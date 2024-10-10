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Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября
Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября - 10.10.2024 Украина.ру
Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября
Отопительный сезон в Донецке должен стартовать согласно расписанию. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
2024-10-10T17:28
2024-10-10T17:28
2024-10-10T17:28
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"С 15 октября запланировано подать теплоноситель в больницы, школы, объекты социальной сферы. Следующие на очереди – жилые дома", - сообщил градоначальник.Он рассказал также, что проверил готовность к холодам жилого фонда Киевского района столицы ДНР."Во многих домах уже началось наполнение отопительной системы водой. Завершается ремонт выявленных ранее неисправностей", - проинформировал Кулемзин.Подготовка к отопительному сезону в ДНР проходит в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ВСУ регулярно обстреливают столицу российского региона. Атаки на жилой сектор столицы ДНР украинская армия осуществляет также с помощью БПЛА – им противостоит система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса".Больше новостей в обзоре Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября
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новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, всу, отопительный сезон, коммунальное хозяйство, коммунальщики, социальная политика, социальная инфраструктура, новые регионы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, ВСУ, отопительный сезон, коммунальное хозяйство, коммунальщики, социальная политика, социальная инфраструктура, Новые регионы
Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября
Отопительный сезон в Донецке должен стартовать согласно расписанию. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.