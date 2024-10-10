Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима

Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев

Тезис о том, что "все, кто хотел в Россию, уже приехали" – неверен, и сейчас Москве стоит подумать не только о судьбах украинцев, которые пытаются стать гражданами РФ, но и тех из них, кто оказался в третьих странах