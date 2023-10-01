https://ukraina.ru/20231001/1049815820.html

Временное жилье в Армении получили более 45 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха

Временное жилье в Армении получили более 45 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха - 01.10.2023 Украина.ру

Временное жилье в Армении получили более 45 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха

Об этом рассказала пресс-секретарь кабинета министров Армении на брифинге 1 октября

2023-10-01T12:41

2023-10-01T12:41

2023-10-01T12:41

новости

армения

нагорный карабах

переселенцы

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102958/74/1029587451_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a3fee94c9bf0839d3d3352d5bdcea7f1.jpg

Власти Армении предоставили временное жилье более 45 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге 1 октября сообщила пресс-секретарь кабинета министров Армении Назели Багдасарян."По состоянию на данный момент, из Нагорного Карабаха в Армению (с 24 сентября) прибыли 100 483 человека. Временное жилье представлено 45 516 переселенцам", - процитировали РИА Новости словаБагдасарян.Она добавила, что регистрацию прошли 84 408 человек и что в Армению из Карабаха въехало 21 079 транспортных средств.По сравнению с предыдущими днями поток переселенцев значительно уменьшился. С вечера субботы в Армению въехали всего три человека.Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать.

https://ukraina.ru/20230928/1049749665.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, нагорный карабах, переселенцы, жилье