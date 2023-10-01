Временное жилье в Армении получили более 45 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха
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Об этом рассказала пресс-секретарь кабинета министров Армении на брифинге 1 октября
Власти Армении предоставили временное жилье более 45 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге 1 октября сообщила пресс-секретарь кабинета министров Армении Назели Багдасарян.
"По состоянию на данный момент, из Нагорного Карабаха в Армению (с 24 сентября) прибыли 100 483 человека. Временное жилье представлено 45 516 переселенцам", - процитировали РИА Новости словаБагдасарян.
Она добавила, что регистрацию прошли 84 408 человек и что в Армению из Карабаха въехало 21 079 транспортных средств.
По сравнению с предыдущими днями поток переселенцев значительно уменьшился. С вечера субботы в Армению въехали всего три человека.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать.