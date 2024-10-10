Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ - 10.10.2024 Украина.ру
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Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ
Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ - 10.10.2024 Украина.ру
Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ
Службы безопасности международного информационного агентства "Россия Сегодня" отразили массированную атаку хакеров на ресурсы РИА Новости, Sputnik и Украина.ру
2024-10-10T16:22
2024-10-10T16:33
новости
россия
владимир путин
украина.ру
хакер
атака
сми
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Издание Украина.ру подверглось атаке прямо во время форсайт-форума "Хочу жить в России!", где эксперты говорили об иностранцах, которые выбрали жизнь в России, он-лайн сервисы издания подверглись массированной хакерской атаке.Параллельно телеграм-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости" опубликовал информацию о том, что, что сотрудникам ВГТРК задерживают зарплату из-за масштабной хакерской атаки, которая обрушила работу вещания и внутренние сервисы. К слову, буквально несколько дней назад то же самое случилось и с ВГТРК, радио "Маяк", "Вести FM" и другими российскими изданиями.Чуть позже украинский телеграм-канал "Бабель" сообщил, что российские телеканалы атаковали украинские хакеры, пожелавшие остаться неизвестными."Работники этих медиакомпаний жалуются, что вся информация на серверах вместе с резервными копиями уничтожена, а онлайн-вещание и внутренние сервисы не работают. Ответственность за кибератаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF*", - говорилось в публикации канала.*sudo rm -rf - команда для удаления древа каталогов в Linux от имени суперпользователя root.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Об этой и других темах форума читайте в материалах Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России и Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить.
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новости, россия, владимир путин, украина.ру, хакер, атака, сми
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, хакер, атака, СМИ

Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ

16:22 10.10.2024 (обновлено: 16:33 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Читать в
Службы безопасности международного информационного агентства "Россия Сегодня" отразили массированную атаку хакеров на ресурсы РИА Новости, Sputnik и Украина.ру
Издание Украина.ру подверглось атаке прямо во время форсайт-форума "Хочу жить в России!", где эксперты говорили об иностранцах, которые выбрали жизнь в России, он-лайн сервисы издания подверглись массированной хакерской атаке.
Параллельно телеграм-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости" опубликовал информацию о том, что, что сотрудникам ВГТРК задерживают зарплату из-за масштабной хакерской атаки, которая обрушила работу вещания и внутренние сервисы.
К слову, буквально несколько дней назад то же самое случилось и с ВГТРК, радио "Маяк", "Вести FM" и другими российскими изданиями.
Чуть позже украинский телеграм-канал "Бабель" сообщил, что российские телеканалы атаковали украинские хакеры, пожелавшие остаться неизвестными.
"Работники этих медиакомпаний жалуются, что вся информация на серверах вместе с резервными копиями уничтожена, а онлайн-вещание и внутренние сервисы не работают. Ответственность за кибератаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF*", - говорилось в публикации канала.
*sudo rm -rf - команда для удаления древа каталогов в Linux от имени суперпользователя root.
7 октября, 13:56
"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРККоллективный Запад, который очень любит "впрягаться" за права журналистов и свободу слова, включая Госдепартамент, Даунинг-стрит, ОБСЕ и Совет Европы, должны были отреагировать на хакерскую атаку на ВГТРК. Однако этого не произошло и не произойдет. Такое заявление 7 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Об этой и других темах форума читайте в материалах Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России и Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраина.рухакератакаСМИ
 
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