Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий - 01.10.2023 Украина.ру
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Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий
Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий - 01.10.2023 Украина.ру
Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий
В краеведческих музеях области отметят юбилейные даты и проведут лекции в области истории и естествознания
2023-10-01T10:58
2023-10-01T10:58
новости
херсонская область
музеи
выставки
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В краеведческих музеях Херсонской области с 1 по 8 октября пройдут экскурсии и фотовыставки. Программу мероприятий опубликовало Министерство культуры региона.В Геническом краеведческом музее в течение недели будут проводиться экскурсии, посвященные 80-летнему юбилею освобождения города Геническа от фашистских захватчиков (30 октября 1943 года).Также в музее 2 октября отметят Международный день пожилых людей, 3 октября пройдет фотовыставка "На страже здоровья людей", а 5 октября — выставка фотографий по случаю Всемирного дня Учителя.В Скадовском краеведческом музее в честь Международного дня пожилых людей состоится встреча с пенсионерами-ветеранами. Здесь 4 октября отметят Всемирный день животных — посетителям прочитают лекцию о братьях наших меньших и так же покажут, что за экспонаты представлены в музейных залах.Григорьевский краеведческий музей с 3 по 6 октября организует экскурсии на исторические темы.Как сообщало издание Украина.ру, в начале сентября в Государственном историческом музее в Москве прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века — Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году.
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452
60
новости, херсонская область, музеи, выставки
Новости, Херсонская область, музеи, выставки

Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий

10:58 01.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкГеническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В краеведческих музеях области отметят юбилейные даты и проведут лекции в области истории и естествознания
В краеведческих музеях Херсонской области с 1 по 8 октября пройдут экскурсии и фотовыставки. Программу мероприятий опубликовало Министерство культуры региона.
В Геническом краеведческом музее в течение недели будут проводиться экскурсии, посвященные 80-летнему юбилею освобождения города Геническа от фашистских захватчиков (30 октября 1943 года).
Также в музее 2 октября отметят Международный день пожилых людей, 3 октября пройдет фотовыставка "На страже здоровья людей", а 5 октября — выставка фотографий по случаю Всемирного дня Учителя.
В Скадовском краеведческом музее в честь Международного дня пожилых людей состоится встреча с пенсионерами-ветеранами. Здесь 4 октября отметят Всемирный день животных — посетителям прочитают лекцию о братьях наших меньших и так же покажут, что за экспонаты представлены в музейных залах.
Григорьевский краеведческий музей с 3 по 6 октября организует экскурсии на исторические темы.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале сентября в Государственном историческом музее в Москве прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века — Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году.
Открытие выставки Новороссия в Историческом музее - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 05:04Культура
Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о НовороссииВо вторник, 5 сентября, в Государственном историческом музее прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века — Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году
 
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