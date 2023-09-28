https://ukraina.ru/20230928/1049748944.html
Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком
Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком - 28.09.2023 Украина.ру
Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком
Большая часть так называемого контрнаступления проходит пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal
2023-09-28T09:35
2023-09-28T09:35
2023-09-28T09:35
новости
украина
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
всу
потери всу
контрнаступление
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_ee18321a9ff3be889565a57b7378806b.jpg.webp
Издание WSJ накануне опубликовало статью, в которой названа основная причина частых поломок техники, поставляемой Западом. Недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники."Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени", - пишет издание.Украинские власти признали, что контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы, однако Буданов заверил, что оно продолжится и в холода.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.
https://ukraina.ru/20230926/1049694961.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046295140_128:0:1020:669_1920x0_80_0_0_96a5f10c591f25c55b5e67c85678ee26.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, всу, потери всу, контрнаступление, минобороны рф
Новости, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление, Минобороны РФ
Буданов признал, что ВСУ идут в контрнаступление пешком
Большая часть так называемого контрнаступления проходит пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal
"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — сказал Буданов.
Издание WSJ накануне опубликовало статью, в которой названа основная причина частых поломок техники, поставляемой Западом. Недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники.
"Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени", - пишет издание.
Украинские власти признали, что контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы, однако Буданов заверил, что оно продолжится и в холода.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.
26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ. Шойгу заявил, что за сентябрь потери ВСУ составили свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники.