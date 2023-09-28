СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года - 28.09.2023 Украина.ру
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СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года
СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года - 28.09.2023 Украина.ру
СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года
Варшава требует создания специального финансового резерва, из которого оплачивались бы потребности беженцев
2023-09-28T12:14
2023-09-28T12:15
новости
польша
украинские беженцы
ес
голосование
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Польша не заинтересована в том, чтобы на встрече министров внутренних дел ЕС было принято решение о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года. Об этом RMF FM рассказал один из дипломатов ЕС.При этом власти в Варшаве не говорят категорическое "нет" самой идее продления защиты — они хотели бы отложить принятие решения по этому вопросу и провести консультации на уровне глав государств и правительств ЕС.Речь идет о том, что в рамках временной защиты беженцы из Украины имеют право на работу, социальную защиту, медицинское обслуживание и образование, также как и граждане ЕС. Эти права закреплены в директиве ЕС, которая впервые была запущена в марте 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине, напоминает СМИ."По неофициальной информации брюссельского корреспондента RMF FM, Польша требует создания специального финансового резерва, из которого оплачивались бы потребности беженцев", - отмечается в публикации польского СМИ.По мнению дипломатов ЕС, опрошенных польскими журналистами, на позицию Варшавы по вопросу украинских беженцев в настоящее время влияет предвыборная кампания.При этом у Польши нет шансов заблокировать решение ЕС, если за него проголосует большинство членов союза.
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новости, польша, украинские беженцы, ес, голосование
Новости, Польша, украинские беженцы, ЕС, голосование

СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года

12:14 28.09.2023 (обновлено: 12:15 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Варшава требует создания специального финансового резерва, из которого оплачивались бы потребности беженцев
Польша не заинтересована в том, чтобы на встрече министров внутренних дел ЕС было принято решение о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года. Об этом RMF FM рассказал один из дипломатов ЕС.
При этом власти в Варшаве не говорят категорическое "нет" самой идее продления защиты — они хотели бы отложить принятие решения по этому вопросу и провести консультации на уровне глав государств и правительств ЕС.
Речь идет о том, что в рамках временной защиты беженцы из Украины имеют право на работу, социальную защиту, медицинское обслуживание и образование, также как и граждане ЕС. Эти права закреплены в директиве ЕС, которая впервые была запущена в марте 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине, напоминает СМИ.
"По неофициальной информации брюссельского корреспондента RMF FM, Польша требует создания специального финансового резерва, из которого оплачивались бы потребности беженцев", - отмечается в публикации польского СМИ.
По мнению дипломатов ЕС, опрошенных польскими журналистами, на позицию Варшавы по вопросу украинских беженцев в настоящее время влияет предвыборная кампания.
При этом у Польши нет шансов заблокировать решение ЕС, если за него проголосует большинство членов союза.
28 августа, 11:46
Польша пожаловалась, что получила "очень мало" миллионов от ЕС на помощь украинским беженцамПольша получила от Европейского союза на помощь украинским беженцам 200 миллионов евро, что "очень мало". Об этом заявил 28 августа замминистра внутренних дел и администрации страны Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF FM
 
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