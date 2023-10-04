https://ukraina.ru/20231004/1049904303.html

Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России

Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России - 04.10.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России

Современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты, поэтому даже несколько десятков "Абрамсов" могут эффективно решать боевые задачи на фронте, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-04T17:15

2023-10-04T17:15

2023-10-04T17:15

интервью

юрий кнутов

всу

купянск

вкс

работино

сергей шойгу

нато

риши сунак

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038162830_65:15:882:475_1920x0_80_0_0_2268dcb24a0f280c95c17c5f5668d1df.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Великобритания отправила в Польшу звено истребителей "Тайфун" якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов. По словам главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне "высокой угрозы российского вмешательства".- Юрий Альбертович, как это может помешать проведению СВО?- Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации ситуации на Украине. Было заявление министра обороны Шэппса о том, что Британия собирается послать войска на Украину, направить британский флот для конвоирования украинских судов, в том числе и с оружием.Если по этим пунктам премьер-министр Сунак сделал опровержение, то в случае с самолётами Шэппса удалось продавить решение направить истребители-бомбардировщики в Польшу. Опасность заключается в том, что эти самолеты могут быть задействованы в операциях на границе с Белоруссией и Калининградом, что может привести к нарушению воздушного пространства и прямому столкновению с нашими ВКС и белорусской ПВО. В случае уничтожения такого самолета может возникнуть конфликт, чреватый началом Третьей мировой войны. Действия британцев - недальновидные и не соответствуют возможностям Великобритании претендовать на роль доминирующей силы в регионе.Но Британия постоянно пытается показать, что она является чуть ли не сверхдержавой равной России, а то и превосходящей нашу страну. И предпринимает провокации, которые имеют целью задействовать статью 5 НАТО и начать мировую войну со всеми печальными последствиями. То, что Сунак периодически одергивает своего министра обороны, - позитивный момент. Здравомыслие одной части британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию другой части парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным.- Тем временем под Купянском ВСУ готовят круговую оборону, а по версии главы ДНР Дениса Пушилина украинское командование бережет западную технику для очередной попытки наступления. Что можно сказать о планах противника на ближайшее время?- Была информация, что с 5 по 15 октября будут попытки атаковать наши позиции на разных участках. На мой взгляд, также остаются три основных направления: ореховское, южно-донецкое (бывший Времевский выступ возле Угледара) и артемовское, где ВСУ смогли продвинуться, но так и не заняли ключевые высоты. Севернее Купянска наши десантники сдавливают противника и двигаются вперед. В Херсонской области также создается серьезная группировка ВСУ. Это морпехи, перед которыми могут поставить задачу форсировать Днепр и попытаться захватить Запорожскую АЭС.В общем, резервы у Украины есть. Они, может быть, не столько мотивированы и подготовлены, как были бригады до этого. Но сегодня Украина меняет тактику. Они перешли к тактике SAS, британского спецназа. То есть на передовую бросают в мясные штурмы некоторое количество слабо подготовленных мобилизованных, цель которых - изматывать наших в обороне. Затем в бой идут наиболее подготовленные подразделения, которые пытаются пробиться на наиболее слабом участке. Мы понимаем эту тактику и оказываем противодействие артиллерией и авиацией, но сделать это не всегда удается в силу того, что расстояние между нашими солдатами и украинскими маленькое, что усложняет применение этих средств поражения.Наступления ВСУ ожидать стоит. Для Зеленского это вопрос жизни и смерти в прямом смысле. У него была делегация в составе генсека НАТО Столтенберга, министра обороны Франции, главы генштаба Великобритании. Они договорились продолжить наступление, которое будет достаточно активным. Поэтому все резервы будут брошены на фронт.- Как вы оцениваете перспективы танков "Абрамс" на фронте специальной военной операции?- В современной войне полностью пересмотрена концепция применения бронетехники. Танки сейчас используются как самоходные артиллерийские орудия. Обе стороны часто используют танковую карусель.