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Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине

Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине - 10.10.2024 Украина.ру

Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине

В ночь на четверг в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-10-10T08:53

2024-10-10T08:53

2024-10-10T08:53

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илья лебедев

украина

кривой рог

харьков

вооруженные силы украины

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Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове, а также нескольких сериях взрывов в Кривом Роге.Как рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, российские военные ударили по окраине Кривого Рога, а также по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области.Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области, в частности "возле населенного пункта Доброслав", и в пригороде Харькова.Кроме прочего, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пожаловался на атаку на инфраструктурный объект на окраинах города, в результате которой возник пожар.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.

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кривой рог

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новости, илья лебедев, украина, кривой рог, харьков, вооруженные силы украины