Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico - 10.10.2024 Украина.ру
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Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico - 10.10.2024 Украина.ру
Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
Россия медленно, но уверенно добивается успехов в спецоперации. Ситуацию на фронте проанализировало издание Politico
2024-10-10T15:43
2024-10-10T15:43
новости
спецоперация
сво
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
politico
вооруженные силы украины
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"За последние несколько месяцев российские войска захватили территорию на востоке Украины, захватив несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали... Тяжелые и кровавые завоевания приближаются к Красноармейску (Покровску) в Донбассе, крупному транспортному узлу для украинских войск на передовой. Потеря города станет серьезным ударом для украинских войск", - говорится в материале.Издание назвало успехи российских военных наиболее устойчивыми и значительными с начала спецоперации в феврале 2022 года.Издание отметило, что украинское правительство бросило войска, чтобы заполнить бреши на своих линиях фронта, однако ВСУ продолжают отступать, "не имея возможности в полной мере отразить российские атаки"."Президент Владимир Зеленский навязывает свой "план победы" лидерам в Вашингтоне и Европе, но ему не удалось вызвать особого энтузиазма в отношении его ключевых положений", - добавили в материале.Также о ситуации на фронте - в материале Кирилла Курбатова Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, спецоперация, сво, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины
Новости, Спецоперация, СВО, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Politico, Вооруженные силы Украины

Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico

15:43 10.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия медленно, но уверенно добивается успехов в спецоперации. Ситуацию на фронте проанализировало издание Politico
"За последние несколько месяцев российские войска захватили территорию на востоке Украины, захватив несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали... Тяжелые и кровавые завоевания приближаются к Красноармейску (Покровску) в Донбассе, крупному транспортному узлу для украинских войск на передовой. Потеря города станет серьезным ударом для украинских войск", - говорится в материале.
Издание назвало успехи российских военных наиболее устойчивыми и значительными с начала спецоперации в феврале 2022 года.
Издание отметило, что украинское правительство бросило войска, чтобы заполнить бреши на своих линиях фронта, однако ВСУ продолжают отступать, "не имея возможности в полной мере отразить российские атаки".
"Президент Владимир Зеленский навязывает свой "план победы" лидерам в Вашингтоне и Европе, но ему не удалось вызвать особого энтузиазма в отношении его ключевых положений", - добавили в материале.
Также о ситуации на фронте - в материале Кирилла Курбатова Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиСпецоперацияСВОРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийPoliticoВооруженные силы Украины
 
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