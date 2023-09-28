Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком - 28.09.2023 Украина.ру
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Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком
Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком - 28.09.2023 Украина.ру
Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком
Большая часть так называемого контрнаступления проходит пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal
2023-09-28T09:35
2023-09-28T09:35
новости
украина
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
всу
потери всу
контрнаступление
минобороны рф
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Издание WSJ накануне опубликовало статью, в которой названа основная причина частых поломок техники, поставляемой Западом. Недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники."Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени", - пишет издание.Украинские власти признали, что контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы, однако Буданов заверил, что оно продолжится и в холода.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, всу, потери всу, контрнаступление, минобороны рф
Новости, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление, Минобороны РФ

Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком

09:35 28.09.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
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Большая часть так называемого контрнаступления проходит пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal
"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — сказал Буданов.
Издание WSJ накануне опубликовало статью, в которой названа основная причина частых поломок техники, поставляемой Западом. Недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники.
"Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени", - пишет издание.
Украинские власти признали, что контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы, однако Буданов заверил, что оно продолжится и в холода.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.
26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.
26 сентября, 11:10
Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - КошкинЭксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с уничтожением российскими военными танка Leopard с немецким экипажем внутри, а также дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию
 
НовостиУкраинаГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл БудановВСУпотери ВСУконтрнаступлениеМинобороны РФ
 
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