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Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico

Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico - 10.10.2024 Украина.ру

Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico

Россия медленно, но уверенно добивается успехов в спецоперации. Ситуацию на фронте проанализировало издание Politico

2024-10-10T15:43

2024-10-10T15:43

2024-10-10T15:43

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"За последние несколько месяцев российские войска захватили территорию на востоке Украины, захватив несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали... Тяжелые и кровавые завоевания приближаются к Красноармейску (Покровску) в Донбассе, крупному транспортному узлу для украинских войск на передовой. Потеря города станет серьезным ударом для украинских войск", - говорится в материале.Издание назвало успехи российских военных наиболее устойчивыми и значительными с начала спецоперации в феврале 2022 года.Издание отметило, что украинское правительство бросило войска, чтобы заполнить бреши на своих линиях фронта, однако ВСУ продолжают отступать, "не имея возможности в полной мере отразить российские атаки"."Президент Владимир Зеленский навязывает свой "план победы" лидерам в Вашингтоне и Европе, но ему не удалось вызвать особого энтузиазма в отношении его ключевых положений", - добавили в материале.Также о ситуации на фронте - в материале Кирилла Курбатова Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, спецоперация, сво, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины