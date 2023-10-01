Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Минобороны РФ готовится к ослаблению украинского фронта и готовит для прорыва линии обороны разведывательно-штурмовые бригады. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Минобороны хочет приготовиться к тому, что после ослабления украинского фронта, возникнет ситуация, которая будет схожа с той, которая возникла в августе прошлого года на Харьковском направлении, когда сил для закрытия линии обороны у Украины уже не будет, рассказал Евсеев.
К весне украинские войска будут ослаблены и недостаточно мотивированы, и тут могут сыграть свою роль разведывательно-штурмовые бригады. Когда фронт ослабнет, станет возможным его прорыв силами бригады, добавил эксперт.
"Наши десантно-штурмовые подразделения работают как штурмовые и не решают диверсионные задачи. Диверсионные задачи могут решать лишь разведывательные батальоны, но они все-таки больше заточены не под диверсии, а под разведку. Но сил для этого недостаточно при нынешней конфигурации линии фронта", - подчеркнул Евсеев.
Таким образом Минобороны хочет компенсировать то, в чем украинская армия превосходит ВС РФ. То есть создать легкую пехоту, которая сможет не только прорвать оборону, но и вести диверсионную деятельность в тылу, заключил собеседник издания.
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