Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино - 01.10.2023 Украина.ру
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Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино - 01.10.2023 Украина.ру
Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела
2023-10-01T09:39
2023-10-01T09:39
новости
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы
шебекино
рынок
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Вооруженные силы Украины утром 1 октября обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.По предварительной информации, в результате обстрела пострадали двое мужчин и одна женщина."У женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части", - отметил Гладков.Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго доставили также в городскую больницу №2 города Белгорода, рассказал губернатор.На рынке повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.Белгородская область граничит с двумя областями Украины, откуда регулярно наносятся удары по гражданским объектам на российской территории.
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы, шебекино, рынок
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, обстрелы, Шебекино, рынок

Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино

09:39 01.10.2023
 
© Федор Громов
© Федор Громов
Читать в
Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела
Вооруженные силы Украины утром 1 октября обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, в результате обстрела пострадали двое мужчин и одна женщина.
"У женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части", - отметил Гладков.
Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго доставили также в городскую больницу №2 города Белгорода, рассказал губернатор.
На рынке повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.
Белгородская область граничит с двумя областями Украины, откуда регулярно наносятся удары по гражданским объектам на российской территории.
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Вчера, 17:00
Губернатор Белгородской области опубликовал сводку обстрелов ВСУДесятки обстрелов сёл и хуторов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за минувшие сутки. Сводку опубликовал 30 сентября губернатор Вячеслав Гладков.
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьобстрелыШебекинорынок
 
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