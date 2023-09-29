Конрад Рэнкас: Игры в мнимый украиноскептицизм закончатся в Варшаве с выборами - 29.09.2023 Украина.ру
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Конрад Рэнкас: Игры в мнимый украиноскептицизм закончатся в Варшаве с выборами
Конрад Рэнкас: Игры в мнимый украиноскептицизм закончатся в Варшаве с выборами - 29.09.2023 Украина.ру
Конрад Рэнкас: Игры в мнимый украиноскептицизм закончатся в Варшаве с выборами
Польский политический аналитик считает, что для отношений Варшавы и Киева важны не результаты грядущих парламентских выборов в Польше, а то, кто одержит победу в президентской гонке в США
2023-09-29T10:43
2023-09-29T11:32
интервью
конрад рэнкас
украина
польша
выборы
парламентские выборы
сша
президентские выборы
россия
фрг
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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.— Господин Рэнкас, на протяжении последних недель польские политики и чиновники приняли ряд решений и сделали ряд заявлений, которые в Киеве расценивают как «антиукраинские». Следует ли до парламентских выборов в Польше ожидать продолжения этого «сериала»? В чём оно может состоять?— Действительно, последний пример — подтверждение польской прокуратурой исключительно украинской ответственности за смерть двух поляков, погибших 15 ноября 2022 года в результате взрыва ракеты, вошедшей в воздушное пространство Польши с востока. Киев и лично Зеленский, которые до сих пор обвиняют Россию в этом инциденте, не извинились и не выплатили компенсации, а Варшава до недавнего времени принимала эту ложную версию. Сейчас произошли перемены, и хотя все поляки знали правду с самого начала, её подтверждение польскими властями имеет символическое измерение.Поэтому нельзя исключать, что подобные повороты будут и дальше, например, в виде изменения нарратива о Волынской резне, увековечивании памяти её жертв и эксгумации останков поляков, массово убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны. Конечно, это всё равно будут всего лишь слова, призванные привлечь на свою сторону электорат, который всё более критично относится к Киеву.Стоит обратить внимание, что за польскими декларациями не следуют действия, к примеру, как утверждают американские источники, ощутимых перебоев с поставками оружия через Польшу на Украину нет. Также нет информации об ограничении привилегий переселенных в Польшу украинцев, которые нередко являются выходцами из кругов украинской олигархии или людьми, приехавшими в Польшу просто за взятки. Политики «Права и справедливости» («ПиС»), очевидно, взяли их слишком много, чтобы иметь возможность сейчас выбраться из всей этой аферы.— Киевские власти откровенно рассчитывают, что после выборов или по крайней мере формирования нового правительства в Варшаве в украинском вопросе всё опять будет по-старому. Оправдаются ли эти ожидания, и каковы варианты развития событий в случае сохранения у власти «ПиС» или прихода к власти леволибералов?— К сожалению, в этом отношении Киев, вероятно, прав: игры в мнимый украино-скептицизм закончатся в Варшаве с выборами. Поэтому важнее будет не то, кто на них победит, а кто одержит победу в президентской гонке в США. А также то, не поставит ли очередная администрация в Вашингтоне крест на команде Зеленского, окончательно дискредитированной провалом своего пресловутого «контрнаступления» и уровнем хищения средств, направляемых на берега Днепра для поддержки войны с Россией. Подобные симптомы усталости от киевского клоуна уже ощущаются на Западе, что также может быть одной из причин ужесточения позиции Польши.— Главной причиной изменения публичной риторики польских властей в отношении Украины считают нарастающее недовольство поляков "украинизацией" своей страны на всех уровнях. Если после выборов всё вернётся к привычной ситуации, какими могут стать способы проявления этого недовольства?