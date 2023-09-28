https://ukraina.ru/20230928/1049755200.html

СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года

СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года - 28.09.2023 Украина.ру

СМИ: Польша не хочет чтобы ЕС продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года

Варшава требует создания специального финансового резерва, из которого оплачивались бы потребности беженцев

2023-09-28T12:14

2023-09-28T12:14

2023-09-28T12:15

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Польша не заинтересована в том, чтобы на встрече министров внутренних дел ЕС было принято решение о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года. Об этом RMF FM рассказал один из дипломатов ЕС.При этом власти в Варшаве не говорят категорическое "нет" самой идее продления защиты — они хотели бы отложить принятие решения по этому вопросу и провести консультации на уровне глав государств и правительств ЕС.Речь идет о том, что в рамках временной защиты беженцы из Украины имеют право на работу, социальную защиту, медицинское обслуживание и образование, также как и граждане ЕС. Эти права закреплены в директиве ЕС, которая впервые была запущена в марте 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине, напоминает СМИ."По неофициальной информации брюссельского корреспондента RMF FM, Польша требует создания специального финансового резерва, из которого оплачивались бы потребности беженцев", - отмечается в публикации польского СМИ.По мнению дипломатов ЕС, опрошенных польскими журналистами, на позицию Варшавы по вопросу украинских беженцев в настоящее время влияет предвыборная кампания.При этом у Польши нет шансов заблокировать решение ЕС, если за него проголосует большинство членов союза.

https://ukraina.ru/20230828/1048974816.html

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новости, польша, украинские беженцы, ес, голосование