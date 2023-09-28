Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ - 28.09.2023 Украина.ру
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Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ
Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ - 28.09.2023 Украина.ру
Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ
Артиллерия группировки российских войск "Центр" подавила до двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук, передает 28 сентября РИА Новости
2023-09-28T07:12
2023-09-28T07:26
"азов"
артиллерия
центр
новости
краснолиманское направление
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"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап", - перечислил офицер.Он также указал, что на Краснолиманском направлении было нанесено поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригаде специального назначения "Азов"* и 5-й бригаде национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.Тяжелыми огнеметными системами группировки нанесено поражение по опорному пункту в районе Григоровки Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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"азов", артиллерия, центр, новости, краснолиманское направление
"Азов", артиллерия, центр, Новости, Краснолиманское направление

Российские военные подавили десятки украинских артиллерийских расчетов – Минобороны РФ

07:12 28.09.2023 (обновлено: 07:26 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Артиллерия группировки российских войск "Центр" подавила до двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук, передает 28 сентября РИА Новости
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов украинских войск, поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, автомобиль пикап", - перечислил офицер.
Он также указал, что на Краснолиманском направлении было нанесено поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригаде специального назначения "Азов"* и 5-й бригаде национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.
Тяжелыми огнеметными системами группировки нанесено поражение по опорному пункту в районе Григоровки Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Винченцо Ларуссо
26 сентября, 04:21
"Они – хорошие нацисты": YouTube удалил аккаунт журналиста, рассказавшего правду про "Азов"*YouTube удалил аккаунт итальянского журналиста Винченцо Лоруссо за опубликованное видео девочки из Луганска, Фаины Савенковой: в нем она обратилась к мэру Милана и назвала членов батальона "Азов"* "нацистами и фашистами"
 
"Азов"артиллерияцентрНовостиКраснолиманское направление
 
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