Обе стороны часто используют танковую карусель.Говорят, что 31 танк "Абрамс" - это мало. Нет, не мало. Для поддержки линии фронта этого достаточно, для стрельбы с закрытых позиций тоже. А вот когда сотни танков в распоряжении, их надо сосредотачивать. При этом по ним будет нанесен мощнейший удар, и они понесут большие потери. Поэтому современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты. Хотя при решении некоторых задач танковые части выполняют классические функции, но таких ситуаций бывает не так много. Артиллерия и авиация не позволяют сосредоточить большое количество бронетехники на главном направлении. Сюда еще надо добавить минные поля.Классический подход к применению танков умер.- Украинские эксперты полагают, что непогода ограничит действия нашей авиации, и это якобы даст преимущество на земле частям ВСУ. Что вы думаете об этом?- Это сложный вопрос. Натовская бронетехника тяжелее нашей, ее сложнее применять. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная. Там только БТР штук 30 видов. Это крайне тяжело снабжать и ремонтировать. Поэтому я бы не стал делать ставку на применение западной техники, Украина столкнулась с проблемой запчастей и ремонта. Отсюда и частое применение нашей техники, а не натовской.Украинские части, конечно, будут пробиться и в плохую погоду, Зеленский сказал, что будем наступать независимо от сезона дождей. Но кому приходилось ходить по грязи в полях, а мне приходилось, понимает, что там много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, а надо еще лежать в лужах.Да, наши вертолеты и авиация летать не смогут, но и дроны летать не смогут. 90% дронов не предназначены для полетов в дождливую погоду. Лишь 10% дорогостоящих БПЛА способны это делать. А без дронов сегодня наступление бесполезно и применение артиллерии неэффективно.- Сейчас об успехах в районе Работино сообщает и наша сторона, и украинская. Какая сейчас обстановка на этом участке фронта?- Что касается Работино – это наша классическая эластичная оборона, когда мы под давлением противника не цеплялись за каждый метр, а шли, образовывая подкову. Из этой подковы у нас есть возможность с флангов и с фронта обстреливать противника, используя артиллерию и другие средства поражения. Поэтому контрудар, который был вчера нанесен, привел к тому, что мы смогли вернуть позиции, согласно нашим официальным данным.ВСУ продолжат поддавливать нашу оборону на ореховском направлении. С политической точки зрения для Зеленского это принципиально. Он сказал, что мы должны взять три города. Один из них Артемовск, два других он не назвал, но само собой один из них – Токмак.То есть от Артемовска до ореховского направления мы ведем активную оборону. Если говорить про Купянск, то там ежедневно по 100-200 метров мы продвигаемся вперед. Прижали противника к реке Оскол, уничтожили мосты с помощью в том числе высокоточных крылатых ракет Х-38. Уничтожаем возможности переправы, и украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время мы сможем либо их сбросить в реку, либо часть из них уйдет на другой берег.Отсюда и попытка создать сплошную линию обороны вокруг Купянска. Они роют окопы между опорниками, чтобы повторить то, что сделали мы на линии фронта в тысячу с лишним километров.- Если речь идет о наступательных боях, наша тактика сводится к выдавливанию противника, а не к окружению?- Чтобы окружать противника, нужно иметь колоссальное превосходство в численности, от трех до пяти раз. На линии фронта в тысячу километров для обеспечения такого превосходства нужна миллионная армия, а может, и больше, если судить по опыту Великой Отечественной.Тактика выдавливания, вы правильно сказали, применяется уже долго и дает свои результаты. Нам по силам и тактика малых котлов. Ее мы тоже используем. Но противник уже стал понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому начинает выводить войска из окружения. Хотя по Купянску был приказ готовить город к круговой обороне. То есть они готовят к тому, что город окажется в котле.- То есть даже 335 тысяч контрактников, которые пришли в вооруженные силы с начала года, о чем накануне говорил Шойгу, не обеспечат численного превосходства?- Сейчас у нас уже другая стратегия для достижения наших целей. Ранее задачу по демилитаризации и денацификации мы пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии соприкосновения. И, на мой взгляд, успешно. Потери ВСУ с 4 июня – 85-90 тысяч человек и около 10 тысяч единиц техники.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
https://ukraina.ru/20231004/1049895232.html
https://ukraina.ru/20231004/1049882276.html
https://ukraina.ru/20231004/1049903721.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, юрий кнутов, всу, купянск, вкс, работино, сергей шойгу, нато, риши сунак, великобритания, польша, танки, авиация, артиллерия
Интервью, Юрий Кнутов, ВСУ, Купянск, ВКС, Работино, Сергей Шойгу, НАТО, Риши Сунак, Великобритания, Польша, танки, авиация, артиллерия

Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России

17:15 04.10.2023
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты, поэтому даже несколько десятков "Абрамсов" могут эффективно решать боевые задачи на фронте, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Великобритания отправила в Польшу звено истребителей "Тайфун" якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов.