Говорят, что 31 танк "Абрамс" - это мало. Нет, не мало. Для поддержки линии фронта этого достаточно, для стрельбы с закрытых позиций тоже. А вот когда сотни танков в распоряжении, их надо сосредотачивать. При этом по ним будет нанесен мощнейший удар, и они понесут большие потери. Поэтому современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты. Хотя при решении некоторых задач танковые части выполняют классические функции, но таких ситуаций бывает не так много. Артиллерия и авиация не позволяют сосредоточить большое количество бронетехники на главном направлении. Сюда еще надо добавить минные поля.Классический подход к применению танков умер.- Украинские эксперты полагают, что непогода ограничит действия нашей авиации, и это якобы даст преимущество на земле частям ВСУ. Что вы думаете об этом?- Это сложный вопрос. Натовская бронетехника тяжелее нашей, ее сложнее применять. Кроме того, бронетехника ВСУ - разношерстная. Там только БТР штук 30 видов. Это крайне тяжело снабжать и ремонтировать. Поэтому я бы не стал делать ставку на применение западной техники, Украина столкнулась с проблемой запчастей и ремонта. Отсюда и частое применение нашей техники, а не натовской.Украинские части, конечно, будут пробиться и в плохую погоду, Зеленский сказал, что будем наступать независимо от сезона дождей. Но кому приходилось ходить по грязи в полях, а мне приходилось, понимает, что там много не навоюешь, когда на обуви - по полкило глины, а надо еще лежать в лужах.Да, наши вертолеты и авиация летать не смогут, но и дроны летать не смогут. 90% дронов не предназначены для полетов в дождливую погоду. Лишь 10% дорогостоящих БПЛА способны это делать. А без дронов сегодня наступление бесполезно и применение артиллерии неэффективно.- Сейчас об успехах в районе Работино сообщает и наша сторона, и украинская. Какая сейчас обстановка на этом участке фронта?- Что касается Работино – это наша классическая эластичная оборона, когда мы под давлением противника не цеплялись за каждый метр, а шли, образовывая подкову. Из этой подковы у нас есть возможность с флангов и с фронта обстреливать противника, используя артиллерию и другие средства поражения. Поэтому контрудар, который был вчера нанесен, привел к тому, что мы смогли вернуть позиции, согласно нашим официальным данным.ВСУ продолжат поддавливать нашу оборону на ореховском направлении. С политической точки зрения для Зеленского это принципиально. Он сказал, что мы должны взять три города. Один из них Артемовск, два других он не назвал, но само собой один из них – Токмак.То есть от Артемовска до ореховского направления мы ведем активную оборону. Если говорить про Купянск, то там ежедневно по 100-200 метров мы продвигаемся вперед. Прижали противника к реке Оскол, уничтожили мосты с помощью в том числе высокоточных крылатых ракет Х-38. Уничтожаем возможности переправы, и украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время мы сможем либо их сбросить в реку, либо часть из них уйдет на другой берег.Отсюда и попытка создать сплошную линию обороны вокруг Купянска. Они роют окопы между опорниками, чтобы повторить то, что сделали мы на линии фронта в тысячу с лишним километров.- Если речь идет о наступательных боях, наша тактика сводится к выдавливанию противника, а не к окружению?- Чтобы окружать противника, нужно иметь колоссальное превосходство в численности, от трех до пяти раз. На линии фронта в тысячу километров для обеспечения такого превосходства нужна миллионная армия, а может, и больше, если судить по опыту Великой Отечественной.Тактика выдавливания, вы правильно сказали, применяется уже долго и дает свои результаты. Нам по силам и тактика малых котлов. Ее мы тоже используем. Но противник уже стал понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому начинает выводить войска из окружения. Хотя по Купянску был приказ готовить город к круговой обороне. То есть они готовят к тому, что город окажется в котле.- То есть даже 335 тысяч контрактников, которые пришли в вооруженные силы с начала года, о чем накануне говорил Шойгу, не обеспечат численного превосходства?- Сейчас у нас уже другая стратегия для достижения наших целей. Ранее задачу по демилитаризации и денацификации мы пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии соприкосновения. И, на мой взгляд, успешно. Потери ВСУ с 4 июня – 85-90 тысяч человек и около 10 тысяч единиц техники.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231004/1049895232.html

https://ukraina.ru/20231004/1049882276.html

https://ukraina.ru/20231004/1049903721.html

купянск

работино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, юрий кнутов, всу, купянск, вкс, работино, сергей шойгу, нато, риши сунак, великобритания, польша, танки, авиация, артиллерия