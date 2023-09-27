https://ukraina.ru/20230927/1049729814.html

Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО

Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО - 27.09.2023 Украина.ру

Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО

Российские школьники могли бы учиться плетению маскировочных сетей в рамках предмета "Важные дела", предложил депутат Государственной думы РФ

2023-09-27T13:57

2023-09-27T13:57

2023-09-27T13:57

новости

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предметы

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Предмет "Важные дела", в рамках которого школьники могли бы учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для бойцов СВО, предлагает ввести в российские школы фракция "Справедливая Россия – За правду". Об этом лидер фракции Сергей Миронов заявил журналистам 27 сентября."Мы предлагаем, а может сделать "Важные дела" в школе, например, почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", - процитировал портал "Дума ТВ" Миронова.Он добавил, что депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Яна Лантратова выдвинула инициативу делать видеосюжеты, в которых бойцы СВО отвечают на вопрос: "За что вы сражаетесь?"В российских школах с 5 сентября 2022 года проходят занятия "Разговоры о важном". Предмет направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди российских школьников.

https://ukraina.ru/20230908/1049277333.html

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новости, государственная дума рф, школьники, предметы, сво