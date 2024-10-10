https://ukraina.ru/20241010/1058015003.html

Заложники в Судже, Зеленский не хочет мира. Итоги 10 октября на Украине

Заложники в Судже, Зеленский не хочет мира. Итоги 10 октября на Украине - 10.10.2024 Украина.ру

Заложники в Судже, Зеленский не хочет мира. Итоги 10 октября на Украине

Украинские военные удерживают мирных жителей Суджанского района в школе-интернате в Судже. В Офисе президента Украины опровергли сообщения западных СМИ о том, что Владимир Зеленский согласен на заморозку войны

2024-10-10T18:26

2024-10-10T18:26

2024-10-10T18:28

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Украинские войска удерживают в подвале интерната в Судже несколько десятков человек, не позволяя им покинуть город, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв. "Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание <...> в основном то, что сами находят в магазинах, которые еще не совсем разграбленные, по другим домам", — рассказал собеседник агентства.По его словам, людей отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов, покидать Суджу запрещено. Как рассказал Богачёв, некоторым жителям удается сбежать выбраться, они подтверждают, что украинские войска держат мирных граждан в подвале.Ранее, 17 августа, в сети появилось видео, на котором украинские военные сгоняли и увозили срочников и мирных жителей с окраин Суджи"Этот жирный, тяжёлый. Кабанчик. Давай резче, на**й. Та давай нормально работай, бл**", - подгоняли украинские военные одного из пленных гражданских.Тем временем голос за кадром сообщал, что осталось погрузить "ещё где-то десяток" пленных."Мы не успеем", - беспокоился один из украинских военных.Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым. Тот показал двух военнопленных, с камеры одного из которых и было снято видео с пленёнными мирными жителями и срочниками.Военнопленными оказались бойцы разведки 61-омбр Иван Дмитраков и Виталий Панченко, родом из Винницкой области и Винницы соответственно. Дмитраков проходил подготовку в Германии, Панченко — в у/ц "Десна". Алаудинов задал военнопленным вопрос, зачем те грузили на машины гражданских людей."Это пехота взяла в плен срочников. И три человека там были гражданские. Как я понял, они там в гости к кому-то приехали или что. Наша задача была приехать и перевезти, и сдать их ВСП. Это военная служба правопрорядка", - рассказал пленный Панченко.Алаудинов снова задал вопрос: зачем взяли в плен гражданских."Мы не воюем с гражданскими людьми", - подчеркнул глава спецназа "Ахмат".В ответ Панченко признался, что не знает, зачем понадобилось брать в плен гражданских."Я не знаю. Пехота передавала их", - указал Панченко.Позднее появились другие свидетельства целенаправленной охоты ВСУ за гражданским населением Курской области. Кроме того, местные жители рассказывали о бесчинствах наёмников.Так, 7 октября РИА Новости опубликовало рассказ жителя Суджи Дмитрия. Тот сообщил, что польские наёмники расстреляли безоружных людей на глазах у других жителей Суджи."Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки. А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там", —отмечал Дмитрий.Как после заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, российская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности предаст гласности преступления наёмников на территории России."По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности. В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке", — рассказала Жданова.В четверг, 10 октября Следственный комитет РФ сообщил, что Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Грузии, участвующего во вторжении ВСУ в Курскую область."Гражданин Грузии Георгий Кесарели подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наёмничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также совершении ряда иных преступлений", - говорилось в официальном сообщении.Российские следователи установили, что Кесарели длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наёмников для их использования в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации, а также сам принимает участие в конфликте в качестве наёмника на территории РФ.Никакой заморозкиСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский согласен на заморозку конфликта."Безусловно, нет никаких концепций "территории в обмен на гарантии безопасности". Или каких-нибудь других "разменных форматов". Потому что без проигрыша РФ не существует никаких действенных гарантий и никто не согласится их выдать (по той простой причине, что и сегодня есть слишком много сдерживающих факторов, чтобы просто обеспечить независимую ресурсную поддержку Украины)", - написал он в своём телеграм-канале.Он заявил, что Россия будет продолжать боевые действия и даже интенсифицирует их, призвав "оставить в стороне нелогичные иллюзии и неоправданные надежды"."И что такое вообще мифологические и неопределённые "сдерживающие гарантии безопасности" в неоконченной войне, если сегодня у части союзников явно не хватает политической воли для одобрения абсолютно логичных и действенных (и значительно проще) решений... Касательно оружия и отмены неформальных запретов", - подытожил Подоляк.Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщила, что Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран."Он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии", — отмечалось в публикации.По информации издания, Зеленского к такому шагу подтолкнут гарантия безопасности со стороны США по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, а также обещание от европейских стран ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.О происходящем вокруг Украины — в статье Татьяны Стоянович ""Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241010/1058006310.html

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https://ukraina.ru/20241009/1057993469.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, суджа, владимир зеленский, апти алаудинов, вооруженные силы украины, офис президента, "ахмат"