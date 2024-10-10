В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон - 10.10.2024 Украина.ру
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В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон
В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон - 10.10.2024 Украина.ру
В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон
Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Кировском районе Донецка пресечены разведывательные устремления врага. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на Штаб обороны ДНР
2024-10-10T16:36
2024-10-10T16:36
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"Вблизи одного из учебных заведений перехвачен украинский беспилотник, который осуществлял разведку местности", - сообщил донецкий градоначальник.Кулемзин рассказал также, что взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотником."Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлено место падения беспилотника. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено", - констатировал Кулемзин.В предыдущих сообщениях он информировал об артиллерийских обстрелах, которым 10 октября снова подвергся Петровский район столицы ДНР.Тем временем Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецк, донецкая народная республика, днр, рэб, сво, новые регионы, обстрелы, бпла, фсб
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, ДНР, РЭБ, СВО, Новые регионы, обстрелы, БПЛА, ФСБ

В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон

16:36 10.10.2024
 
Донецк. 10 лет ДНР
Донецк. 10 лет ДНР
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Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Кировском районе Донецка пресечены разведывательные устремления врага. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на Штаб обороны ДНР
"Вблизи одного из учебных заведений перехвачен украинский беспилотник, который осуществлял разведку местности", - сообщил донецкий градоначальник.
Кулемзин рассказал также, что взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотником.
"Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлено место падения беспилотника. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено", - констатировал Кулемзин.
В предыдущих сообщениях он информировал об артиллерийских обстрелах, которым 10 октября снова подвергся Петровский район столицы ДНР.
Тем временем Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаДНРРЭБСВОНовые регионыобстрелыБПЛАФСБ
 
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