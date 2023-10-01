https://ukraina.ru/20231001/1049784509.html

Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага

Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага - 01.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага

Минобороны РФ готовится к ослаблению украинского фронта и готовит для прорыва линии обороны разведывательно-штурмовые бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-10-01T05:30

2023-10-01T05:30

2023-10-01T05:30

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бригады

штурм

диверсии

минобороны рф

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Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для закрытия линии обороны у Украины уже не будет, рассказал Евсеев.К весне украинские войска будут ослаблены и недостаточно мотивированы, и тут могут сыграть свою роль разведывательно-штурмовые бригады. Когда фронт ослабнет, станет возможным его прорыв силами бригады, добавил эксперт.Таким образом Минобороны хочет компенсировать то, в чем украинская армия превосходит ВС РФ. То есть создать легкую пехоту, которая сможет не только прорвать оборону, но и вести диверсионную деятельность в тылу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230929/1049765887.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, вс рф, сво, бригады, штурм, диверсии, минобороны рф