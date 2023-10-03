https://ukraina.ru/20231003/1049858677.html

Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров

Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров - 03.10.2023 Украина.ру

Запад готовит почву для прекращения помощи Киеву - Азаров

Западные СМИ начали подготовку общественного мнения по поводу необходимости прекратить предоставлять любую помощь Киеву. Таким мнением поделился 3 октября в своем телеграм-канале бывший премьер Украины Николай Азаров

2023-10-03T10:14

2023-10-03T10:14

2023-10-03T10:14

помощь

украина

николай азаров

запад

сми

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"В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов. Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перфоманса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима", - написал Азаров.По его словам, до этого западные СМИ не обращали внимания на тотальную коррупцию и отсутствие демократических процессов на Украине.Белый дом в сентябре запросил у сената США на Украину 24 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года. Однако сенат предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Украине для Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа.В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

https://ukraina.ru/20231003/1049858522.html

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помощь, украина, николай азаров, запад, сми