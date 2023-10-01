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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - 01.10.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

По населенным пунктам в ДНР действовала артиллерия калибра 155 миллиметров

2023-10-01T10:10

2023-10-01T10:10

2023-10-01T10:10

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донецк

горловка

всу

обстрелы

артиллерия

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Украинские войска 1 октября обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В СЦКК уточнили, что в течение ночи и рано утром ВСУ обстрелали населенные пункты Дзержинск, Горловка, Галицыновка и Кировский и Куйбышевский районы города Донецка.По Донецку ВСУ выпустили более десяти снарядов калибра 155 миллиметров, утонили в Центре.Артиллерию калибра 155 миллиметров, применяемую странами НАТО и США, Вооруженные силы Украины активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР.

https://ukraina.ru/20230922/1049619123.html

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новости, донецк, горловка, всу, обстрелы, артиллерия