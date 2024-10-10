Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1058013049.html
Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР - 10.10.2024 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР
Спасатели ЛНР подверглись атаке украинских БПЛА в Лисичанске. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.
2024-10-10T17:29
2024-10-10T17:29
новости
луганская народная республика
россия
лисичанск
мчс
всу
военные преступления
спасатель
пожарные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053083750_0:332:3008:2024_1920x0_80_0_0_b2712ee17108b9eb0a88f645e31c5f77.jpg
"Сегодня в 12:40 во время возвращения в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, сотрудников МЧС России атаковал беспилотник. К счастью, личный состав не пострадал, успев укрыться в безопасном месте", - сказано в официальном сообщении.По информации МЧС ЛНР, в результате инцидента повреждения получила трехколенная лестница и автоцистерна.Больше новостей в обзоре Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября
луганская народная республика
россия
лисичанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053083750_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_d11c06059d61dba06d621bacd5a58ff2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, луганская народная республика, россия, лисичанск, мчс, всу, военные преступления, спасатель, пожарные
Новости, Луганская Народная Республика, Россия, Лисичанск, МЧС, ВСУ, Военные преступления, спасатель, пожарные

Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР

17:29 10.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Спасатели ЛНР подверглись атаке украинских БПЛА в Лисичанске. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.
"Сегодня в 12:40 во время возвращения в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, сотрудников МЧС России атаковал беспилотник. К счастью, личный состав не пострадал, успев укрыться в безопасном месте", - сказано в официальном сообщении.
По информации МЧС ЛНР, в результате инцидента повреждения получила трехколенная лестница и автоцистерна.
Больше новостей в обзоре Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября
 
НовостиЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛисичанскМЧСВСУВоенные преступленияспасательпожарные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Лондон-Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"
18:26Заложники в Судже, Зеленский не хочет мира. Итоги 10 октября на Украине
18:04МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России"
18:00Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам
17:31Обозреватель Украина.ру: Массовое переселение украинцев в Россию ломает пропаганду киевского режима
17:30СК РФ разыскивает грузинского наёмника в Курской области
17:29Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР
17:28Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября
17:26"Чей Крым?" Социологическое наблюдение в социальных сетях
16:37Отделить зерна от плевел, или при чем тут ВСУ: Скориков о миграционной политике РФ в отношении украинцев
16:36В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон
16:26Корнилов: Открывая двери для иностранцев с Запада, не стоит забывать о русских с украинскими паспортами
16:22Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ
16:10Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси
16:06Военнослужащие ВСУ в Курской области снова сдались в плен
16:00Дальневосточная Украина Виктора Пальмова
15:55"Ожидаем еще и не такое": Бутина ответила, собираются ли в России запретить двойное гражданство
15:49Шеслер: 10% украинцев ненавидят Россию, их въезд в страну надо предотвратить
15:43Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
13:55Главред Украина.ру: Всё больше иностранцев переезжает в Россию, но большинство по-прежнему украинцы
Лента новостейМолния