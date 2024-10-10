https://ukraina.ru/20241010/1058012327.html

Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами

Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами - 10.10.2024 Украина.ру

Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами

Россия всегда принимала людей, которые искали свободу, однако сейчас, на фоне украинских событий, эта история приобрела новые смыслы, так как за границей РФ оказались русские, волей случая оказавшиеся гражданами Украины

2024-10-10T16:26

2024-10-10T16:26

2024-10-10T16:26

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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, заявил историк, политолог, журналист, который ранее руководил украинским филиалом института стран СНГ в Киеве, а также центром евразийских исследований в Гааге Владимир Корнилов.Он отметил, что тема миграции во все времена была сложной, но сейчас, когда перед Россией стоят новые задачи и угрозы, становится все сложнее находить баланс между национальной безопасностью и задачей защитить права людей, которые волей случая оказались на Украине.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.

https://ukraina.ru/20241010/1058011370.html

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