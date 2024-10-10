https://ukraina.ru/20241010/1058011789.html

"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство

"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство - 10.10.2024 Украина.ру

"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство

Государственная дума РФ не рассматривает законопроект о запрете иметь двойное гражданство. Этот слух распространяют на Западе, чтобы запугать тех своих граждан, которые решили переехать в Россию. Эта информация 10 октября была озвучена на форсайт-форуме "Хочу жить в России!", организованном мультимедийным изданием Украина.ру

2024-10-10T15:55

2024-10-10T15:55

2024-10-10T15:55

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Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский задал на мероприятии вопрос депутату ГД РФ Марие Бутиной, о том, соответствуют ли действительности слухи о том, что российский парламент планирует отмену разрешения иметь двойное гражданство.Она уточнила, что недавний указ президента РФ Владимира Путина о помощи иностранцам, разделяющим российские ценности, "не раздает гражданство", но и не заставляет от него отказываться.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.

https://ukraina.ru/20241010/1058005388.html

https://ukraina.ru/20241010/1057965275.html

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новости, россия, мария бутина, запад, украина.ру, владимир путин, госдума, гражданство, двойное гражданство