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Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября

Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября - 10.10.2024 Украина.ру

Отопительный сезон в Донецке начнётся 15 октября

Отопительный сезон в Донецке должен стартовать согласно расписанию. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

2024-10-10T17:28

2024-10-10T17:28

2024-10-10T17:28

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"С 15 октября запланировано подать теплоноситель в больницы, школы, объекты социальной сферы. Следующие на очереди – жилые дома", - сообщил градоначальник.Он рассказал также, что проверил готовность к холодам жилого фонда Киевского района столицы ДНР."Во многих домах уже началось наполнение отопительной системы водой. Завершается ремонт выявленных ранее неисправностей", - проинформировал Кулемзин.Подготовка к отопительному сезону в ДНР проходит в условиях специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ВСУ регулярно обстреливают столицу российского региона. Атаки на жилой сектор столицы ДНР украинская армия осуществляет также с помощью БПЛА – им противостоит система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса".Больше новостей в обзоре Зеленский готов уступить, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 октября

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новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, всу, отопительный сезон, коммунальное хозяйство, коммунальщики, социальная политика, социальная инфраструктура, новые регионы