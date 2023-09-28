https://ukraina.ru/20230928/1049746964.html

Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ

Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ - 28.09.2023 Украина.ру

Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ

Артиллерия группировки российских войск "Центр" подавила до двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук, передает 28 сентября РИА Новости

2023-09-28T07:12

2023-09-28T07:12

2023-09-28T07:26

"азов"

артиллерия

центр

новости

краснолиманское направление

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"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап", - перечислил офицер.Он также указал, что на Краснолиманском направлении было нанесено поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригаде специального назначения "Азов"* и 5-й бригаде национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.Тяжелыми огнеметными системами группировки нанесено поражение по опорному пункту в районе Григоровки Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ukraina.ru/20230926/1049685039.html

краснолиманское направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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"азов", артиллерия, центр, новости, краснолиманское направление