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В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон

В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон - 10.10.2024 Украина.ру

В Донецке перехватили украинский разведывательный дрон

Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Кировском районе Донецка пресечены разведывательные устремления врага. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на Штаб обороны ДНР

2024-10-10T16:36

2024-10-10T16:36

2024-10-10T16:36

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"Вблизи одного из учебных заведений перехвачен украинский беспилотник, который осуществлял разведку местности", - сообщил донецкий градоначальник.Кулемзин рассказал также, что взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотником."Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлено место падения беспилотника. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено", - констатировал Кулемзин.В предыдущих сообщениях он информировал об артиллерийских обстрелах, которым 10 октября снова подвергся Петровский район столицы ДНР.Тем временем Российские военные делают самые значительные успехи с начала СВО – Politico

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новости, донецк, донецкая народная республика, днр, рэб, сво, новые регионы, обстрелы, бпла, фсб