https://ukraina.ru/20231004/1049908712.html

Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"

Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца" - 04.10.2023 Украина.ру

Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"

В Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза принят новый пакт о миграции и предоставлении убежища. Польша и Венгрия высказались против. Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования, сообщил 4 октября польское издание PAP

2023-10-04T17:43

2023-10-04T17:43

2023-10-04T17:43

новости

евросоюз

мигранты

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Последний элемент Пакта о миграции и убежище был принят в Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза 4 октября. Речь идет о так называемом кризисном регулировании. Решение открывает путь к началу переговоров с Европейским парламентом об окончательной форме новых правил.Он подчеркнул, что Польша будет защищать безопасность своих граждан, в том числе на улицах, школах и в общественном транспорте."Мы также не должны платить штрафы за отказ принимать иммигрантов, потому что мы взяли на себя тяжелое финансовое бремя, связанное с иммигрантами с Украины", – добавил он. Богдан Ржонца отметил, что лидер польской оппозиции Дональд Туск сегодня во время дебатов увел польских коллег от разговоров о миграции. Депутат уверен, что Туск намерен замолчать эту тему. "Это всего лишь дымовая завеса. Он будет делать то, что ему велят, и он будет рассчитывать на вознаграждение в виде должности в Евросоюзе", – добавил депутат Европарламента.Пакт о миграции и предоставлении убежища был предложен Еврокомиссией в конце сентября 2023 года. Европолитики предложили усовершенствовать систему приема и интеграции иностранцев в европейское общество, распределить нагрузку между странами-членами ЕС, улучшить логистику транзита мигрантов.

https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html

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новости, евросоюз, мигранты