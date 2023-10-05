Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg - 05.10.2023 Украина.ру
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Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg
Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg - 05.10.2023 Украина.ру
Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg
Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для прикрытия зерновых грузы от потенциальных российских боевых дронов. Об этом пишет Bloomberg.
2023-10-05T02:54
2023-10-05T02:54
пво
украина
фрг
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По данным источника, ФРГ снабдит Украину одной дополнительной системой ПВО IRIS-T, однако журналисты не конкретизируют характеристики оружия. Неизвестна, в том числе, дальность полёта ракет противовоздушной обороны. Помимо этого, в страну отправят "более дюжины" зенитных самоходных установок Gepard. Оружие поступит на Украину уже в конце 2023 года и предназначено для прикрытия грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины. Напомним, только с 18 июля по 27 сентября было уничтожено или повреждено 105 объектов портовой инфраструктуры на подконтрольной киевской власти территории. Ранее Bild писал, что Германия не будет поставлять на Украину ракеты Taurus из-за возможной атаки ВСУ на Керченский мост.
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пво, украина, фрг
ПВО, Украина, ФРГ

Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg

02:54 05.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
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Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для прикрытия зерновых грузы от потенциальных российских боевых дронов. Об этом пишет Bloomberg.
По данным источника, ФРГ снабдит Украину одной дополнительной системой ПВО IRIS-T, однако журналисты не конкретизируют характеристики оружия. Неизвестна, в том числе, дальность полёта ракет противовоздушной обороны.
Помимо этого, в страну отправят "более дюжины" зенитных самоходных установок Gepard. Оружие поступит на Украину уже в конце 2023 года и предназначено для прикрытия грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины.
Напомним, только с 18 июля по 27 сентября было уничтожено или повреждено 105 объектов портовой инфраструктуры на подконтрольной киевской власти территории.
Ранее Bild писал, что Германия не будет поставлять на Украину ракеты Taurus из-за возможной атаки ВСУ на Керченский мост.
 
ПВОУкраинаФРГ
 
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