https://ukraina.ru/20231005/1049917668.html
"Прокси-война на Украине уже проиграна": экс-чиновник Пентагона назвал причину
"Прокси-война на Украине уже проиграна": экс-чиновник Пентагона назвал причину - 05.10.2023 Украина.ру
"Прокси-война на Украине уже проиграна": экс-чиновник Пентагона назвал причину
США уже проиграли в прокси-войне на Украине из-за истощения военных запасов. Об этом бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 4 октября написал на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ)
2023-10-05T08:18
2023-10-05T08:18
2023-10-05T08:19
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дуглас макгрегор
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"У Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, техника и внутренняя поддержка Украины", — заявляет Макгрегор.По мнению полковника, "прокси-война на Украине проиграна", и это является "суровой правдой".Напомним, Дуглас Макгрегор и ранее высказывался против военной помощи киевскому режиму. На своей странице в социальной сети он назвал требования Владимира Зеленского к США о финансировании Украины "скандальными и отвратительными".
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новости, сша, украина, дуглас макгрегор, сво, военная помощь
Новости, США, Украина, Дуглас Макгрегор, СВО, военная помощь
"Прокси-война на Украине уже проиграна": экс-чиновник Пентагона назвал причину
08:18 05.10.2023 (обновлено: 08:19 05.10.2023)
США уже проиграли в прокси-войне на Украине из-за истощения военных запасов. Об этом бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 4 октября написал на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter, заблокирован в РФ)