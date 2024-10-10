"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство - 10.10.2024 Украина.ру
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"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство
"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство - 10.10.2024 Украина.ру
"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство
Государственная дума РФ не рассматривает законопроект о запрете иметь двойное гражданство. Этот слух распространяют на Западе, чтобы запугать тех своих граждан, которые решили переехать в Россию. Эта информация 10 октября была озвучена на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру
2024-10-10T15:55
2024-10-10T15:55
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гражданство
двойное гражданство
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Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский задал на мероприятии вопрос депутату ГД РФ Марие Бутиной, о том, соответствуют ли действительности слухи о том, что российский парламент планирует отмену разрешения иметь двойное гражданство.Она уточнила, что недавний указ президента РФ Владимира Путина о помощи иностранцам, разделяющим российские ценности, "не раздает гражданство", но и не заставляет от него отказываться.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
https://ukraina.ru/20241010/1058005388.html
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новости, россия, мария бутина, запад, украина.ру, владимир путин, госдума, гражданство, двойное гражданство
Новости, Россия, Мария Бутина, Запад, Украина.ру, Владимир Путин, Госдума, гражданство, двойное гражданство

"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство

15:55 10.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота пункта временного размещения для жителей Херсонской области в Анапе
Работа пункта временного размещения для жителей Херсонской области в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Государственная дума РФ не рассматривает законопроект о запрете иметь двойное гражданство. Этот слух распространяют на Западе, чтобы запугать тех своих граждан, которые решили переехать в Россию. Эта информация 10 октября была озвучена на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру
Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский задал на мероприятии вопрос депутату ГД РФ Марие Бутиной, о том, соответствуют ли действительности слухи о том, что российский парламент планирует отмену разрешения иметь двойное гражданство.
"Это фейк, я специально запрашивала, ни в одном из комитетов обсуждения такого законопроекта нет, он никуда не проходил. Ко мне часто обращаются переселенцы ровно с таким же вопросом. Я вам очень благодарна, что мы это озвучили сейчас публично, потому что я неоднократно писала, но понятно, что я не могу охватить всю аудиторию. Сейчас таких обсуждений не ведется, но вы должны понимать, что на протяжении всей истории с нашими попытками привлечь иностранных специалистов очень сильно боролись западные страны, поэтому мы ожидаем еще и не такие фейки, поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию", - ответила Бутина.
Она уточнила, что недавний указ президента РФ Владимира Путина о помощи иностранцам, разделяющим российские ценности, "не раздает гражданство", но и не заставляет от него отказываться.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
12:32
Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победаТот факт, что иностранцы сейчас активно переселяются в Россию – это ее моральная победа. С другой стороны, это и вызов для страны: не все едут с добрыми намерениями
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.
Коллаж: Хочу жить в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
06:35
Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу
Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
 
НовостиРоссияМария БутинаЗападУкраина.руВладимир ПутинГосдумагражданстводвойное гражданство
 
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