Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
© Федор Громов
© Федор Громов
Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела
Вооруженные силы Украины утром 1 октября обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, в результате обстрела пострадали двое мужчин и одна женщина.
"У женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части", - отметил Гладков.
Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго доставили также в городскую больницу №2 города Белгорода, рассказал губернатор.
На рынке повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.
Белгородская область граничит с двумя областями Украины, откуда регулярно наносятся удары по гражданским объектам на российской территории.