https://ukraina.ru/20241010/1058013049.html

Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР

Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР - 10.10.2024 Украина.ру

Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР

Спасатели ЛНР подверглись атаке украинских БПЛА в Лисичанске. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.

2024-10-10T17:29

2024-10-10T17:29

2024-10-10T17:29

новости

луганская народная республика

россия

лисичанск

мчс

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военные преступления

спасатель

пожарные

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"Сегодня в 12:40 во время возвращения в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, сотрудников МЧС России атаковал беспилотник. К счастью, личный состав не пострадал, успев укрыться в безопасном месте", - сказано в официальном сообщении.По информации МЧС ЛНР, в результате инцидента повреждения получила трехколенная лестница и автоцистерна.Больше новостей в обзоре Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября

луганская народная республика

россия

лисичанск

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2024

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новости, луганская народная республика, россия, лисичанск, мчс, всу, военные преступления, спасатель, пожарные