— Простой показатель: если таксисты, ездящие вечерами по польским городам, безо всякого вопроса начинают разговор со слов: "Пан, слишком уж много их сюда приехало! Им всего мало! А теперь ещё высказывают претензии!", имея в виду, конечно, украинских переселенцев – это означает, что центр тяжести польского общественного мнения явно сместился от первоначальной эйфории, через всё более недоверчивый нейтралитет, в сторону открытой враждебности по отношению к приезжим и лидерам своей страны.Конечно, от всеобщего ропота до организованной оппозиции, не говоря уже о сопротивлении, ещё далеко, да и политический истеблишмент Третьей Речи Посполитой уже имеет опыт разоружения всех низовых движений недовольства.– Какое место в польской избирательной кампании в целом занимает вооружённый конфликт на Украине? Связывают ли поляки снижение своего уровня жизни с ним, и с действиями Варшавы по поддержке Киева в частности?– Сам конфликт официально остается вне нынешнего польско-украинского спора, то есть Киев по-прежнему хвалят за "героическое сопротивление" или представляют как "бедную жертву", чтобы вызвать сочувствие. Однако в ходе кампании, несомненно, поднимается вопрос торговых диспропорций в отношениях Варшавы и Киева, и проблема социальных издержек, связанных с содержанием украинских переселенцев в Польше, а также их положением на польском рынке труда.Последнее пока обсуждается довольно робко и поверхностно, при явном нежелании властей предоставлять правдивые данные. Но через полтора года мы наконец-то можем открыто спрашивать и говорить о миллиардах, потраченных на "бесплатное" медицинское обслуживание для украинцев в Польше, и признавать, что те немногие из приезжих, которые действительно хотят работать, часто подвергаются эксплуатации, в том числе и со стороны собственных соотечественников. Само возникновение таких дебатов уже является некоторым прогрессом.– Может ли стать реальной массовая высылка из Польши на Украину мужчин в мобилизационном возрасте, о чём говорят в Киеве, или их мобилизация в Польше в украинские вооружённые формирования, о чём ранее говорил генерал Скжипчак?– Будем серьезными, какая "массовая депортация"? В лучшем случае режим Зеленского может попытаться поймать в Польше своих противников или тех, кто не заплатил достаточную сумму за разрешение на выезд за границу.– У Польши проблемы с соседями не только на Востоке, но и на Западе. Берлин обвинил Варшаву в том, что увеличение числа просителей убежища в ФРГ связано с незаконно выданными польскими визами. Германия официально объявила об усилении контроля на границе с Польшей уже на этой неделе. Как этот скандал повлияет на исход польских выборов?– Любая критика со стороны Берлина увеличивает электоральные шансы "Права и справедливости", которые фактически ослаблены визовым скандалом. Если Германия хочет продолжения правления Моравецкого-Качиньского в Польше, тогда ей следует чаще их атаковать.– Какой из трёх вариантов развития ситуации после выборов Вы считаете наиболее вероятным: ПиС сохранит власть, власть возьмут леволибералы, никто не сформирует большинства и будут объявлены новые выборы?– Все они реальны, хотя, конечно, действующей партии всегда легче остаться у власти, даже первоначально в форме правительства меньшинства. Всё, как всегда, зависит от баланса двух тенденций: к изменениям и к продолжению. Несмотря на всё более заметные ошибки и даже скандалы, ПиС, трудно указать, чем социал-либеральная оппозиция могла бы обосновать призывы к переменам. За исключением, пожалуй, естественной усталости некоторых избирателей, типичной после 8 лет правления одной партии. Именно по этой причине утратила власть в 2015 году "Гражданская платформа", почти уверенная в очередной победе.Проблема в том, что и ПиС, и основные оппоненты этой партии явно имеют пустые ящики, и им совершенно нечего предложить полякам. Значит, есть вариант сыграть на эмоциях, сделать темой кампании художественный фильм ("Зелёная граница" Агнешки Холланд, где критикуются власти Польши за действия в ходе иммиграционного кризиса на польско-белорусской границе - Ред.), или даже внезапно "обидеться" на Киев. В этом нет ничего нового для мнимой западной либеральной демократии, но ясно, что партийная и политическая система Польши работает на холостом ходу, без каких-либо перспектив на новые импульсы. По крайней мере, на данный момент.
https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20230928/1049773198.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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Украина.ру
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, конрад рэнкас, украина, польша, выборы, парламентские выборы, сша, президентские выборы, россия, фрг, пис
Интервью, Конрад Рэнкас, Украина, Польша, выборы, парламентские выборы, США, президентские выборы, Россия, ФРГ, ПиС

Конрад Рэнкас: Игры в мнимый украиноскептицизм закончатся в Варшаве с выборами

10:43 29.09.2023 (обновлено: 11:32 29.09.2023)
 
© Конрад РенкасКонрад Ренкас интервью
Конрад Ренкас интервью
© Конрад Ренкас
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Польский политический аналитик считает, что для отношений Варшавы и Киева важны не результаты грядущих парламентских выборов в Польше, а то, кто одержит победу в президентской гонке в США
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
— Господин Рэнкас, на протяжении последних недель польские политики и чиновники приняли ряд решений и сделали ряд заявлений, которые в Киеве расценивают как «антиукраинские». Следует ли до парламентских выборов в Польше ожидать продолжения этого «сериала»? В чём оно может состоять?
— Действительно, последний пример — подтверждение польской прокуратурой исключительно украинской ответственности за смерть двух поляков, погибших 15 ноября 2022 года в результате взрыва ракеты, вошедшей в воздушное пространство Польши с востока. Киев и лично Зеленский, которые до сих пор обвиняют Россию в этом инциденте, не извинились и не выплатили компенсации, а Варшава до недавнего времени принимала эту ложную версию. Сейчас произошли перемены, и хотя все поляки знали правду с самого начала, её подтверждение польскими властями имеет символическое измерение.
Поэтому нельзя исключать, что подобные повороты будут и дальше, например, в виде изменения нарратива о Волынской резне, увековечивании памяти её жертв и эксгумации останков поляков, массово убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны. Конечно, это всё равно будут всего лишь слова, призванные привлечь на свою сторону электорат, который всё более критично относится к Киеву.
Конрад Ренкас - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января 2021, 18:23
Конрад Рэнкас: кто онПольский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
Стоит обратить внимание, что за польскими декларациями не следуют действия, к примеру, как утверждают американские источники, ощутимых перебоев с поставками оружия через Польшу на Украину нет. Также нет информации об ограничении привилегий переселенных в Польшу украинцев, которые нередко являются выходцами из кругов украинской олигархии или людьми, приехавшими в Польшу просто за взятки. Политики «Права и справедливости» («ПиС»), очевидно, взяли их слишком много, чтобы иметь возможность сейчас выбраться из всей этой аферы.
— Киевские власти откровенно рассчитывают, что после выборов или по крайней мере формирования нового правительства в Варшаве в украинском вопросе всё опять будет по-старому. Оправдаются ли эти ожидания, и каковы варианты развития событий в случае сохранения у власти «ПиС» или прихода к власти леволибералов?
— К сожалению, в этом отношении Киев, вероятно, прав: игры в мнимый украино-скептицизм закончатся в Варшаве с выборами. Поэтому важнее будет не то, кто на них победит, а кто одержит победу в президентской гонке в США. А также то, не поставит ли очередная администрация в Вашингтоне крест на команде Зеленского, окончательно дискредитированной провалом своего пресловутого «контрнаступления» и уровнем хищения средств, направляемых на берега Днепра для поддержки войны с Россией. Подобные симптомы усталости от киевского клоуна уже ощущаются на Западе, что также может быть одной из причин ужесточения позиции Польши.
— Главной причиной изменения публичной риторики польских властей в отношении Украины считают нарастающее недовольство поляков "украинизацией" своей страны на всех уровнях. Если после выборов всё вернётся к привычной ситуации, какими могут стать способы проявления этого недовольства?
— Простой показатель: если таксисты, ездящие вечерами по польским городам, безо всякого вопроса начинают разговор со слов: "Пан, слишком уж много их сюда приехало! Им всего мало! А теперь ещё высказывают претензии!", имея в виду, конечно, украинских переселенцев – это означает, что центр тяжести польского общественного мнения явно сместился от первоначальной эйфории, через всё более недоверчивый нейтралитет, в сторону открытой враждебности по отношению к приезжим и лидерам своей страны.
