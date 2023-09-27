https://ukraina.ru/20230927/1049729814.html
Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО
Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО - 27.09.2023 Украина.ру
Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО
Российские школьники могли бы учиться плетению маскировочных сетей в рамках предмета "Важные дела", предложил депутат Государственной думы РФ
2023-09-27T13:57
2023-09-27T13:57
2023-09-27T13:57
новости
государственная дума рф
школьники
предметы
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Предмет "Важные дела", в рамках которого школьники могли бы учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для бойцов СВО, предлагает ввести в российские школы фракция "Справедливая Россия – За правду". Об этом лидер фракции Сергей Миронов заявил журналистам 27 сентября."Мы предлагаем, а может сделать "Важные дела" в школе, например, почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", - процитировал портал "Дума ТВ" Миронова.Он добавил, что депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Яна Лантратова выдвинула инициативу делать видеосюжеты, в которых бойцы СВО отвечают на вопрос: "За что вы сражаетесь?"В российских школах с 5 сентября 2022 года проходят занятия "Разговоры о важном". Предмет направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди российских школьников.
https://ukraina.ru/20230908/1049277333.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, государственная дума рф, школьники, предметы, сво
Новости, Государственная дума РФ, школьники, предметы, СВО
Сергей Миронов предложил научить школьников делать маскировочные сети для бойцов СВО
Российские школьники могли бы учиться плетению маскировочных сетей в рамках предмета "Важные дела", предложил депутат Государственной думы РФ
Предмет "Важные дела", в рамках которого школьники могли бы учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для бойцов СВО, предлагает ввести в российские школы фракция "Справедливая Россия – За правду". Об этом лидер фракции Сергей Миронов заявил журналистам 27 сентября.
"Мы предлагаем, а может сделать "Важные дела" в школе, например, почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", - процитировал портал "Дума ТВ" Миронова.
Он добавил, что депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Яна Лантратова выдвинула инициативу делать видеосюжеты, в которых бойцы СВО отвечают на вопрос: "За что вы сражаетесь?"
В российских школах с 5 сентября 2022 года проходят занятия "Разговоры о важном". Предмет направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди российских школьников.