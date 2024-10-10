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Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам
Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам - 10.10.2024 Украина.ру
Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области изобличены коррумпированные военкомы. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
2024-10-10T18:00
2024-10-10T18:00
2024-10-10T18:00
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украина
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Среди задержанных - должностные лица РТЦК (военкомы) и Центра предоставления административных услуг, которые за взятки помогали военнообязанным избегать мобилизации. Четверым из них сообщено о "подозрении"."За 7000 долларов США с каждого желающего они вносили недостоверные сведения в военно-учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим исключением из военного учета", - сообщили в ГБР.Задокументирован факт передачи одним из фигурантов временного удостоверения военнообязанного, в котором уже были внесены отметки о признании лица непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, оружие, боеприпасы, происхождение которых устанавливается.Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит Нацполиция, а оперативное сопровождение – СБУ.Накануне Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, украина, гбр, нацполиция, мобилизация, военком, военкомат, сво
Новости, Херсонская область, Украина, ГБР, Нацполиция, мобилизация, военком, военкомат, СВО
Арестованы военкомы, за взятки помогавшие херсонским уклонистам
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области изобличены коррумпированные военкомы. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
Среди задержанных - должностные лица РТЦК (военкомы) и Центра предоставления административных услуг, которые за взятки помогали военнообязанным избегать мобилизации. Четверым из них сообщено о "подозрении".
"За 7000 долларов США с каждого желающего они вносили недостоверные сведения в военно-учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим исключением из военного учета", - сообщили в ГБР
.
Задокументирован факт передачи одним из фигурантов временного удостоверения военнообязанного, в котором уже были внесены отметки о признании лица непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, оружие, боеприпасы, происхождение которых устанавливается.
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит Нацполиция
, а оперативное сопровождение – СБУ
.