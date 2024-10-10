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Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси

Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси - 10.10.2024 Украина.ру

Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси

Служитель раскольнической религиозной организации ПЦУ Ярослав Кулик восхищается расистскими идеями и высказывает антинаучные теории. В этом его изобличил диакон Украинской православной церкви Андрей Глущенко, сообщает украинский "Союз православных журналистов"

2024-10-10T16:10

2024-10-10T16:10

2024-10-10T16:10

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Кулик, известный также как Ярослав Ясенец, фигурирует в видеоматериалах как рекламирующий Telegram-канал расологической тематики. Служитель секты на видео заявляет, что это "первая в Украине расологическая община монархического направления".Кулик-Ясенец активно продвигает идею теократии, которая у него сочетается с монархическими настроениями. Он также уверен, что светское государство является атеистическим и "это означает, что мировоззрение этого государства и принципы законотворчества атеистические, они исключают Бога и они унижают людей до уровня просто потомков обезьян"."Поэтому если бы дай Бог, чтобы теократия у нас появилась. Я очень мечтаю о восстановлении монархии в Украине. Я даже имею кандидатуру для человека, которого бы мы короновали на Великого князя Киевского и всей Руси", - заявил представитель "ПЦУ".Глущенко напомнил, что ранее "диакон ПЦУ" Кулик получил скандальную известность из-за симпатий к нацистским идеям, восхваляя "рыцарей Европы" и Германию, которую называл "государством, построенным на правильных сакральных принципах".Ранее СПЖ сообщал, что "протоиерей ПЦУ" Юрий Близнюк из Луцка заявлял, что к онкологическим заболеваниям людей приводит распутный образ жизни.Ранее на эту тему: Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео Также ранее в новостях: Раскольники напали на храм канонической УПЦ под Киевом – СМИ

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