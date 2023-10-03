Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров - 03.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231003/1049858677.html
Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров - 03.10.2023 Украина.ру
Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
Западные СМИ начали подготовку общественного мнения по поводу необходимости прекратить предоставлять любую помощь Киеву. Таким мнением поделился 3 октября в своем телеграм-канале бывший премьер Украины Николай Азаров
2023-10-03T10:14
2023-10-03T10:14
помощь
украина
николай азаров
запад
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/01/1023130183_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_c5a9c34812c1a0db6d4dd261e26c70f4.jpg
"В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов. Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перфоманса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима", - написал Азаров.По его словам, до этого западные СМИ не обращали внимания на тотальную коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине.Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года. Однако сенат предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ukraina.ru/20231003/1049858522.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/01/1023130183_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_f0c738ccdebd4710b5e5dabfc5983135.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
помощь, украина, николай азаров, запад, сми
помощь, Украина, Николай Азаров, Запад, СМИ

Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров

10:14 03.10.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные СМИ начали подготовку общественного мнения по поводу необходимости прекратить предоставлять любую помощь Киеву. Таким мнением поделился 3 октября в своем телеграм-канале бывший премьер Украины Николай Азаров
"В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов. Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перфоманса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима", - написал Азаров.
По его словам, до этого западные СМИ не обращали внимания на тотальную коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине.
"Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране", - отметил он.
Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года.
Однако сенат предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
10:09
США направят Украине новый пакет помощи уже на этой неделе – PoliticoСША на этой неделе отправят новый пакет помощи Украине, заявила 2 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в Белом доме. Об этом сообщили журналисты Politico
 
помощьУкраинаНиколай АзаровЗападСМИ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
12:25Польша перенесла контрольный пункт транзита украинского зерна в Литву
12:23СБУ отказалась рассматривать донос депутата на брата замглавы офиса Зеленского
12:07В Бельгии преступники слили 800 тысяч литров керосина из трубопровода НАТО
12:03ЕК готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради увеличения помощи Киеву - Financial Times
11:57Полный контроль над страной. Секретный план Госдепа по борьбе с коррупцией на Украине
11:433 октября 1993 года: переворот как логика развития процесса
11:12Я сторонник методов Израиля, кара должна настигнуть всех - Рогозин о расстреле Белого дома
10:50Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для Украины
10:48Страны ЕС больше не смогут поставлять оружие Киеву из своих запасов - Politico
10:38СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризме
10:14Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров
10:09США направят Украине новый пакет помощи уже на этой неделе – Politico
09:00Дроны с отравой и другие зверства ВСУ, успех ВС РФ, поимка мэра Сум. Главное на Украине на утро 3 октября
08:00Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" Ельцина
07:08Хроника энергетической войны: последние события
06:54"Вагнер" возвращается! Знаменитое штурмовое подразделение скоро будет на фронтах спецоперации
06:30Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару
06:29Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Украинские эксперты и политики боятся выборов и аудита
06:21Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск
Лента новостейМолния