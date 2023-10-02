Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина

Иван Скориков о том, почему в ходе СВО украинские выборы выгодны и России и США

В России в свое время признали и Порошенко, и Зеленского, но теперь очень скоро может появиться повод не признавать легитимным этот киевский нацистский режим, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.