Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине - 10.10.2024 Украина.ру
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Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине
Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине - 10.10.2024 Украина.ру
Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине
В ночь на четверг в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-10-10T08:53
2024-10-10T08:53
новости
илья лебедев
украина
кривой рог
харьков
вооруженные силы украины
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Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове, а также нескольких сериях взрывов в Кривом Роге.Как рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, российские военные ударили по окраине Кривого Рога, а также по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области.Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области, в частности "возле населенного пункта Доброслав", и в пригороде Харькова.Кроме прочего, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пожаловался на атаку на инфраструктурный объект на окраинах города, в результате которой возник пожар.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
украина
кривой рог
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новости, илья лебедев, украина, кривой рог, харьков, вооруженные силы украины
Новости, Илья Лебедев, Украина, Кривой Рог, Харьков, Вооруженные силы Украины

Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине

08:53 10.10.2024
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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В ночь на четверг в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове, а также нескольких сериях взрывов в Кривом Роге.
Как рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, российские военные ударили по окраине Кривого Рога, а также по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области.
"Прилетело в Кривой Рог, на окраине, пишут, что в стороне "военгородка"... Прилетело в Кременчуг, по личному составу. Вероятно, по тому, который на днях с Черниговской области вышел", - заявил подпольщик.
Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области, в частности "возле населенного пункта Доброслав", и в пригороде Харькова.
Кроме прочего, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пожаловался на атаку на инфраструктурный объект на окраинах города, в результате которой возник пожар.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиИлья ЛебедевУкраинаКривой РогХарьковВооруженные силы Украины
 
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