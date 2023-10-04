Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"
В Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза принят новый пакт о миграции и предоставлении убежища. Польша и Венгрия высказались против. Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования, сообщил 4 октября польское издание PAP
Последний элемент Пакта о миграции и убежище был принят в Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза 4 октября. Речь идет о так называемом кризисном регулировании. Решение открывает путь к началу переговоров с Европейским парламентом об окончательной форме новых правил.
"Миграционный пакет — неправильное решение, спасающее политическую шкуру Олафа Шольца, который хочет сказать немцам, что иммигрантов будут принимать не только они, но и другие страны. В ситуации, когда в Швеции продолжается война между бандами мигрантов и когда нападения в Марселе учащаются, доставка финансируемых Германией беженцев на немецких кораблях в эти страны, а других на немецких кораблях только увеличит угрозу", – заявил депутат Европарламента от Польши Богдан Ржонца.
Он подчеркнул, что Польша будет защищать безопасность своих граждан, в том числе на улицах, школах и в общественном транспорте.
"Мы также не должны платить штрафы за отказ принимать иммигрантов, потому что мы взяли на себя тяжелое финансовое бремя, связанное с иммигрантами с Украины", – добавил он.
Богдан Ржонца отметил, что лидер польской оппозиции Дональд Туск сегодня во время дебатов увел польских коллег от разговоров о миграции. Депутат уверен, что Туск намерен замолчать эту тему.
"Это всего лишь дымовая завеса. Он будет делать то, что ему велят, и он будет рассчитывать на вознаграждение в виде должности в Евросоюзе", – добавил депутат Европарламента.
Пакт о миграции и предоставлении убежища был предложен Еврокомиссией в конце сентября 2023 года. Европолитики предложили усовершенствовать систему приема и интеграции иностранцев в европейское общество, распределить нагрузку между странами-членами ЕС, улучшить логистику транзита мигрантов.
22 сентября, 17:58Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата РоссияГосударства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель