Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США - 02.10.2023 Украина.ру
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Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США
Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США - 02.10.2023 Украина.ру
Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США
Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена заявил, что ВСУ уже фактически разгромлены и это позволяет России выбрать подходящий для нее способ решения конфликта на Украине
2023-10-02T08:25
2023-10-02T08:25
украина
конфликт
россия
всу
сша
новости
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"С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены. Вопрос в том, сможет ли РФ положить этому конец резко, с риском огромных человеческих потерь, или постепенно, до наступления политического коллапса (на Украине – ред.)", - отметил Риттер.Он подчеркнул, что даже при постепенном воздействии России на Украину конфликт не будет длится вечно. По мнению Риттера, политический коллапс на Украине может произойти к концу года или весной 2024 года.Риттер уже в августе заявлял, что, по его мнению, конфликт на Украине находится на финальной стадии.
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украина, конфликт, россия, всу, сша, новости
Украина, конфликт, Россия, ВСУ, США, Новости

Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США

08:25 02.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале блогера Сайруса Янссена заявил, что ВСУ уже фактически разгромлены и это позволяет России выбрать подходящий для нее способ решения конфликта на Украине
"С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены. Вопрос в том, сможет ли РФ положить этому конец резко, с риском огромных человеческих потерь, или постепенно, до наступления политического коллапса (на Украине – ред.)", - отметил Риттер.
Он подчеркнул, что даже при постепенном воздействии России на Украину конфликт не будет длится вечно.
По мнению Риттера, политический коллапс на Украине может произойти к концу года или весной 2024 года.
Риттер уже в августе заявлял, что, по его мнению, конфликт на Украине находится на финальной стадии.
Александр Домрин
05:02
Александр Домрин: Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкойАмерика не прогнозирует, но просто планирует украинский конфликт до 2031 года. Для американской экономики это крайне выгодно, считает американист, доктор юридических наук Александр Домрин
 
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Заголовок открываемого материала
08:43Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
08:25Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США
08:09Кадыров осмотрел захваченные российскими военными образцы техники стран НАТО
08:00"Революция на граните": "нулевой" майдан
07:50"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца
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