https://ukraina.ru/20230927/1049718585.html
"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море
"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море - 27.09.2023 Украина.ру
"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море
Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-09-27T07:06
2023-09-27T07:06
2023-09-27T07:06
новости
крым
атаки
ракеты
бпла
черное море
побережье
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Чтобы выиграть борьбу за море на суше, ВС РФ успешно поражают аэродромы, где базируются платформы для запуска дальнобойных ракет в сторону Крыма, отметил эксперт.Нужно понимать, что Крым столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать. Чтобы купировать угрозу запуска ракет, Россия должна создать санитарную зону на всем Черноморском побережье, рассказал Ераносян.У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. В любом случае мы должны контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230829/1049016913.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, атаки, ракеты, бпла, черное море, побережье
Новости, Крым, атаки, ракеты, БПЛА, Черное море, побережье
"Крымчан не испугать": военный эксперт о том, когда Россия прекратит агонию ВСУ в Чёрном море
Чтобы защитить Крым, нужно создать санитарную зону на всем побережье Черного моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Чтобы выиграть борьбу за море на суше, ВС РФ успешно поражают аэродромы, где базируются платформы для запуска дальнобойных ракет в сторону Крыма, отметил эксперт.
Нужно понимать, что Крым столкнулся с большой опасностью, но крымчан этими ударами не испугать. Чтобы купировать угрозу запуска ракет, Россия должна создать санитарную зону на всем Черноморском побережье, рассказал Ераносян.
"А морские дроны могут запускаться [на Крым] не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому мы уничтожаем и портовую инфраструктуру [Украины]", - подчеркнул эксперт.
У ВСУ нет других шансов продлить свою агонию, кроме как нанесением ударов по объектам в глубине территории России. В любом случае мы должны контролировать побережье Черного моря. Если не будет полного контроля над побережьем, возможность атаки с наземной платформы всегда будет сохраняться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь