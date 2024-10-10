Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима
17:31 10.10.2024 (обновлено: 17:36 10.10.2024)
На сегодняшний день в миграционной политике РФ существует перекос, когда русские люди формально делятся по сортам. Есть и другие проблемы, решение которых нужно искать в общественном пространстве, однако очевидно, что желание миллионов человек переехать в Россию - совсем не на руку Киеву
Такое мнение на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, озвучил руководитель проектов Украина.ру Павел Волков.
"То, что Россия- страна №1 по количеству украинских беженцев, говорит против главного украинского нарратива о том, что там ведется борьба против российского вторжения. Там идет гражданский конфликт. Поэтому нужно рассказывать, что украинцы едут к нам. Люди, которые едут к нам, не переселенцы, а беженцы", - сказал Волков, уточнив, что далеко не все, кто едут в Россию с Украины, являются украинцами. Это также русские, евреи, греки и представители многих других наций.
С мнением, что миллионы украинцев портят киевские нарративы, согласилась и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Однако, отметила она, отказы УФМС бывают обоснованы.
"Конечно, можно понять тех, кто охраняет безопасность РФ. Среди украинцев, по статистике, около 10% людей, активно ненавидящих Россию. Это не меньше 2 млн человек – опасное количество. Поэтому предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан", - сказала Шеслер, резюмировав, что "русские это не те, у кого русские родители, а те, у кого русские дети".
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