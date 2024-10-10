https://ukraina.ru/20241010/1058013049.html
Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР - 10.10.2024 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР
Спасатели ЛНР подверглись атаке украинских БПЛА в Лисичанске. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.
2024-10-10T17:29
2024-10-10T17:29
2024-10-10T17:29
новости
луганская народная республика
россия
лисичанск
мчс
всу
военные преступления
спасатель
пожарные
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"Сегодня в 12:40 во время возвращения в пожарно-спасательную часть с места ликвидации пожара, сотрудников МЧС России атаковал беспилотник. К счастью, личный состав не пострадал, успев укрыться в безопасном месте", - сказано в официальном сообщении.По информации МЧС ЛНР, в результате инцидента повреждения получила трехколенная лестница и автоцистерна.Больше новостей в обзоре Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, россия, лисичанск, мчс, всу, военные преступления, спасатель, пожарные
Новости, Луганская Народная Республика, Россия, Лисичанск, МЧС, ВСУ, Военные преступления, спасатель, пожарные
Беспилотники ВСУ атаковали спасателей ЛНР
Спасатели ЛНР подверглись атаке украинских БПЛА в Лисичанске. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.