Конечно, от всеобщего ропота до организованной оппозиции, не говоря уже о сопротивлении, ещё далеко, да и политический истеблишмент Третьей Речи Посполитой уже имеет опыт разоружения всех низовых движений недовольства.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
– Какое место в польской избирательной кампании в целом занимает вооружённый конфликт на Украине? Связывают ли поляки снижение своего уровня жизни с ним, и с действиями Варшавы по поддержке Киева в частности?
– Сам конфликт официально остается вне нынешнего польско-украинского спора, то есть Киев по-прежнему хвалят за "героическое сопротивление" или представляют как "бедную жертву", чтобы вызвать сочувствие. Однако в ходе кампании, несомненно, поднимается вопрос торговых диспропорций в отношениях Варшавы и Киева, и проблема социальных издержек, связанных с содержанием украинских переселенцев в Польше, а также их положением на польском рынке труда.
Последнее пока обсуждается довольно робко и поверхностно, при явном нежелании властей предоставлять правдивые данные. Но через полтора года мы наконец-то можем открыто спрашивать и говорить о миллиардах, потраченных на "бесплатное" медицинское обслуживание для украинцев в Польше, и признавать, что те немногие из приезжих, которые действительно хотят работать, часто подвергаются эксплуатации, в том числе и со стороны собственных соотечественников. Само возникновение таких дебатов уже является некоторым прогрессом.
– Может ли стать реальной массовая высылка из Польши на Украину мужчин в мобилизационном возрасте, о чём говорят в Киеве, или их мобилизация в Польше в украинские вооружённые формирования, о чём ранее говорил генерал Скжипчак?
– Будем серьезными, какая "массовая депортация"? В лучшем случае режим Зеленского может попытаться поймать в Польше своих противников или тех, кто не заплатил достаточную сумму за разрешение на выезд за границу.
– У Польши проблемы с соседями не только на Востоке, но и на Западе. Берлин обвинил Варшаву в том, что увеличение числа просителей убежища в ФРГ связано с незаконно выданными польскими визами. Германия официально объявила об усилении контроля на границе с Польшей уже на этой неделе. Как этот скандал повлияет на исход польских выборов?
– Любая критика со стороны Берлина увеличивает электоральные шансы "Права и справедливости", которые фактически ослаблены визовым скандалом. Если Германия хочет продолжения правления Моравецкого-Качиньского в Польше, тогда ей следует чаще их атаковать.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 17:36
Почему Зеленский выбрал не Варшаву, а Берлин: Стремидловский о последствияхЭксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский в эфире Украина.ру прокомментировал ход парламентской избирательной кампании в Польше, а также рассказал, почему отношения Польши и Украины трещат по швам
– Какой из трёх вариантов развития ситуации после выборов Вы считаете наиболее вероятным: ПиС сохранит власть, власть возьмут леволибералы, никто не сформирует большинства и будут объявлены новые выборы?
– Все они реальны, хотя, конечно, действующей партии всегда легче остаться у власти, даже первоначально в форме правительства меньшинства. Всё, как всегда, зависит от баланса двух тенденций: к изменениям и к продолжению. Несмотря на всё более заметные ошибки и даже скандалы, ПиС, трудно указать, чем социал-либеральная оппозиция могла бы обосновать призывы к переменам. За исключением, пожалуй, естественной усталости некоторых избирателей, типичной после 8 лет правления одной партии. Именно по этой причине утратила власть в 2015 году "Гражданская платформа", почти уверенная в очередной победе.
Проблема в том, что и ПиС, и основные оппоненты этой партии явно имеют пустые ящики, и им совершенно нечего предложить полякам. Значит, есть вариант сыграть на эмоциях, сделать темой кампании художественный фильм ("Зелёная граница" Агнешки Холланд, где критикуются власти Польши за действия в ходе иммиграционного кризиса на польско-белорусской границе - Ред.), или даже внезапно "обидеться" на Киев. В этом нет ничего нового для мнимой западной либеральной демократии, но ясно, что партийная и политическая система Польши работает на холостом ходу, без каких-либо перспектив на новые импульсы. По крайней мере, на данный момент.
 
ИнтервьюКонрад РэнкасУкраинаПольшавыборыпарламентские выборыСШАпрезидентские выборыРоссияФРГПиС
 
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