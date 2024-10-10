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Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине
Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине - 10.10.2024 Украина.ру
Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине
В ночь на четверг в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-10-10T08:53
2024-10-10T08:53
2024-10-10T08:53
новости
илья лебедев
украина
кривой рог
харьков
вооруженные силы украины
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Украинские СМИ информировали о взрывах в Харькове, а также нескольких сериях взрывов в Кривом Роге.Как рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, российские военные ударили по окраине Кривого Рога, а также по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области.Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области, в частности "возле населенного пункта Доброслав", и в пригороде Харькова.Кроме прочего, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пожаловался на атаку на инфраструктурный объект на окраинах города, в результате которой возник пожар.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илья лебедев, украина, кривой рог, харьков, вооруженные силы украины
Новости, Илья Лебедев, Украина, Кривой Рог, Харьков, Вооруженные силы Украины
Тревога, взрывы и пожар. Российские военные ударили по Украине
В ночь на четверг в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации