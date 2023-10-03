https://ukraina.ru/20231003/1049858677.html
Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров - 03.10.2023 Украина.ру
Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
Западные СМИ начали подготовку общественного мнения по поводу необходимости прекратить предоставлять любую помощь Киеву. Таким мнением поделился 3 октября в своем телеграм-канале бывший премьер Украины Николай Азаров
2023-10-03T10:14
2023-10-03T10:14
2023-10-03T10:14
помощь
украина
николай азаров
запад
сми
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"В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов. Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перфоманса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима", - написал Азаров.По его словам, до этого западные СМИ не обращали внимания на тотальную коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине.Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года. Однако сенат предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ukraina.ru/20231003/1049858522.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
помощь, украина, николай азаров, запад, сми
помощь, Украина, Николай Азаров, Запад, СМИ
Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
Западные СМИ начали подготовку общественного мнения по поводу необходимости прекратить предоставлять любую помощь Киеву. Таким мнением поделился 3 октября в своем телеграм-канале бывший премьер Украины Николай Азаров
"В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов. Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перфоманса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима", - написал Азаров.
По его словам, до этого западные СМИ не обращали внимания на тотальную коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине.
"Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране", - отметил он.
Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года.
Однако сенат предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.