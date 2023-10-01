https://ukraina.ru/20231001/1049814125.html

Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино

Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино - 01.10.2023 Украина.ру

Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино

Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела

2023-10-01T09:39

2023-10-01T09:39

2023-10-01T09:39

новости

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы

шебекино

рынок

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Вооруженные силы Украины утром 1 октября обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.По предварительной информации, в результате обстрела пострадали двое мужчин и одна женщина."У женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части", - отметил Гладков.Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго доставили также в городскую больницу №2 города Белгорода, рассказал губернатор.На рынке повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.Белгородская область граничит с двумя областями Украины, откуда регулярно наносятся удары по гражданским объектам на российской территории.

https://ukraina.ru/20230930/1049808045.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы, шебекино, рынок