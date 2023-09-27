"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море

Евгений Ющук: У ВСУ, возможно, остались резервы, чтобы пойти не только на Крым, но и форсировать Днепр

Рано говорить, что украинское наступление выдохлось — у ВСУ осталось 80% резервных сил и вполне возможно, что они пойдут форсировать Днепр