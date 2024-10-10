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МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России"
МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России" - 10.10.2024 Украина.ру
МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России"
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) стала местом попыток расправы над Россией и другими странами. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
2024-10-10T18:04
2024-10-10T18:04
2024-10-10T18:04
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Российский дипломат принимает участие в 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО. Она проходит с 8 по 11 октября в Гааге.Тарабрин выступил на сессии исполсовета организации и заявил, что западные страны пытаются путём провокаций и дезинформации расправиться с Россией и другими государствами, готовыми отстаивать свои интересы."Становится абсолютно ясно, почему в стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России, а также, почему страны "коллективного Запада" закрывают глаза на преступления киевского режима", - заявил Тарабрин.Он также заявил, что западные страны фактически культивируют у Киева чувство безнаказанности за нарушение положений Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО)."Привычным для себя способом, путем осуществления провокаций и дезинформации они в стенах ОЗХО пытаются расправиться не только с Россией, но и другими государствами, готовыми отстаивать свои национальные интересы и верховенство международного права", - цитирует РИА Новости российского дипломата.Ранее на эту тему: НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали Также на эту тему: Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
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новости, россия, киев, нидерланды, озхо, химическое оружие, дипломатия, публичная дипломатия, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика, гаага
Новости, Россия, Киев, Нидерланды, ОЗХО, химическое оружие, дипломатия, публичная дипломатия, МИД РФ, международные отношения, международное право, Международная политика, Гаага
МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России"
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) стала местом попыток расправы над Россией и другими странами. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Российский дипломат принимает участие в 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО. Она проходит с 8 по 11 октября в Гааге.
Тарабрин выступил на сессии исполсовета организации и заявил, что западные страны пытаются путём провокаций и дезинформации расправиться с Россией и другими государствами, готовыми отстаивать свои интересы.
"Становится абсолютно ясно, почему в стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России, а также, почему страны "коллективного Запада" закрывают глаза на преступления киевского режима", - заявил Тарабрин.
Он также заявил, что западные страны фактически культивируют у Киева
чувство безнаказанности за нарушение положений Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).
"Привычным для себя способом, путем осуществления провокаций и дезинформации они в стенах ОЗХО пытаются расправиться не только с Россией, но и другими государствами, готовыми отстаивать свои национальные интересы и верховенство международного права", - цитирует РИА Новости российского дипломата.