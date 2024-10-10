Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима - 10.10.2024 Украина.ру
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Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима
Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима - 10.10.2024 Украина.ру
Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима
На сегодняшний день в миграционной политике РФ существует перекос, когда русские люди формально делятся по сортам. Есть и другие проблемы, решение которых нужно искать в общественном пространстве, однако очевидно, что желание миллионов человек переехать в Россию - совсем не на руку Киеву
2024-10-10T17:31
2024-10-10T17:36
новости
россия
украина
киев
павел волков
лариса шеслер
украина.ру
киевский режим
пропаганда
украинцы
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Такое мнение на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, озвучил руководитель проектов Украина.ру Павел Волков.С мнением, что миллионы украинцев портят киевские нарративы, согласилась и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Однако, отметила она, отказы УФМС бывают обоснованы."Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
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новости, россия, украина, киев, павел волков, лариса шеслер, украина.ру, киевский режим, пропаганда, украинцы
Новости, Россия, Украина, Киев, Павел Волков, Лариса Шеслер, Украина.ру, киевский режим, пропаганда, украинцы

Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима

17:31 10.10.2024 (обновлено: 17:36 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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На сегодняшний день в миграционной политике РФ существует перекос, когда русские люди формально делятся по сортам. Есть и другие проблемы, решение которых нужно искать в общественном пространстве, однако очевидно, что желание миллионов человек переехать в Россию - совсем не на руку Киеву
Такое мнение на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, озвучил руководитель проектов Украина.ру Павел Волков.

"То, что Россия- страна №1 по количеству украинских беженцев, говорит против главного украинского нарратива о том, что там ведется борьба против российского вторжения. Там идет гражданский конфликт. Поэтому нужно рассказывать, что украинцы едут к нам. Люди, которые едут к нам, не переселенцы, а беженцы", - сказал Волков, уточнив, что далеко не все, кто едут в Россию с Украины, являются украинцами. Это также русские, евреи, греки и представители многих других наций.

С мнением, что миллионы украинцев портят киевские нарративы, согласилась и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Однако, отметила она, отказы УФМС бывают обоснованы.
"Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".
Иван Скориков
16:37
Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцевТезис о том, что "все, кто хотел в Россию, уже приехали" – неверен, и сейчас Москве стоит подумать не только о судьбах украинцев, которые пытаются стать гражданами РФ, но и тех из них, кто оказался в третьих странах
Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевПавел ВолковЛариса ШеслерУкраина.рукиевский режимпропагандаукраинцы
 
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