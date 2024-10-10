"Чей Крым?" Социологическое наблюдение в социальных сетях - 10.10.2024 Украина.ру
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"Чей Крым?" Социологическое наблюдение в социальных сетях
"Чей Крым?" Социологическое наблюдение в социальных сетях - 10.10.2024 Украина.ру
"Чей Крым?" Социологическое наблюдение в социальных сетях
Сам по себе вопрос, равно как и ответ на него ("Крым – наш"), с 2014 года являются определённым маркером отношения к т.н. "крымскому консенсусу". С тех пор прошло десять лет, но, как ни удивительно, маркер этот до сих пор работает, что автору удалось выяснить, пообщавшись с админами чатов некоторых телеграм-каналов/
2024-10-10T17:26
2024-10-10T17:26
мнения
украина
крым
россия
сбу
информационная война
ципсо
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Мне сначала пришлось столкнуться с этим вопросом как с маркером на Украине. Такого рода вопросы задавали обычно представители "патриотической общественности" и… сотрудники СБУ.Разумеется, на Украине на вопрос "чей Крым" можно было ответить "Крым – наш" – в контексте общения двух граждан Украины этот ответ вполне очевиден и означает международно-юридическую реальность: Крым считается большинством стран мира частью Украины.На практике этот очевидный ответ мог использоваться только между хорошо знающими друг друга людьми и в шутливом контексте.У представителей "патриотической общественности", как правило, плохо с чувством юмора и вообще с мозгами.Сотрудники же СБУ профессионально подозрительны и, опять же, по долгу службы не понимают шуток. Вообще, шутить с ними не стоит – они найдут способ припомнить вам ваши шуточки. И лучше вам этого способа не знать.Справедливости ради, надо сказать, что ответ, хоть и правильный по сути, по форме и по духу является тем самым "кремлевским нарративом", который понимается только одним образом.Поэтому правильно было отвечать, что Крым юридически – территория Украины, которую Украина не контролирует (это есть нет желания переходить на украинский новояз и называть полуостров "оккупированным").В России этот вопрос тоже задаётся.Я некоторое время недоумевал – внутри страны по этому поводу вроде бы есть консенсус. Даже покойный Алексей Навальный* позволил себе в октябре 2014 года сказать: "Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?" (чем, кстати, подтвердил мнение украинских националистов о том, что "российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос").Можно ещё понять, когда вопрос задаётся беженцам с Украины, которые далеко не всегда разделяют упомянутый нарратив (честно говоря, мне вообще затруднительно представить себе украинское правительство, которое согласится признать объективный статус Крыма – даже пророссийские украинские политики не смогут игнорировать общественное мнение в этом вопросе). Но ведь его задают зачастую совершенно незнакомым людям, которые формально к Украине отношения не имеют.Со временем, однако, выяснилось удивительная вещь – этот вопрос работает! Правда, работает в сугубо определённом сегменте – украинские сотрудники информационного фронта не могут на него ответить.- Здравствуйте, Иван Иванович. Вас беспокоит служба безопасности "Сбербанка".- Здравствуйте.- На вашем счету обнаружена подозрительная активность…- Чей Крым?- Регламент нашего банка не разрешает отвечать на такие вопросы…Тут возможны варианты. Например – "это не имеет отношения к теме нашего разговора", "наш разговор записывается, я не могу отвечать на посторонние вопросы" и т.п.Главное – у сотрудников украинских кол-центров однозначного ответа нет.Подобная же ситуация в чатах социальных сетей (прежде всего, телеграма). Разумеется, в тех, которые модерируются. Тут надо понимать, что модерирование чатов – дело весьма затратное и по потребным человеко-часам, и по затратам нервов этих самых "человеко-часов". Поэтому, например, на телеграм-каналах нашего издания чатов изначально не было.Модераторы обычно задают такие вопросы, если у них появляются подозрения, что новый "чатланин" (распространённое название участников чата с ещё дотелеграмных времён) является провокатором ЦИПсО.Тут надо отметить, что провокаторы эти могут быть более или менее сложно устроенными. Самые простые – боты, которые вкидывают в чат какую-то провокационную информацию (ну, например, про массовое изнасилование попугаев в Буче). Самые сложные – живые люди, которые пытаются втереться в доверие к участникам чата, а потом уже доносить соответствующие нарративы.Ответы на вопрос о Крыме могут быть самые разные:- Я не приемлю провокаций- Ха-ха, а разве это работает?- Не отвечаю на бессмысленные вопросы.Эти ответы штампованные, встречаются у обладателей совершенно разных ников (ник-нейм – условное имя в сети) в совершенно разных чатах. Даже с поправкой на то, что персонажи могут быть одними и теми же, возникает впечатление, что фразы взяты из методичек.О том, что речь идёт именно о ЦИПсОшниках, становится известно из самых разных источников. В один из чатов дама совершенно случайно зашла со своего рабочего профиля – в райотделе СБУ…Почему именно сотрудники украинских спецслужб не могут написать "Крым – это Россия", совершенно непонятно. Им ведь нужно ехать, а не шашечки. В смысле – внедриться в чат и вести в нём свою подрывную деятельность. Зачем же с самого начала попадаться в очевидную ловушку, выход из которой – бан?Самый логичный вариант состоит в том, что сотрудник связан инструкцией, которая игры с идеологией запрещает – как в видах дисциплины самого сотрудника (сегодня признаешь Крым российским, а завтра задумаешься – почему в "демократической" Украине не назначены президентские выборы), так и в видах дальнейшей пропаганды. Ведь одно из важных направлений работы – настраивание граждан против жителей новых регионов под лозунгом "они там все криптобандеровцы, лучше их отдать Украине".А ведь казалось бы – риторический вопрос, на который можно ответить только "а вы что, действительно не знаете?"* Внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.О некоторых интересных аспектах информационной войны можно прочитать в статье Сергея Зуева "Почему появился двойник Украина.ру, или Об информационной войне в контексте украинского конфликта"
https://ukraina.ru/20210803/1031986704.html
https://ukraina.ru/20240626/1055848835.html
https://ukraina.ru/20240605/1055473331.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, крым, россия, сбу, информационная война, ципсо
Мнения, Украина, Крым, Россия, СБУ, информационная война, ЦИПсО

"Чей Крым?" Социологическое наблюдение в социальных сетях

17:26 10.10.2024
 
Колл-центр на Украине
Колл-центр на Украине
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Сам по себе вопрос, равно как и ответ на него ("Крым – наш"), с 2014 года являются определённым маркером отношения к т.н. "крымскому консенсусу". С тех пор прошло десять лет, но, как ни удивительно, маркер этот до сих пор работает, что автору удалось выяснить, пообщавшись с админами чатов некоторых телеграм-каналов/
Мне сначала пришлось столкнуться с этим вопросом как с маркером на Украине. Такого рода вопросы задавали обычно представители "патриотической общественности" и… сотрудники СБУ.
Разумеется, на Украине на вопрос "чей Крым" можно было ответить "Крым – наш" – в контексте общения двух граждан Украины этот ответ вполне очевиден и означает международно-юридическую реальность: Крым считается большинством стран мира частью Украины.
На практике этот очевидный ответ мог использоваться только между хорошо знающими друг друга людьми и в шутливом контексте.
У представителей "патриотической общественности", как правило, плохо с чувством юмора и вообще с мозгами.
Сотрудники же СБУ профессионально подозрительны и, опять же, по долгу службы не понимают шуток. Вообще, шутить с ними не стоит – они найдут способ припомнить вам ваши шуточки. И лучше вам этого способа не знать.
Справедливости ради, надо сказать, что ответ, хоть и правильный по сути, по форме и по духу является тем самым "кремлевским нарративом", который понимается только одним образом.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа 2021, 14:05
Чей Крым: Зеленский дал неожиданный ответ на главный украинский вопросПолуостров Крым никогда не станет российской территорией, так как принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил глава государства в интервью украинскому телеканалу «Дом» 3 августа
Поэтому правильно было отвечать, что Крым юридически – территория Украины, которую Украина не контролирует (это есть нет желания переходить на украинский новояз и называть полуостров "оккупированным").
В России этот вопрос тоже задаётся.
Я некоторое время недоумевал – внутри страны по этому поводу вроде бы есть консенсус. Даже покойный Алексей Навальный* позволил себе в октябре 2014 года сказать: "Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?" (чем, кстати, подтвердил мнение украинских националистов о том, что "российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос").
Можно ещё понять, когда вопрос задаётся беженцам с Украины, которые далеко не всегда разделяют упомянутый нарратив (честно говоря, мне вообще затруднительно представить себе украинское правительство, которое согласится признать объективный статус Крыма – даже пророссийские украинские политики не смогут игнорировать общественное мнение в этом вопросе). Но ведь его задают зачастую совершенно незнакомым людям, которые формально к Украине отношения не имеют.
Со временем, однако, выяснилось удивительная вещь – этот вопрос работает! Правда, работает в сугубо определённом сегменте – украинские сотрудники информационного фронта не могут на него ответить.
Пётр Порошенко и адвокаты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
26 июня, 06:26
Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элитыПредставители украинской элиты и связанные с ними СМИ на этой неделе активно обсуждали скандал с депутатом от "Слуги народа" и приближенным главы Офиса президента Николаем Тищенко (Андрея Ермака он называет своим кумом). Еще 20 июня в Днепре охранники Тищенко в балаклавах избили и задержали неонациста из "Кракена" Дмитрия Павлова
