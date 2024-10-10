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Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"

Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине" - 10.10.2024 Украина.ру

Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"

Владимир Зеленский прибыл в Париж для переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Визит проходит в рамках европейского турне с целью сбора военной и финансовой помощи Запада для Украины.

2024-10-10T18:35

2024-10-10T18:35

2024-10-10T18:35

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"Зеленский стремится получить военную и финансовую поддержку в ходе 48-часовой поездки в Лондон, Париж , Рим и Берлин на фоне опасений сокращения поддержки, если Дональд Трамп станет президентом США в следующем месяце", - сообщает телеканал France24.Утром 10 октября прибыл в Лондон, где также провёл переговоры. Зеленский заявил, что изложил свой план по разгрому российских войск на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте."Елисейский дворец заявил, что переговоры с Зеленским станут для Макрона возможностью "подтвердить решимость Франции продолжать оказывать в долгосрочной перспективе и совместно со всеми своими партнёрами непоколебимую поддержку Украине и украинскому народу", - сказано в сообщении телеканала.Отмечено, что переговоры состоялись после того, как в среду Макрон совершил весьма необычный визит в военный лагерь на востоке Франции. Там французский лидер встретился с украинскими военнослужащими из бригады, которая обучается и оснащается Францией."Французская армия проводит на территории Франции подготовку 2300 солдат из бригады имени Анны Киевской, названной в честь киевской принцессы, вышедшей замуж за французского короля XI века Генриха I", - сказано в сообщении французского телеканала.В свою очередь телеграм-канал "Милитарист" обратил внимание на бронированную Toyota Land Cruiser в кортеже Зеленского. Также примечательным было и поведение Эммануэля Макрона."По пути в помещение Макрон несколько раз мягко погладил его по спине", - отметил телеграм-канал, опубликовав соответствующую видеозапись.Ранее украинские националисты предприняли ряд действий, чтобы упоминания об известных русских было заменено в западных СМИ, картинных галереях, справочниках и научной литературе. Таким образом Анна Ярославна - королева Франции, дочь Ярослава Мудрого и жена французского короля Генриха I стала позиционироваться "киевской" и "украинской". Сама княжна считала себя русской и во Франции считали так же, о чём свидетельствует факты и источники.Подробнее тему рассмотрел Алексей Стаценко в публикации Анна Русская или Ганна Киевская? Что мы знаем о дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой Франции

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новости, франция, париж, лондон, эммануэль макрон, владимир зеленский, ярослав мудрый, нато, военная помощь, сво, украина, украина-нато, украина-ес, украинские националисты, украинские мифы, исторические мифы