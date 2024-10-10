СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области - 10.10.2024 Украина.ру
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СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области
СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области - 10.10.2024 Украина.ру
СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области
Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Грузии, участвующего в интервенции ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает Следком РФ.
2024-10-10T17:30
2024-10-10T17:31
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"Гражданин Грузии Георгий Кесарели подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также совершении ряда иных преступлений", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи установили, что Кесарели длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наёмников для их использования в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации."Кроме того, Кесарели лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - констатировали в СК РФ.Российские следователи выяснили, что Кесарели и иные представители наёмнических формирований, действуя вместе с представителями вооружённых формирований Украины, в конце августа 2024 года незаконно пересекли российскую границу и вторглись на территорию Курской области. При этом наёмники были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, использовали взрывные устройства и военную технику."После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - отметили в Следкоме.Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследования будут установлены все обстоятельства преступлений наёмников и других причастных лиц.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Тем временем Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в пленТакже в новостях: Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
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новости, россия, курская область, грузия, ск рф, всу, военные преступления, иностранные наемники, бывший ссср, кто
Новости, Россия, Курская область, Грузия, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, иностранные наемники, бывший СССР, КТО

СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области

17:30 10.10.2024 (обновлено: 17:31 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из Грузии, участвующего в интервенции ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает Следком РФ.
"Гражданин Грузии Георгий Кесарели подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также совершении ряда иных преступлений", - сказано в официальном сообщении.
Российские следователи установили, что Кесарели длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наёмников для их использования в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации.
"Кроме того, Кесарели лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - констатировали в СК РФ.
Российские следователи выяснили, что Кесарели и иные представители наёмнических формирований, действуя вместе с представителями вооружённых формирований Украины, в конце августа 2024 года незаконно пересекли российскую границу и вторглись на территорию Курской области. При этом наёмники были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, использовали взрывные устройства и военную технику.
"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - отметили в Следкоме.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. При расследования будут установлены все обстоятельства преступлений наёмников и других причастных лиц.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Тем временем Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен
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НовостиРоссияКурская областьГрузияСК РФВСУВоенные преступленияиностранные наемникибывший СССРКТО
 
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