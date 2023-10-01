ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
По населенным пунктам в ДНР действовала артиллерия калибра 155 миллиметров
Украинские войска 1 октября обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 16 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В СЦКК уточнили, что в течение ночи и рано утром ВСУ обстрелали населенные пункты Дзержинск, Горловка, Галицыновка и Кировский и Куйбышевский районы города Донецка.
По Донецку ВСУ выпустили более десяти снарядов калибра 155 миллиметров, утонили в Центре.
Артиллерию калибра 155 миллиметров, применяемую странами НАТО и США, Вооруженные силы Украины активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР.
22 сентября, 12:24За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВОСледственный комитета РФ (СК) заочно предъявил обвинение украинским генералам Николюку и Драпатому, под руководством которым ВСУ в 2017 и 2019 годах произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ЛНР и ДНР, пострадало 154 человека, сообщила 22 сентября пресс-служба СК РФ