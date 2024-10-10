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Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам

Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам - 10.10.2024 Украина.ру

Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области изобличены коррумпированные военкомы. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.

2024-10-10T18:00

2024-10-10T18:00

2024-10-10T18:00

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Среди задержанных - должностные лица РТЦК (военкомы) и Центра предоставления административных услуг, которые за взятки помогали военнообязанным избегать мобилизации. Четверым из них сообщено о "подозрении"."За 7000 долларов США с каждого желающего они вносили недостоверные сведения в военно-учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим исключением из военного учета", - сообщили в ГБР.Задокументирован факт передачи одним из фигурантов временного удостоверения военнообязанного, в котором уже были внесены отметки о признании лица непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, оружие, боеприпасы, происхождение которых устанавливается.Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит Нацполиция, а оперативное сопровождение – СБУ.Накануне Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов

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новости, херсонская область, украина, гбр, нацполиция, мобилизация, военком, военкомат, сво