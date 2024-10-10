Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами - 10.10.2024 Украина.ру
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Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами
Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами - 10.10.2024 Украина.ру
Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами
Россия всегда принимала людей, которые искали свободу, однако сейчас, на фоне украинских событий, эта история приобрела новые смыслы, так как за границей РФ оказались русские, волей случая оказавшиеся гражданами Украины
2024-10-10T16:26
2024-10-10T16:26
новости
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паспорт
гражданство
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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, заявил историк, политолог, журналист, который ранее руководил украинским филиалом института стран СНГ в Киеве, а также центром евразийских исследований в Гааге Владимир Корнилов.Он отметил, что тема миграции во все времена была сложной, но сейчас, когда перед Россией стоят новые задачи и угрозы, становится все сложнее находить баланс между национальной безопасностью и задачей защитить права людей, которые волей случая оказались на Украине.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
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новости, корнилов, россия, украина, запад, украина.ру, владимир путин, снг, паспорт, гражданство
Новости, Корнилов, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, Владимир Путин, СНГ, паспорт, гражданство

Корнилов: открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать про русских с украинскими паспортами

16:26 10.10.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкФорсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру"
Форсайт-форум Хочу жить в России!, организованный мультимедийным изданием Украина.ру - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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Россия всегда принимала людей, которые искали свободу, однако сейчас, на фоне украинских событий, эта история приобрела новые смыслы, так как за границей РФ оказались русские, волей случая оказавшиеся гражданами Украины
Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, заявил историк, политолог, журналист, который ранее руководил украинским филиалом института стран СНГ в Киеве, а также центром евразийских исследований в Гааге Владимир Корнилов.
Он отметил, что тема миграции во все времена была сложной, но сейчас, когда перед Россией стоят новые задачи и угрозы, становится все сложнее находить баланс между национальной безопасностью и задачей защитить права людей, которые волей случая оказались на Украине.
"Россия - это привлекательное место, мы должны его делать привлекательным. Мы действительно должны решать и свою демографическую проблему, не просто призывая людей рожать, но и открывая новые возможности для тех людей, которые считают Россию своим Отечеством, страной, которая близка им по духу, по ценностям, по моральным качествам, по защите свобод религиозных, нравственных и так далее. Мы должны этот баланс находить и главное не перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону: мы не должны забывать открывая двери для тех, кто ищет свободы в России из стран Запада с тем, чтобы ущемлять интересы и права граждан наших соотечественников, русских людей, которые имеют паспорта Украины и хотят от них избавиться", - сказал Корнилов.
С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.
Лариса Шеслер. Фото: РИА Новости
15:49
Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратитьРоссийская миграционная политика порой крайне жесткая и требует смягчения, например, в части права иностранцев на оспаривание решений, однако учитывая число украинских "патриотов", ненавидящих Россию, предосторожности и отказ некоторым во въезде оправдан
Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
 
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