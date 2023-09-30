https://ukraina.ru/20230930/1049805510.html

Судьба релокантов. От чего они бежали и почему возвращаются

Судьба релокантов. От чего они бежали и почему возвращаются - 30.09.2023 Украина.ру

Судьба релокантов. От чего они бежали и почему возвращаются

Портрет поколения, которое породило "релокантов". Какова судьба тех, кто уехал из России в 2022 году? Почему они уезжали, почему возвращаются? Сколько вернулось? Попробуем разобраться вместе.

2023-09-30T13:33

2023-09-30T13:33

2023-09-30T13:33

эксклюзив

россия

зарубежье

релоканты

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Они возвращаютсяВ 2022 году Россию покинули полмиллиона человек. Сколько из них вернулось? Президент России, Владимир Путин, едавно назвал цифру:- Пятьдесят процентов, по нашим скромным подсчётам, уже вернулись. Этот процесс продолжается, но кто-то если хочет жить в другом месте - ради Бога.Жизнь за рубежом для подавляющего большинства оказалась далеко не такой привлекательной. Как говорится, "не путайте туризм с эмиграцией".У нас принято с придыханием говорить про "айтишников" - ну, эти себе работу везде найдут. И это правда. Не все, но многие.В 2022-ом, по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, из России уехало 50-70 тысяч компьютерщиков.Парадокс в том, что именно эта, самая приспособленная к жизни категория "релокантов", вернулась первой. По подсчётам правительства, вернулись в Россию 85 процентов уехавших специалистов IT.Почему вернулись? Основная причина - бытовые и визовые неудобства. Нет хорошего интернета, нет доставки еды и товаров, дорогое жильё, дорогая жизнь. Отсутствие привычного круга общения.Нет выставок, театров и путешествий три раза в год. А у некоторых исчезла такая опция, как скорая помощь и возможность госпитализации.Иноагент Макаревич, например, открыто жаловался, что его любимый пиджак ездил из России в Израиль год, и в итоге не доехал. Так работает почта Израиля. Почему вы не протестуете? - задавал вопрос израильтянам иноагент. В России такое бы не допустили.Все почти релоканты - это жители больших городов. Они привыкли к определенному уровню и образу жизни. Очень высокому. И думали, что на "условном Западе" будут жить ещё лучше. Оказалось, что это не так.Современные городские сибариты, обнаружив это, поначалу были в шоке (как иноагент в Израиле). А потом самые умные рванули назад. Но почему же они так думали?"Миллениалы"Это проблема не только их поколения, но в основном, именно этого. "Миллениалы". Те, кому сегодня от 27 до 43 примерно лет.Это хорошо изученное поколение. У них значительно выше уровень нарциссизма. Они считают, что всегда правы, в 60 процентах случаев! Это выше, чем у любого другого поколения.Они плохо уживаются в структуре, часто меняют место работы. Им в большей степени присуща инфантильная точка зрения на мир, чем другим поколениям. "Мне все должны, и я всегда прав!"И это не только у нас, во всём мире так.Рюкзак на плечо - и "валить" Какова была привычная жизнь релоканта до его отъезда из Москвы или другого крупного города в России?По интервью и репортажам можно увидеть, кто уехал. Работа "в ай-ти" или "гендир по креативу". Какие-то "ивент - менеджеры", "экоактивисты". Сфера обслуживания - барберы, бариста, сомелье, "бьюти-сфера" и другие модные профессии. Рекламщики, артисты, журналисты. Блогеры. Учителя. Различные "правозащитники".Наверняка, были и крупные специалисты, и люди рабочих специальностей. Но если почитать интервью, то создаётся примерно такое впечатление: АйТи, креатив, блогосфера, бьюти-сфера."Работала в секс - просвете", - такую экзотическую специальность назвала одна девушка. Теперь она - официантка в Армении.До релокации все эти специалисты жили очень комфортно и даже расслабленно.Смузи, самокаты, настольные игры. Веганство. Йога. Борода из барбершопа, кольцо в ухе. Три путешествия в год: Европа, Азия, Америка. Очень комфортная, налаженная жизнь.А потом - несколько гневных постов в соцсетях, рюкзак на плечо, и в Грузию.Из инфантильной позиции "мне все должны" следует презрительное: "из этой страны надо валить".Но дело в том, что "там" никто их не ждал. И можно было бы для начала разузнать, как живёт их же поколение "там".