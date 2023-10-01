Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага - 01.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231001/1049784509.html
Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага
Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага - 01.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага
Минобороны РФ готовится к ослаблению украинского фронта и готовит для прорыва линии обороны разведывательно-штурмовые бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-10-01T05:30
2023-10-01T05:30
новости
украина
вс рф
сво
бригады
штурм
диверсии
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048569071_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_095f7ab8cd1528288381b42b176a54b8.jpg
Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для закрытия линии обороны у Украины уже не будет, рассказал Евсеев.К весне украинские войска будут ослаблены и недостаточно мотивированы, и тут могут сыграть свою роль разведывательно-штурмовые бригады. Когда фронт ослабнет, станет возможным его прорыв силами бригады, добавил эксперт.Таким образом Минобороны хочет компенсировать то, в чем украинская армия превосходит ВС РФ. То есть создать легкую пехоту, которая сможет не только прорвать оборону, но и вести диверсионную деятельность в тылу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230929/1049765887.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048569071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01a96f1d20b98f62e802d676b348a09b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вс рф, сво, бригады, штурм, диверсии, минобороны рф
Новости, Украина, ВС РФ, СВО, бригады, штурм, диверсии, Минобороны РФ

Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага

05:30 01.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Минобороны РФ готовится к ослаблению украинского фронта и готовит для прорыва линии обороны разведывательно-штурмовые бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для закрытия линии обороны у Украины уже не будет, рассказал Евсеев.
К весне украинские войска будут ослаблены и недостаточно мотивированы, и тут могут сыграть свою роль разведывательно-штурмовые бригады. Когда фронт ослабнет, станет возможным его прорыв силами бригады, добавил эксперт.
"Наши десантно-штурмовые подразделения работают как штурмовые и не решают диверсионные задачи. Диверсионные задачи могут решать лишь разведывательные батальоны, но они все-таки больше заточены не под диверсии, а под разведку. Но сил для этого недостаточно при нынешней конфигурации линии фронта", - подчеркнул Евсеев.
Таким образом Минобороны хочет компенсировать то, в чем украинская армия превосходит ВС РФ. То есть создать легкую пехоту, которая сможет не только прорвать оборону, но и вести диверсионную деятельность в тылу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Полетаев интервью
29 сентября, 06:45
Сергей Полетаев: России после новой мобилизации придется или брать Киев, или громить ВСУ двойным ударом Мы в этом году выступили очень хорошо. Кто-то может ныть: "Вот, отсиделись в окопах". Но мы сделали самое главное. Мы разрушили замысел врага. Мы не просто не позволили ВСУ выйти к Азовскому морю. Мы не дали противнику разгромить Россию на поле боя. А это был фундаментальный замысел, под который Запад поддерживал Украину
 
НовостиУкраинаВС РФСВОбригадыштурмдиверсииМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"
06:45Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
06:28Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя
06:00Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"
05:50Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"
05:46"Вокруг Булгакова": Киев-город и константы незалежного бытия
05:36Воинский учет для женщин-медиков, распутица на фронте и нехватка стекла. Что ожидает Украину в октябре
05:35Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной
05:30Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага
05:25Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине
05:19Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"
21:16Западная Украина за минувшую неделю: Восстановление блокпостов и очередной "переворот"
20:53Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади
20:31Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить
20:30Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине
20:17Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины
19:47Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
19:45Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле боя
19:09В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину
18:36Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов
Лента новостейМолния