- Здравствуйте, Иван Иванович. Вас беспокоит служба безопасности "Сбербанка".
- Здравствуйте.
- На вашем счету обнаружена подозрительная активность…
- Чей Крым?
- Регламент нашего банка не разрешает отвечать на такие вопросы…
Тут возможны варианты. Например – "это не имеет отношения к теме нашего разговора", "наш разговор записывается, я не могу отвечать на посторонние вопросы" и т.п.
Главное – у сотрудников украинских кол-центров однозначного ответа нет.
Подобная же ситуация в чатах социальных сетей (прежде всего, телеграма). Разумеется, в тех, которые модерируются. Тут надо понимать, что модерирование чатов – дело весьма затратное и по потребным человеко-часам, и по затратам нервов этих самых "человеко-часов". Поэтому, например, на телеграм-каналах нашего издания чатов изначально не было.
Евгений Тинянский интервью
5 июня, 06:18
Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с РоссиейСпециалист по информационным войнам, ополченец ДНР первой волны Евгений Тинянский рассказал изданию Украина.ру, почему бдительность граждан во время войны это не доносительство
Модераторы обычно задают такие вопросы, если у них появляются подозрения, что новый "чатланин" (распространённое название участников чата с ещё дотелеграмных времён) является провокатором ЦИПсО.
Тут надо отметить, что провокаторы эти могут быть более или менее сложно устроенными. Самые простые – боты, которые вкидывают в чат какую-то провокационную информацию (ну, например, про массовое изнасилование попугаев в Буче). Самые сложные – живые люди, которые пытаются втереться в доверие к участникам чата, а потом уже доносить соответствующие нарративы.
Ответы на вопрос о Крыме могут быть самые разные:
- Я не приемлю провокаций
- Ха-ха, а разве это работает?
- Не отвечаю на бессмысленные вопросы.
Эти ответы штампованные, встречаются у обладателей совершенно разных ников (ник-нейм – условное имя в сети) в совершенно разных чатах. Даже с поправкой на то, что персонажи могут быть одними и теми же, возникает впечатление, что фразы взяты из методичек.
30 мая, 17:43
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войныПолитолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
О том, что речь идёт именно о ЦИПсОшниках, становится известно из самых разных источников. В один из чатов дама совершенно случайно зашла со своего рабочего профиля – в райотделе СБУ…
Почему именно сотрудники украинских спецслужб не могут написать "Крым – это Россия", совершенно непонятно. Им ведь нужно ехать, а не шашечки. В смысле – внедриться в чат и вести в нём свою подрывную деятельность. Зачем же с самого начала попадаться в очевидную ловушку, выход из которой – бан?
Самый логичный вариант состоит в том, что сотрудник связан инструкцией, которая игры с идеологией запрещает – как в видах дисциплины самого сотрудника (сегодня признаешь Крым российским, а завтра задумаешься – почему в "демократической" Украине не назначены президентские выборы), так и в видах дальнейшей пропаганды. Ведь одно из важных направлений работы – настраивание граждан против жителей новых регионов под лозунгом "они там все криптобандеровцы, лучше их отдать Украине".
А ведь казалось бы – риторический вопрос, на который можно ответить только "а вы что, действительно не знаете?"
* Внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
О некоторых интересных аспектах информационной войны можно прочитать в статье Сергея Зуева "Почему появился двойник Украина.ру, или Об информационной войне в контексте украинского конфликта"
 
МненияУкраинаКрымРоссияСБУинформационная войнаЦИПсО
 
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