По словам главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне "высокой угрозы российского вмешательства".
- Юрий Альбертович, как это может помешать проведению СВО?
- Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации ситуации на Украине.
Было заявление министра обороны Шэппса о том, что Британия собирается послать войска на Украину, направить британский флот для конвоирования украинских судов, в том числе и с оружием.
Если по этим пунктам премьер-министр Сунак сделал опровержение, то в случае с самолётами Шэппса удалось продавить решение направить истребители-бомбардировщики в Польшу.
Опасность заключается в том, что эти самолеты могут быть задействованы в операциях на границе с Белоруссией и Калининградом, что может привести к нарушению воздушного пространства и прямому столкновению с нашими ВКС и белорусской ПВО. В случае уничтожения такого самолета может возникнуть конфликт, чреватый началом Третьей мировой войны.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
Действия британцев - недальновидные и не соответствуют возможностям Великобритании претендовать на роль доминирующей силы в регионе.
Но Британия постоянно пытается показать, что она является чуть ли не сверхдержавой равной России, а то и превосходящей нашу страну. И предпринимает провокации, которые имеют целью задействовать статью 5 НАТО и начать мировую войну со всеми печальными последствиями.
То, что Сунак периодически одергивает своего министра обороны, - позитивный момент. Здравомыслие одной части британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию другой части парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным.
- Тем временем под Купянском ВСУ готовят круговую оборону, а по версии главы ДНР Дениса Пушилина украинское командование бережет западную технику для очередной попытки наступления. Что можно сказать о планах противника на ближайшее время?
- Была информация, что с 5 по 15 октября будут попытки атаковать наши позиции на разных участках.
На мой взгляд, также остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское, где ВСУ смогли продвинуться, но так и не заняли ключевые высоты. Севернее Купянска наши десантники сдавливают противника и двигаются вперед.
В Херсонской области также создается серьезная группировка ВСУ. Это морпехи, перед которыми могут поставить задачу форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС.
В общем, резервы у Украины есть. Они, может быть, не столько мотивированы и подготовлены, как были бригады до этого. Но сегодня Украина меняет тактику. Они перешли к тактике SAS, британского спецназа.
То есть на передовую бросают в мясные штурмы некоторое количество слабо подготовленных мобилизованных, цель которых - изматывать наших в обороне. Затем в бой идут наиболее подготовленные подразделения, которые пытаются пробиться на наиболее слабом участке.
Мы понимаем эту тактику и оказываем противодействие артиллерией и авиацией, но сделать это не всегда удается в силу того, что расстояние между нашими солдатами и украинскими маленькое, что усложняет применение этих средств поражения.
13:36
"Отбирать свои пяди и крохи..." У России есть всё необходимое для своего наступления Вольно или невольно бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom обозначил самый сакральный вопрос современности, максимально сузив его до уровня спецвоенной операции (СВО)
Наступления ВСУ ожидать стоит. Для Зеленского это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. У него была делегация в составе генсека НАТО Столтенберга, министра обороны Франции, главы генштаба Великобритании. Они договорились продолжить наступление, которое будет достаточно активным. Поэтому все резервы будут брошены на фронт.
- Как вы оцениваете перспективы танков "Абрамс" на фронте специальной военной операции?
- В современной войне полностью пересмотрена концепция применения бронетехники. Танки сейчас используются как самоходные артиллерийские орудия. Обе стороны часто используют танковую карусель.
Говорят, что 31 танк "Абрамс" - это мало. Нет, не мало. Для поддержки линии фронта этого достаточно, для стрельбы с закрытых позиций тоже. А вот когда сотни танков в распоряжении, их надо сосредотачивать. При этом по ним будет нанесен мощнейший удар, и они понесут большие потери.
Поэтому современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты. Хотя при решении некоторых задач танковые части выполняют классические функции, но таких ситуаций бывает не так много. Артиллерия и авиация не позволяют сосредоточить большое количество бронетехники на главном направлении. Сюда еще надо добавить минные поля.
Классический подход к применению танков умер.
- Украинские эксперты полагают, что непогода ограничит действия нашей авиации, и это якобы даст преимущество на земле частям ВСУ. Что вы думаете об этом?
- Это сложный вопрос. Натовская бронетехника тяжелее нашей, ее сложнее применять. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная. Там только БТР штук 30 видов. Это крайне тяжело снабжать и ремонтировать.
Поэтому я бы не стал делать ставку на применение западной техники, Украина столкнулась с проблемой запчастей и ремонта. Отсюда и частое применение нашей техники, а не натовской.
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
06:09
Российское контрнаступление в районе Работино — Вербового: есть продвижение на 1–2 кмКонтрудар ВС РФ нанесли во вторник днем по правому флангу украинской группировки, вклинившейся в российскую оборону на этом участке Запорожского фронта
Украинские части, конечно, будут пробиться и в плохую погоду, Зеленский сказал, что будем наступать независимо от сезона дождей. Но кому приходилось ходить по грязи в полях, а мне приходилось, понимает, что там много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, а надо еще лежать в лужах.
Да, наши вертолеты и авиация летать не смогут, но и дроны летать не смогут. 90% дронов не предназначены для полетов в дождливую погоду. Лишь 10% дорогостоящих БПЛА способны это делать. А без дронов сегодня наступление бесполезно и применение артиллерии неэффективно.
- Сейчас об успехах в районе Работино сообщает и наша сторона, и украинская. Какая сейчас обстановка на этом участке фронта?
- Что касается Работино – это наша классическая эластичная оборона, когда мы под давлением противника не цеплялись за каждый метр, а шли, образовывая подкову. Из этой подковы у нас есть возможность с флангов и с фронта обстреливать противника, используя артиллерию и другие средства поражения.
Поэтому контрудар, который был вчера нанесен, привел к тому, что мы смогли вернуть позиции, согласно нашим официальным данным.
ВСУ продолжат поддавливать нашу оборону на ореховском направлении. С политической точки зрения для Зеленского это принципиально. Он сказал, что мы должны взять три города. Один из них Артемовск, два других он не назвал, но само собой один из них – Токмак.
То есть от Артемовска до ореховского направления мы ведем активную оборону. Если говорить про Купянск, то там ежедневно по 100-200 метров мы продвигаемся вперед. Прижали противника к реке Оскол, уничтожили мосты с помощью в том числе высокоточных крылатых ракет Х-38.
Уничтожаем возможности переправы, и украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время мы сможем либо их сбросить в реку, либо часть из них уйдет на другой берег.
Отсюда и попытка создать сплошную линию обороны вокруг Купянска. Они роют окопы между опорниками, чтобы повторить то, что сделали мы на линии фронта в тысячу с лишним километров.
Насонов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
15:52
Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - НасоновПолковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о новинках в зоне СВО, а также о том, зачем российской армии новый тип бригад
- Если речь идет о наступательных боях, наша тактика сводится к выдавливанию противника, а не к окружению?
- Чтобы окружать противника, нужно иметь колоссальное превосходство в численности, от трех до пяти раз. На линии фронта в тысячу километров для обеспечения такого превосходства нужна миллионная армия, а может, и больше, если судить по опыту Великой Отечественной.
Тактика выдавливания, вы правильно сказали, применяется уже долго и дает свои результаты. Нам по силам и тактика малых котлов. Ее мы тоже используем.
Но противник уже стал понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому начинает выводить войска из окружения. Хотя по Купянску был приказ готовить город к круговой обороне. То есть они готовят к тому, что город окажется в котле.
- То есть даже 335 тысяч контрактников, которые пришли в вооруженные силы с начала года, о чем накануне говорил Шойгу, не обеспечат численного превосходства?
- Сейчас у нас уже другая стратегия для достижения наших целей. Ранее задачу по демилитаризации и денацификации мы пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии соприкосновения.
И, на мой взгляд, успешно. Потери ВСУ с 4 июня – 85-90 тысяч человек и около 10 тысяч единиц техники.
 
ИнтервьюЮрий КнутовВСУКупянскВКСРаботиноСергей ШойгуНАТОРиши СунакВеликобританияПольшатанкиавиацияартиллерия
 
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Заголовок открываемого материала
17:21Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине"
17:15Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России
17:03БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
17:00Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов
16:58Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу
16:44Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
16:38Конфликт в Конгрессе США и расхождения по вооружениям в Европе. Что говорили об Украине в мире 4 октября
16:08Варшава обвинила Берлин в тайном сговоре с Украиной
16:07Украина запускает первый поезд из Львова в Варшаву за 18 лет
16:05Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России
16:00Полковник Алёхин объяснил, как ударные вертолёты и МиГи будут в любую погоду уничтожать ВСУ
15:52Хорошие новости с фронта: о самых эффективных действиях России и ошибках противника - Насонов
15:44В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России
15:43Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову
15:41Американцы все еще выступают за поддержку Украины, но слабее - опрос
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