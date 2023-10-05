Потери ВСУ с 4 июня превысили 90 тысяч человек - Путин
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
С начала так называемого "контрнаступления" потери ВСУ только в личном составе превысили 90 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
"Только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек - это санитарные и безвозвратные потери", - сказал президент России.
Путин отметил также, что потери ВСУ с начала "контрнаступа" ВСУ составили 557 танков, почти 1,9 тыс единиц различной бронетехники.
По словам президента России, тем временем стоящая за спиной Киева евробюрократия умножает потери Евросоюза. По его словам, "утратившая значительную часть своего суверенитета Европа была вынуждена встать в хвост политики своего господина" (США).