Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку - 05.10.2023 Украина.ру
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Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку
Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку - 05.10.2023 Украина.ру
Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку
На следующий день после обращения к главе офиса украинского президента Андрею Ермаку продемонстрировать на личном примере успехи в СВО автор видео получил повестку. Об 5 октября сообщил оппозиционный политик Александр Дубинский.
2023-10-05T14:40
2023-10-05T14:40
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"Буквально вчера записал видео, в котором предложил Ермаку, полюбившему военную форму, своим примером показать, как должно происходить освобождение территорий Украины до границ 1991 года - и вот, сегодня в 8:15 утра под ДБР меня уже ждали сотрудники Подольского ТЦК с повесткой на уточнение личных данных", - сообщил Дубинский подписчикам своего ТГ-канала.По мнению Дубинского (в недавнем прошлом – депутата президентской фракции "Слуга народа"), его видеообращение "будет полезным для всех, кому незаконно пытаются вручить повестки клоуны Ермака-Зеленского".Тем временем в западной прессе активно обсуждаются проблемы снабжения нынешнего руководства Украины. Парламент США уволил своего спикера, заподозренного в договорённости с Джо Байденом о принятии бюджета на 2024 год, в котором были заложены средства на военную и финансовую помощь Киеву. Евросоюз не договорился о выделении финансовой помощи Зеленскому. НАТО пожаловалось на исчерпание арсеналов и неготовности ВПК стран-членов альянса производить оружие и боеприпасы в необходимом объёме, что угрожает снабжению ВСУ. Нацполиция Украины и СБУ регулярно сообщают о выявлении схем по уклонению от призыва и мобилизации.
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новости, новости украины, украина, сво, мобилизация, андрей ермак, александр дубинский, оппозиционеры, гбр
Новости, Новости Украины, Украина, СВО, мобилизация, Андрей Ермак, Александр Дубинский, оппозиционеры, ГБР

Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку

14:40 05.10.2023
 
© Фото : Dubinsky.pro / TelegramАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Dubinsky.pro / Telegram
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На следующий день после обращения к главе офиса украинского президента Андрею Ермаку продемонстрировать на личном примере успехи в СВО автор видео получил повестку. Об 5 октября сообщил оппозиционный политик Александр Дубинский.
"Буквально вчера записал видео, в котором предложил Ермаку, полюбившему военную форму, своим примером показать, как должно происходить освобождение территорий Украины до границ 1991 года - и вот, сегодня в 8:15 утра под ДБР меня уже ждали сотрудники Подольского ТЦК с повесткой на уточнение личных данных", - сообщил Дубинский подписчикам своего ТГ-канала.
По мнению Дубинского (в недавнем прошлом – депутата президентской фракции "Слуга народа"), его видеообращение "будет полезным для всех, кому незаконно пытаются вручить повестки клоуны Ермака-Зеленского".
Тем временем в западной прессе активно обсуждаются проблемы снабжения нынешнего руководства Украины. Парламент США уволил своего спикера, заподозренного в договорённости с Джо Байденом о принятии бюджета на 2024 год, в котором были заложены средства на военную и финансовую помощь Киеву. Евросоюз не договорился о выделении финансовой помощи Зеленскому. НАТО пожаловалось на исчерпание арсеналов и неготовности ВПК стран-членов альянса производить оружие и боеприпасы в необходимом объёме, что угрожает снабжению ВСУ. Нацполиция Украины и СБУ регулярно сообщают о выявлении схем по уклонению от призыва и мобилизации.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 14:50
Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войнеОтносительно хода и результатов войны украинское общественное мнение вполне однозначно — украинцы уверены в необходимости войны до победного конца и уверены, что победным концом будет вовсе не окончание населения. Но вот мобилизация — это совсем другое дело, и тут не всё так однозначно, побеждать — это одно, а воевать…
 
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Заголовок открываемого материала
14:40Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку
14:34Украинские депутаты избили мужчину в Киеве
14:13Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
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