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МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России"

МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России" - 10.10.2024 Украина.ру

МИД РФ: "В стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) стала местом попыток расправы над Россией и другими странами. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

2024-10-10T18:04

2024-10-10T18:04

2024-10-10T18:04

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Российский дипломат принимает участие в 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО. Она проходит с 8 по 11 октября в Гааге.Тарабрин выступил на сессии исполсовета организации и заявил, что западные страны пытаются путём провокаций и дезинформации расправиться с Россией и другими государствами, готовыми отстаивать свои интересы."Становится абсолютно ясно, почему в стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России, а также, почему страны "коллективного Запада" закрывают глаза на преступления киевского режима", - заявил Тарабрин.Он также заявил, что западные страны фактически культивируют у Киева чувство безнаказанности за нарушение положений Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО)."Привычным для себя способом, путем осуществления провокаций и дезинформации они в стенах ОЗХО пытаются расправиться не только с Россией, но и другими государствами, готовыми отстаивать свои национальные интересы и верховенство международного права", - цитирует РИА Новости российского дипломата.Ранее на эту тему: НАТО и Украина готовят химическую провокацию в Сирии: СВР раскрыла детали Также на эту тему: Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США

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