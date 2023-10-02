https://ukraina.ru/20231002/1049831052.html

Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США

Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США - 02.10.2023 Украина.ру

Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена заявил, что ВСУ уже фактически разгромлены и это позволяет России выбрать подходящий для нее способ решения конфликта на Украине

2023-10-02T08:25

2023-10-02T08:25

2023-10-02T08:25

украина

конфликт

россия

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сша

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"С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены. Вопрос в том, сможет ли РФ положить этому конец резко, с риском огромных человеческих потерь, или постепенно, до наступления политического коллапса (на Украине – ред.)", - отметил Риттер.Он подчеркнул, что даже при постепенном воздействии России на Украину конфликт не будет длится вечно. По мнению Риттера, политический коллапс на Украине может произойти к концу года или весной 2024 года.Риттер уже в августе заявлял, что, по его мнению, конфликт на Украине находится на финальной стадии.

https://ukraina.ru/20231002/1049829615.html

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2023

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украина, конфликт, россия, всу, сша, новости