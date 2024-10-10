https://ukraina.ru/20241010/1058012178.html

Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ

Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ - 10.10.2024 Украина.ру

Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ

Службы безопасности международного информационного агентства "Россия Сегодня" отразили массированную атаку хакеров на ресурсы РИА Новости, Sputnik и Украина.ру

2024-10-10T16:22

2024-10-10T16:22

2024-10-10T16:33

новости

россия

владимир путин

украина.ру

хакер

атака

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333491_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_802431e69dac3209b7b10e0161028f6e.jpg

Издание Украина.ру подверглось атаке прямо во время форсайт-форума "Хочу жить в России!", где эксперты говорили об иностранцах, которые выбрали жизнь в России, он-лайн сервисы издания подверглись массированной хакерской атаке.Параллельно телеграм-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости" опубликовал информацию о том, что, что сотрудникам ВГТРК задерживают зарплату из-за масштабной хакерской атаки, которая обрушила работу вещания и внутренние сервисы. К слову, буквально несколько дней назад то же самое случилось и с ВГТРК, радио "Маяк", "Вести FM" и другими российскими изданиями.Чуть позже украинский телеграм-канал "Бабель" сообщил, что российские телеканалы атаковали украинские хакеры, пожелавшие остаться неизвестными."Работники этих медиакомпаний жалуются, что вся информация на серверах вместе с резервными копиями уничтожена, а онлайн-вещание и внутренние сервисы не работают. Ответственность за кибератаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF*", - говорилось в публикации канала.*sudo rm -rf - команда для удаления древа каталогов в Linux от имени суперпользователя root.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Об этой и других темах форума читайте в материалах Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России и Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить.

https://ukraina.ru/20241007/1057932931.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, украина.ру, хакер, атака, сми