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СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области

СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области - 10.10.2024 Украина.ру

СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Грузии, участвующего в интервенции ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает Следком РФ.

2024-10-10T17:30

2024-10-10T17:30

2024-10-10T17:31

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"Гражданин Грузии Георгий Кесарели подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также совершении ряда иных преступлений", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи установили, что Кесарели длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наёмников для их использования в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации."Кроме того, Кесарели лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - констатировали в СК РФ.Российские следователи выяснили, что Кесарели и иные представители наёмнических формирований, действуя вместе с представителями вооружённых формирований Украины, в конце августа 2024 года незаконно пересекли российскую границу и вторглись на территорию Курской области. При этом наёмники были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, использовали взрывные устройства и военную технику."После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - отметили в Следкоме.Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследования будут установлены все обстоятельства преступлений наёмников и других причастных лиц.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Тем временем Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в пленТакже в новостях: Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк

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новости, россия, курская область, грузия, ск рф, всу, военные преступления, иностранные наемники, бывший ссср, кто