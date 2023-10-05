https://ukraina.ru/20231005/1049915084.html

Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg

Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg - 05.10.2023 Украина.ру

Германия доставит Украине дополнительные средства ПВО - Bloomberg

Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для прикрытия зерновых грузы от потенциальных российских боевых дронов. Об этом пишет Bloomberg.

2023-10-05T02:54

2023-10-05T02:54

2023-10-05T02:54

пво

украина

фрг

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По данным источника, ФРГ снабдит Украину одной дополнительной системой ПВО IRIS-T, однако журналисты не конкретизируют характеристики оружия. Неизвестна, в том числе, дальность полёта ракет противовоздушной обороны. Помимо этого, в страну отправят "более дюжины" зенитных самоходных установок Gepard. Оружие поступит на Украину уже в конце 2023 года и предназначено для прикрытия грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины. Напомним, только с 18 июля по 27 сентября было уничтожено или повреждено 105 объектов портовой инфраструктуры на подконтрольной киевской власти территории. Ранее Bild писал, что Германия не будет поставлять на Украину ракеты Taurus из-за возможной атаки ВСУ на Керченский мост.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, украина, фрг