"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049718585.html
"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море
"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море - 27.09.2023 Украина.ру
"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море
Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-09-27T07:06
2023-09-27T07:06
новости
крым
атаки
ракеты
бпла
черное море
побережье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101032/48/1010324849_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_14d9338fd461d583fa047d6765520cfd.jpg
Чтобы выиграть борьбу за море на суше, ВС РФ успешно поражают аэродромы, где базируются платформы для запуска дальнобойных ракет в сторону Крыма, отметил эксперт.Нужно понимать, что Крым столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать. Чтобы купировать угрозу запуска ракет, Россия должна создать санитарную зону на всем Черноморском побережье, рассказал Ераносян.У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. В любом случае мы должны контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230829/1049016913.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101032/48/1010324849_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2b1122e983e4d78fd18e5434a38f99f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, атаки, ракеты, бпла, черное море, побережье
Новости, Крым, атаки, ракеты, БПЛА, Черное море, побережье

"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море

07:06 27.09.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Чтобы выиграть борьбу за море на суше, ВС РФ успешно поражают аэродромы, где базируются платформы для запуска дальнобойных ракет в сторону Крыма, отметил эксперт.
Нужно понимать, что Крым столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать. Чтобы купировать угрозу запуска ракет, Россия должна создать санитарную зону на всем Черноморском побережье, рассказал Ераносян.
"А морские дроны могут запускаться [на Крым] не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому мы уничтожаем и портовую инфраструктуру [Украины]", - подчеркнул эксперт.
У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. В любом случае мы должны контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
29 августа, 17:12
Евгений Ющук: У ВСУ, возможно, остались резервы, чтобы пойти не только на Крым, но и форсировать ДнепрРано говорить, что украинское наступление выдохлось — у ВСУ осталось 80% резервных сил и вполне возможно, что они пойдут форсировать Днепр
 
НовостиКрыматакиракетыБПЛАЧерное морепобережье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку
09:54Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
09:39Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
09:23Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного
09:00Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:00Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма
07:55Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
07:50Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
07:46Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи
07:45Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу
07:29Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского
07:28Коричневые линии. Украинский скандал отправил в отставку канадского спикера
07:23Эксперт объяснил, как смена власти может "заморозить" военные действия на Украине
07:20"Не в одном эшелоне": военный эксперт объяснил, как западные истребители попадают на Украину
07:15Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить
07:15"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма
07:14"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
07:13"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского
07:13Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опыт
07:10Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16
Лента новостейМолния