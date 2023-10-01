ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - 01.10.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - 01.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
По населенным пунктам в ДНР действовала артиллерия калибра 155 миллиметров
2023-10-01T10:10
2023-10-01T10:10
новости
донецк
горловка
всу
обстрелы
артиллерия
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Украинские войска 1 октября обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В СЦКК уточнили, что в течение ночи и рано утром ВСУ обстрелали населенные пункты Дзержинск, Горловка, Галицыновка и Кировский и Куйбышевский районы города Донецка.По Донецку ВСУ выпустили более десяти снарядов калибра 155 миллиметров, утонили в Центре.Артиллерию калибра 155 миллиметров, применяемую странами НАТО и США, Вооруженные силы Украины активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР.
https://ukraina.ru/20230922/1049619123.html
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новости, донецк, горловка, всу, обстрелы, артиллерия
Новости, Донецк, Горловка, ВСУ, обстрелы, артиллерия

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

10:10 01.10.2023
 
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
Читать в
По населенным пунктам в ДНР действовала артиллерия калибра 155 миллиметров
Украинские войска 1 октября обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В СЦКК уточнили, что в течение ночи и рано утром ВСУ обстрелали населенные пункты Дзержинск, Горловка, Галицыновка и Кировский и Куйбышевский районы города Донецка.
По Донецку ВСУ выпустили более десяти снарядов калибра 155 миллиметров, утонили в Центре.
Артиллерию калибра 155 миллиметров, применяемую странами НАТО и США, Вооруженные силы Украины активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР.
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 12:24
За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВОСледственный комитета РФ (СК) заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, пострадало 154 человека, сообщила 22 сентября пресс-служба СК РФ
 
НовостиДонецкГорловкаВСУобстрелыартиллерия
 
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