Поколение разочарованийНесколько лет назад в медицинском журнале "Ланцет" было опубликовано исследование: как чувствуют себя "миллениалы" в богатых западных странах?Речь о поколении 1980 - 1996 годов рождения.Это поколение на Западе "не вписалось в рынок". Представьте себе, это так.Очень многие не могут найти достойную работу. На "недостойную" они категорически не согласны."Ланцет" провёл исследование: количество депрессий, ощущения общей безнадёжности и бессмысленности жизни в этом поколении значительно больше, чем в других.Они не могут достичь "успешного успеха". Потому что сегодня, при демонстративной доступности твоей личной жизни в соцсетях, ты должен постоянно свой успех подтверждать.В набор "успеха" входят: дорогие и экзотические путешествия, отсутствие житейских хлопот, потребление определенных блюд, книг, фильмов и других развлечений, круг интересных друзей, проживание в определенной локации, наличие "креативной" работы.И вот, теперь представьте, что "миллениал" наконец-то "свалил из этой страны" в "ту страну".Его ждут те же проблемы, которые есть у его ровесников в Европе или Азии: непрестижная работа и отсутствие смысла жизни.Можно сказать: есть же решение - идёшь на низкооплачиваемую работу, начинаешь учиться или искать работу получше. И так, шаг за шагом...Нет, вы не понимаете. Им нужен немедленный успех, прямо сейчас, "инстант", как растворимый кофе. Он (успех) должен просто свалиться на голову, потому что "ты этого достойна".Пойти работать на стройку или в больницу, в кафе на нарезку салатов - это трагедия. Это тотальный жизненный неуспех.Хотя на самом деле это просто обычная жизнь. Столкновения с ней "миллениал" не выдерживает. Истерично реагирует.Работать стабильно и ежедневно они не умеют. Вкалывать не умеют. Они часто не умеют сами готовить себе еду. Зачем? Есть же службы доставки и любимый смузи - бар.Ну, а есть ведь и успешные примеры "релокации"? Конечно же, есть. Это всё те же пресловутые программисты, которые пока что прилично зарабатывают и спокойно себя чувствуют.Но ведь работа программиста - это и есть скучная ежедневная многочасовая работа в офисе, реально не разгибая спины. Часто по десять часов в день, шесть дней в неделю."Нет, знаешь, я не хочу целыми днями писать коды", - сказал один мой знакомый.Эмиграция как понижениеЭмиграция - это практически всегда понижение уровня жизни. Сильнее всего это сказывается на детях, хотя чаще всего именно "судьба детей" - основная причина отъезда.Вы думаете, дети легко "впишутся в рынок ", в отличие от родителей? Это очень большая наивность.Вот данные по Израилю. Там большая и давно живущая группа наших репатриантов (из всех стран бывшего СССР).Журналист Михаэль Дорфман пишет: 60 процентов советских евреев, которые эмигрировали в Израиль, имели высшее образование. Но только 30 - 50 процентов их детей сегодня заканчивают в Израиле школу. Школу, не вуз!Снижение социального уровня неизбежно влечёт за собой снижение перспектив у детей.В Израиле:50% тех русскоязычных израильтян, кто имеет степень магистра, трудятся на заводах или в сельском хозяйстве.30 процентов бакалавров - на "черных работах". 25 процентов работает в сфере услуг. 12 процентов - на стройке. 8 процентов - неквалифицированные рабочие.А условный "дядя Миша", который добился успеха, это, например, учитель в школе. Престижная, высокооплачиваемая работа.Но это же тот ежедневный труд, к которому наш релокант-2022 не готов. И начинал "дядя Миша", возможно, с той самой стройки или "чёрных работ"."Обратная доставка"Они возвращаются домой. Не потому, что решили пригодиться своей стране. Хотя, наверняка, есть и такие. Но основная масса просто поняла, что жить в России легче и проще.В большинстве своём "миллениалы" едут домой, поняв, что они потеряли. И с облегчением понимают: есть ещё возможность проводить "ивенты", и барбершоп работает, и доставка еды, и смузи подают в смузишной возле дома.И - смотрите! - за столами компания тех, кто уехал ещё в первую очередь, закинув за спину рюкзак.Самым расторопным был не тот, кто первым уехал, а наоборот - кто быстрее принял решение возвращаться домой.Кто первым вернулся, тот и был самым умным.

https://ukraina.ru/20230916/1049457414.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, зарубежье, релоканты