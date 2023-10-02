Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина - 02.10.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина
Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина - 02.10.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина
Если украинское командование сделает своим основным военным приоритетом выстроить мощную линию обороны, то она сможет это сделать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-10-02T05:00
2023-10-02T05:00
новости
всу
оборона
фронт
вс рф
минирование
укрепления
донбасс
работино
азовское море
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Принципиальная разница между "линией Суровикина" и укрепрайонами ВСУ в Донбассе состоит в том, что там не было такого плотного минирования. Все эти восемь межвоенных лет противник максимально подминал под себя серую зону и возводил укрепления на нейтральной территории, рассказал эксперт.Не нужно себя уговаривать, что "у нас все хорошо и ВСУ с этим не справятся". Это не ядерная физика и при желании Украина сможет сделать пиратскую копию "линии Суровикина", добавил Полетаев.Российская линия обороны оказалась настолько мощной, что ВСУ до нее даже не смогли добраться. Но ВСУ не знают, где именно будет наступать российская армия. И поэтому построить такую же мощную линию обороны длинной в 1000 километров им будет сложнее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231001/1049819829.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, оборона, фронт, вс рф, минирование, укрепления, донбасс, работино, азовское море
Новости, ВСУ, оборона, фронт, ВС РФ, минирование, укрепления, Донбасс, Работино, Азовское море

Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина

05:00 02.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Если украинское командование сделает своим основным военным приоритетом выстроить мощную линию обороны, то она сможет это сделать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Принципиальная разница между "линией Суровикина" и укрепрайонами ВСУ в Донбассе состоит в том, что там не было такого плотного минирования. Все эти восемь межвоенных лет противник максимально подминал под себя серую зону и возводил укрепления на нейтральной территории, рассказал эксперт.
Не нужно себя уговаривать, что "у нас все хорошо и ВСУ с этим не справятся". Это не ядерная физика и при желании Украина сможет сделать пиратскую копию "линии Суровикина", добавил Полетаев.
"Хотя сухопутная линия фронта составляет порядка 1000 километров, мы точно угадали, где ВСУ будут наступать. Их стратегическое направление удара было только одним — выход к Азовскому морю. Его длина всего 150 километров. И наиболее укрепленной частью нашей линии был район Работино — Вербового, это всего 30–50 километров", - отметил эксперт.
Российская линия обороны оказалась настолько мощной, что ВСУ до нее даже не смогли добраться. Но ВСУ не знают, где именно будет наступать российская армия. И поэтому построить такую же мощную линию обороны длинной в 1000 километров им будет сложнее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиВСУоборонафронтВС РФминированиеукрепленияДонбассРаботиноАзовское море
 
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Заголовок открываемого материала
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05:00Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина
04:30Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"
04:11Михаил Саакашвили и его женщины. Что стоит за бурной личной жизнью бывшего президента Грузии, ныне зека
04:00"Линия Суровикина": военный эксперт объяснил, как устроена и в чем секрет главной линии обороны
03:29Когда деньги наименьшая проблема. О чём свидетельствует сговор демократов и республиканцев в США
03:14Фицо – второй Орбан? Действительно ли Словакия прекратит помогать Украине
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