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Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий

Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий - 01.10.2023 Украина.ру

Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий

В краеведческих музеях области отметят юбилейные даты и проведут лекции в области истории и естествознания

2023-10-01T10:58

2023-10-01T10:58

2023-10-01T10:58

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херсонская область

музеи

выставки

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В краеведческих музеях Херсонской области с 1 по 8 октября пройдут экскурсии и фотовыставки. Программу мероприятий опубликовало Министерство культуры региона.В Геническом краеведческом музее в течение недели будут проводиться экскурсии, посвященные 80-летнему юбилею освобождения города Геническа от фашистских захватчиков (30 октября 1943 года).Также в музее 2 октября отметят Международный день пожилых людей, 3 октября пройдет фотовыставка "На страже здоровья людей", а 5 октября — выставка фотографий по случаю Всемирного дня Учителя.В Скадовском краеведческом музее в честь Международного дня пожилых людей состоится встреча с пенсионерами-ветеранами. Здесь 4 октября отметят Всемирный день животных — посетителям прочитают лекцию о братьях наших меньших и так же покажут, что за экспонаты представлены в музейных залах.Григорьевский краеведческий музей с 3 по 6 октября организует экскурсии на исторические темы.Как сообщало издание Украина.ру, в начале сентября в Государственном историческом музее в Москве прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века — Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году.

https://ukraina.ru/20230906/1049188963.html

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новости, херсонская область, музеи, выставки