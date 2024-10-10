https://ukraina.ru/20241010/1057982849.html

Дальневосточная Украина Виктора Пальмова

Дальневосточная Украина Виктора Пальмова - 10.10.2024 Украина.ру

Дальневосточная Украина Виктора Пальмова

Украинский авангард 1920-30-х годов подарил миру множество ярких имён, которые, в большинстве, были надёжно забыты со сменой государственной парадигмы в области искусства во второй половине 30-х. А после того, как их вспомнили в 90-е, они опять не попали в тренд – мода на авангард давно прошла. Одним из таких ярких неудачников был Виктор Пальмов

2024-10-10T16:00

2024-10-10T16:00

2024-10-10T16:00

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Родился будущий художник 10 октября 1888 года в Самаре. Отец его, Никандр Викторович, служил преподавателем духовной семинарии. Сама фамилия Пальмов – "семинарская", поскольку пальма является библейским деревом. Мать, Мария Григорьевна, в девичестве Разумовская, также из священнической семьи. К графам Разумовским отношения не имела – род по мужской линии пресёкся ещё в начале XIX века.Пальмов учился в Пензенском художественном училище, а в 1911-14 годах – в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Там он окончил курс Константина Коровина (иногда этого художника называют "русским импрессионистом", хотя само по себе этот термин скорее публицистический, чем искусствоведческий). Звание художника получил в 1915 году за картину "Портрет друга".Уже в московский период он познакомился с футуристами – Владимиром Маяковским, Владимиром Каменским и, главное, Давидом Бурлюком. Последний оказал огромное влияние на мировоззрение художника и вызвал в нём интерес к Украине.После окончания училища Пальмов был мобилизован в действующую армию и полтора года провёл на фронте.После смерти отца Пальмов уезжает на Дальний Восток. Там он работает учителем, а потом становится… украинским художником. Это не так удивительно, если вспомнить что Дальний Восток, точнее одна из территорий Приморья – Зелёный клин, местность расселения украинцев. Ещё в 1960-е годы, по воспоминаниям отца автора статьи, не только в сёлах, но и в некоторых небольших городах преобладающим наречием был украинский суржик.В 1919-20 годах Пальмов сотрудничает с Отделом ИЗО Наркомпроса Дальневосточной республики, преподает в Читинском художественно-промышленном техникуме, подрабатывает художником-оформителем в театрах.В это время он входит в объединение "Зелёная кошка" в Хабаровске и в футуристическую литературно-художественную группу "Творчество" во Владивостоке. Картины Пальмова дальневосточного периода изображают вполне узнаваемое украинское село с мазанками и журавлями. Только – дальневосточное.Совместно с Бурлюком Пальмов в 1920-21 года проезжает по Сибири с "1-й выставкой русских художников", на которой было представлено около 500 полотен (в стране вообще-то идёт гражданская война…) и посещает Японию (Токио, Иокогама, Осака), где знакомится с местными футуристами. Его картина "Украинское село зимой" на одной из выставок в Японии удостоилась золотой медали, а изображённая на переднем плане схематическая собака стала своеобразной визитной карточкой художника.Правда, приобретённый там опыт оказался не особенно актуален – в Москве, куда Пальмов приехал после Японии (Бурлюк отправился в США, Пальмов же совершил вояж по Корее и Манчжурии), самой востребованной его работой стала роспись общественных бань – простая покраска стоила дороже (нечто в этом духе отражено в советском фильме "Бронзовая птица", где художественное оформление клуба поручают художнику анархо-футуристу).В 1923 году Пальмова приглашают на должность профессора Киевского Художественного Института по кафедре живописи. Тут уже преподают такие крупные фигуры как Вадим Меллер, Александр Богомазов и основоположник художественного конструктивизма Владимир Татлин. Здесь он создает вторую серию своих произведений, воспевающих труд.Одновременно Пальмов сотрудничает с московским журналом ЛЕФ, вокруг которого группировались представители российского авангарда 1920-х годов. В 1925 году художник, вместе в Давидом Бурлюком, Вадимом Меллером, Василием Ермиловым, Александром Богомазовым и Александром Хвостенко-Хвостовым, вступает в Ассоциацию революционного искусства Украины. В 1927 году он, совместно с Марком Эпштейном и Анатолием Петрицким, создаёт Украинский союз художников. Вообще в разное время он входит во множество художественных объединений, включая Ассоциацию художников Червонной Украины, Объединение современных художников Украины, общество "Клич" (Сергиев Посад) и т.п.В 1924 году он провёл свою персональную выставку в Москве, о нём даже была выпущена брошюра, а в 1925 году Пальмов, совместно с архитектором и скульптором Антоном Лавинским, участвует в оформлении советского павильона на Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности в Париже.Пальмов много экспериментировал. Он писал, что "прошёл через школу натурализма, импрессионизма, немного кубизма, много футуризма". Однако в конце концов, основываясь на кубофутуризме и неопримитивизме, он в конце концов выработал собственный стиль, который получил название "цветистость". Обосновывая его, Пальмов писал:"Зачем уничтожать и портить прекрасный цветной материал, который дают краски, только что добытые из тюбы? И я решил заняться цветописью вместо живописи. Обрабатывать цвет, а не переделывать его на иллюзорную действительность стало моей задачей. Однако, свою цветопись я не сделал абстрактном, я не пошёл по пути безречевой живописи. Сюжет и дело входят как составные части моей картины, но не как главные действенные силы, а как дополнительные вспомогательные моменты для цвета, который играет в моих картинах всегда первую и основную роль. (…) Цвет в моих картинах всегда пользуется неоспоримой автономностью и имеет свой собственный язык, свои собственные средства влияния". Более того, сам предмет выглядит "лишь как символ, как графический намёк".В высшей степени оригинально трактует Пальмов понятие "реализм":"Когда цвет оказывает влияние, воспринимается эмоционально, то есть, формально присутствуют элементы художественного реализма, значит, картина является реальной".Т.е., "реализм" рассматривается с точки зрения реальности вызываемой картиной эмоции, а вовсе не реалистичностью изображения.Занимается он и скульптурой – руководит деревообрабатывающими мастерскими. Впрочем, он и свои полотна пытался "скульптулизировать", дополняя холст и краску, например, стеклом или фольгой.Дополнительным средством воздействия на эмоциональную сферу зрителя было использование детской манеры рисования. Искусствовед Дмитрий Горбачёв указывает, что Пальмов "не только в детской манере на своих полотнах писал, он даже подписывал часто свои картины, как их подписал бы ребенок: наивно и безграмотно".Умер в Киеве 7 июля 1929 года в результате неудачной операции (бытует легенда, что его специально "зарезали", как Фрунзе). Похоронен на Лукьяновском кладбище.Дом, где жил Пальмов на улице Львовской (Артёма, Сечевых стрельцов) цел, но об этом знают только экскурсоводы, показывающие интересующимся историческую местность Киева Кудрявец.

https://ukraina.ru/20231026/1050435560.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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