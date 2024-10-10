"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота пункта временного размещения для жителей Херсонской области в Анапе
Государственная дума РФ не рассматривает законопроект о запрете иметь двойное гражданство. Этот слух распространяют на Западе, чтобы запугать тех своих граждан, которые решили переехать в Россию. Эта информация 10 октября была озвучена на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру
Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский задал на мероприятии вопрос депутату ГД РФ Марие Бутиной, о том, соответствуют ли действительности слухи о том, что российский парламент планирует отмену разрешения иметь двойное гражданство.
"Это фейк, я специально запрашивала, ни в одном из комитетов обсуждения такого законопроекта нет, он никуда не проходил. Ко мне часто обращаются переселенцы ровно с таким же вопросом. Я вам очень благодарна, что мы это озвучили сейчас публично, потому что я неоднократно писала, но понятно, что я не могу охватить всю аудиторию. Сейчас таких обсуждений не ведется, но вы должны понимать, что на протяжении всей истории с нашими попытками привлечь иностранных специалистов очень сильно боролись западные страны, поэтому мы ожидаем еще и не такие фейки, поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию", - ответила Бутина.
Она уточнила, что недавний указ президента РФ Владимира Путина о помощи иностранцам, разделяющим российские ценности, "не раздает гражданство", но и не заставляет от него отказываться.
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
06:35Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу