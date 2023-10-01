Краеведческие музеи Херсонской области в первой неделе октября проведут серию выставок и экскурсий
В краеведческих музеях области отметят юбилейные даты и проведут лекции в области истории и естествознания
В краеведческих музеях Херсонской области с 1 по 8 октября пройдут экскурсии и фотовыставки. Программу мероприятий опубликовало Министерство культуры региона.
В Геническом краеведческом музее в течение недели будут проводиться экскурсии, посвященные 80-летнему юбилею освобождения города Геническа от фашистских захватчиков (30 октября 1943 года).
Также в музее 2 октября отметят Международный день пожилых людей, 3 октября пройдет фотовыставка "На страже здоровья людей", а 5 октября — выставка фотографий по случаю Всемирного дня Учителя.
В Скадовском краеведческом музее в честь Международного дня пожилых людей состоится встреча с пенсионерами-ветеранами. Здесь 4 октября отметят Всемирный день животных — посетителям прочитают лекцию о братьях наших меньших и так же покажут, что за экспонаты представлены в музейных залах.
В Скадовском краеведческом музее в честь Международного дня пожилых людей состоится встреча с пенсионерами-ветеранами. Здесь 4 октября отметят Всемирный день животных — посетителям прочитают лекцию о братьях наших меньших и так же покажут, что за экспонаты представлены в музейных залах.
Григорьевский краеведческий музей с 3 по 6 октября организует экскурсии на исторические темы.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале сентября в Государственном историческом музее в Москве прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века — Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году.
6 сентября, 05:04КультураПокой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о НовороссииВо вторник, 5 сентября, в Государственном историческом музее прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века — Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году