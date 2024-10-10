https://ukraina.ru/20241010/1058010834.html
Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico - 10.10.2024 Украина.ру
Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
Россия медленно, но уверенно добивается успехов в спецоперации. Ситуацию на фронте проанализировало издание Politico
2024-10-10T15:43
2024-10-10T15:43
2024-10-10T15:43
новости
спецоперация
сво
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
politico
вооруженные силы украины
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"За последние несколько месяцев российские войска захватили территорию на востоке Украины, захватив несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали... Тяжелые и кровавые завоевания приближаются к Красноармейску (Покровску) в Донбассе, крупному транспортному узлу для украинских войск на передовой. Потеря города станет серьезным ударом для украинских войск", - говорится в материале.Издание назвало успехи российских военных наиболее устойчивыми и значительными с начала спецоперации в феврале 2022 года.Издание отметило, что украинское правительство бросило войска, чтобы заполнить бреши на своих линиях фронта, однако ВСУ продолжают отступать, "не имея возможности в полной мере отразить российские атаки"."Президент Владимир Зеленский навязывает свой "план победы" лидерам в Вашингтоне и Европе, но ему не удалось вызвать особого энтузиазма в отношении его ключевых положений", - добавили в материале.Также о ситуации на фронте - в материале Кирилла Курбатова Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сво, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины
Новости, Спецоперация, СВО, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Politico, Вооруженные силы Украины
Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
Россия медленно, но уверенно добивается успехов в спецоперации. Ситуацию на фронте проанализировало издание Politico
"За последние несколько месяцев российские войска захватили территорию на востоке Украины, захватив несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали... Тяжелые и кровавые завоевания приближаются к Красноармейску (Покровску) в Донбассе, крупному транспортному узлу для украинских войск на передовой. Потеря города станет серьезным ударом для украинских войск", - говорится в материале.
Издание назвало успехи российских военных наиболее устойчивыми и значительными с начала спецоперации в феврале 2022 года.
Издание отметило, что украинское правительство бросило войска, чтобы заполнить бреши на своих линиях фронта, однако ВСУ продолжают отступать, "не имея возможности в полной мере отразить российские атаки".
"Президент Владимир Зеленский навязывает свой "план победы" лидерам в Вашингтоне и Европе, но ему не удалось вызвать особого энтузиазма в отношении его ключевых положений", - добавили в материале.